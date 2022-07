Yigal Ozeri (1958) tiene el magnetismo de una estrella de rock. Sus manos se mueven como las aspas de un molino de viento en pleno vendaval y su voz está varios decibeles por encima de los demás. Tiene el look y la actitud de un miembro de Led Zeppelin listo para salir al escenario, pantalones bota campana, chaleco de botones anchos, una gabardina hasta las rodillas, una pashmina azul alrededor del cuello y una melena esponjosa llena de canas. “¡Life is strong!”, dice con los brazos abiertos. Ozeri ama la calle, ama la ciudad que lo acogió y lo adoptó. Su obra reciente tiene la fuerza abrasadora del asfalto de Nueva York. Su exposición en la Galería La Cometa, de Bogotá (carrera 10 n.º 94A-25), tiene el sonido de sus calles, el olor de sus perritos calientes y la cara rosada de los turistas en el verano.



–¡La verdadera belleza está alrededor! –dice.



Su obra, entre otras cosas, hizo parte de la gran exposición que hizo el Museo Thyssen Bornemisza en 2013 con los grandes fotorrealistas de los últimos tiempos; tiene un hijo futbolista, Adam Ozeri, que luego de varias temporadas en Argentina, Perú y Colombia, específicamente en Patriotas de Boyacá, continuó su carrera en Israel. También fue el cofundador de un espacio alucinante en Nueva York, el Mana Contemporary, donde millonarios y filántropos de todo el mundo guardan y exponen sus colecciones. Sus almacenes, literalmente, tienen centenares de Picassos, Mirós, Warhols o Monets y la seguridad de un búnker con secretos nucleares. “Hoy los artistas podemos ser parte de todo: ¡la historia, la arquitectura, el coleccionismo!”.



Sus obras tienen el virtuosismo técnico de los grandes fotorrealistas. Foto: Cortesía Galería La Cometa

Hace de todo; Ozeri es un artivista, pero, sobre todo, es un mago de los pinceles; sus obras tienen el virtuosismo técnico de los grandes fotorrealistas. Tienen la exactitud de una fotografía o los detalles de un video en alta definición, “pero no son exactamente reales”, sostiene Ozeri. Su manera de llegar al fondo de la ‘realidad’ es distinta de otros artistas que parten de una foto y la reproducen sobre el lienzo. Ozeri documenta la vida, hace videos, fotos, pasa por un lugar cientos de veces y luego ensambla todas esas imágenes en el computador antes de tomar los pinceles y sus acrílicos. Cada cuadro tiene el metraje de una película. “Tomo diferentes elementos del trabajo y luego armó la imagen; estoy trabajando en una exposición con la galería Ethan Cohen en la que voy a presentar todo el proceso”.



Ozeri nació en Israel. En la escuela de artes plásticas y en su cotidianidad solo veía obras abstractas, “las sinagogas no tienen figuras humanas y en la escuela solo veía De Koonings”. En España, en su primer viaje a Madrid, tuvo un choque salvaje con las Meninas, de Diego Velázquez, y por poco sale esposado del Museo del Prado por estar más de tres horas al frente del cuadro y convertirse en sospechoso de un atentado, “más tarde, en mis primeras series, no me cansé de pintar los vestidos de los cuadros de Velásquez; pintaba sus cuadros sin los personajes: solo su ropa”. