Aunque es de Detroit, Estados Unidos, Arthur Hanlon lleva en sus manos y en su sangre el ritmo latino. El pianista, compositor y arreglista ha sido nominado a premios Billboard y Emmy; también ha hecho colaboraciones con artistas como Ozuna, Luis Fonsi, Laura Pausini, Marc Anthony, Juanes, Myriam Hernández, Sergio Vallín y Ricardo Montaner.

Después del éxito de su serie en HBO ‘Mujer y Piano I’ y ‘Mujer y Piano II’, donde fusiona la voz del piano con las de cantantes latinas como Kany García, Goyo, Natalia Jiménez, Ivy Queen, Debi Nova, Catalina García y otras, Arthur Hanlon regresa a Colombia y se presentará este 26 de septiembre en el Teatro ABC de Bogotá a las 8 p.m.



El virtuoso pianista habló con EL TIEMPO sobre su recorrido musical, sus proyectos, sus inspiraciones y sus conciertos. Aquí puede leer la entrevista:

¿Cómo ha sido interpretar un instrumento que aparentemente es muy clásico y llevarlo hacia otros ritmos como el latinoamericano?

Fíjate que es súper interesante porque todo el mundo piensa que el piano es solamente 100 por ciento clásico, pero ese no es el caso. Mira la música de salsa. Hay mucho piano. En la cumbia también y en la música romántica de México. Entonces, crecí en Detroit, pero fui a Nueva York para descubrir este mundo de la bachata, de la salsa, del merengue. Y aquí hay muchísimo piano y entonces la atracción para mí fue eso: que es un instrumento clásico a veces, pero también puede hacer muchas más cosas. Y para mí es como abrir una puerta en la música latina con mi piano y para descubrir y encontrar cosas increíblemente lindas.

¿Tiene alguna conexión especial con las voces femeninas y el piano?

Sí, totalmente. Es que empezó la pandemia y yo estaba pensando ¿qué puedo hacer que sea diferente? Y yo crecí en la casa con cinco mujeres; tengo tres hermanas, mi mamá y mi abuela; y mi abuelita y todas las noches después de cenar yo está practicando mi piano y ella me decía: "Arthur, sigue, hay que trabajarlo, tú puedes, tú puedes, tú puedes".



Y estamos hablando de cinco mujeres súper creativas y súper fuertes, entonces eso me ha afectado muchísimo en mi vida. Entonces yo quería crear un homenaje a la mujer fuerte con mucha creatividad y con mucha sensibilidad artística. Así salió la idea y todo el mundo dijo ‘perfecto’ y gracias a Dios tenemos dos temporadas en HBO.



Para mí es una belleza, de verdad. Para mí no hay nada más puro y sencillo y honesto que esta propuesta de un piano: solamente un piano, un instrumento con cuerdas, y la voz femenina juntos. Obvio que en las grabaciones hay de todo, hay grupos. Pero la esencia de piano y mujer es eso. Es casi que estuviéramos tocando ‘empelota’. Es que solamente- sin efectos-necesito mi piano y la voz de ella para crear algo muy especial.

Arthur Hanlon llegó a Mahanttan desde Detroit y allí lo cautivaron los ritmos latinos. Foto: Cortesía Arthur Hanlon

Insiste mucho en hacer magia con tu piano. De hecho así tituló el concierto de mañana ‘Viaje mágico’ ¿Cómo logra ese aspecto con el instrumento?

No sé exactamente, pero está en todas partes. Estoy viajando muchísimo, tocando. La magia de la música está en todas partes, pero hay que encontrarla y probar cosas. Por ejemplo con Goyo hicimos dos canciones increíbles y fuimos a estudios sin ideas, obviamente; Goyo y yo: la voz de ella y mi piano, tres días en el estudio y probamos cosas y a veces sale una idea y 'wow': Esa es la magia. Para mí es la cosa más alucinante hacer lo que hago para encontrar y trabajar y descubriendo la magia.

Del concierto, dice que habrá un viaje mágico de piano, ¿qué promete al público con ese viaje?

El piano es un instrumento con cuerdas y teclas, pero para mí es mucho más, es como un vínculo. Y cuando estoy tocando en un concierto como mañana y próximamente en Chile es como un vehículo para transportar a la gente. Y con mis artistas invitadas también es una sorpresa con Cata, con Carolina, con Irepelusa, vamos a crear algo que diga: “ok ahora vamos a Cuba, vamos a Brasil, vamos a una cosa íntima; la gente puede viajar sentada en un lugar”. Mi reto es eso: transportar a la gente en el escenario.

¿Qué significa para usted volver a Colombia?

Es lo máximo. La última vez que toqué aquí fue en el Movistar Arena, aquí en Bogotá con Chocquibdown y con varios artistas, disfrutando todo lo que hay en Colombia y la música. Y prometí regresar después de la pandemia y estoy muy emocionado, pero aquí estoy comiendo ajiaco como loco y tocando mi música.

¿Qué álbumes se vienen de la mano de su proyecto reciente, ‘Legados'?

'Legados' es una serie de discos que estoy haciendo, basado obviamente en el piano instrumental y realmente es mi homenaje personal a esta música que me capturó, me fascinó hace muchos años. Entonces, por ejemplo ‘Legados Batacha’ tiene canción de Juan Luis Guerra ‘Bachata Rosa’ que fue una de las primeras canciones que me capturó la imaginación hace muchos años. Entonces este proyecto más que todo es algo muy muy personal, mi homenaje personal a las canciones que me han esperado por años.

Arthur en 'Piano y Mujer'; en este proyecto las voces femeninas se fusionan con las melodías del piano. Foto: Cortesía Arthur Hanlon

¿En algún momento de su carrera musical se ha sentido desmotivado o rechazado dentro del género?

Totalmente. Yo recuerdo que mi primer manager fue un colombiano que se llama Fernando Martínez y él fue manager de Enrique Iglesias. Entonces, me llamó Fernando y con la disquera en los Ángeles y yo estaba tan emocionado y yo fui a los Ángeles y todo el mundo se quedaba mirándome en la sala como "¿Y este gringo qué hace tocando música latina?" Y entré al estudio y dije: "yo soy Arthur" y la secretaria me respondió “Ah, tú eres el portero nuevo” Y fue como un shock, por mi apariencia y todo. Entonces, mis primeros dos discos fueron súper duros; hasta 2005 que escribí una canción que se llama ‘La Gorda Linda’ y después de eso todo cambió. Pero fue difícil para comenzar, de verdad.

¿Por qué seguir insistiendo en propuestas innovadoras en la música latina?

Lo hago porque no quiero ponerme en una situación súper cómoda. Me encanta sacarme de mi zona de confort, para mí las cosas en la vida-en cualquier cosa: la medicina o deportes o la música-salen cuando una persona está un poco incómoda y propone algo nuevo. Sin la innovación no tenemos nada. Yo puedo repetir canciones que alguien tiene, pero para mí eso no es innovación. Estoy buscando continuamente, qué puedo hacer que es diferente, que es nuevo, que es fresco y que la gente va a decir: “¡Wow, qué cool, nadie ha hecho esto!” Eso es lo que estoy buscando.

Arthur Hanlon, el gringo con corazón latino. Foto: Cortesía Arthur Hanlon

¿Qué significan esas 88 teclas del piano?

El piano, de 52 teclas blancas y 36 negras, es mi mejor amigo, es mi amante, es mi psicólogo, es mi esposa, es todo. Cuando estoy contento voy a mi piano para componer y cuando estoy triste voy a mi piano para componer también. Cuando estamos viajando y no tengo piano-te juro-por tres días, me pongo nervioso. Es que es mi manera para hablar, logro mucho más con mis dedos que hablando con mi voz. Mi piano realmente es todo para mí.

¿Qué podemos esperar de Arthur Hanlon en lo que resta del año?

Estamos en muchas cosas, como estamos siempre buscando la magia. Estamos pensando en un piano entre tres y hay tantas mujeres increíbles en la música latina para eso. También, estoy haciendo un proyecto muy lindo con un cantante y guitarrista español gitano que se llama Chico Castillo que fue miembro de los Gipsy Kings y estamos haciendo una cosa super cool y estamos trabajando con un rapero en España y también voy a continuar con 'Legados'. Y tengo mi gira para Navidad, voy a Argentina y Chile y ojalá Colombia de nuevo para celebrar la Navidad con mi piano, con mi música.



ANA MARÍA MENA LOBO

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO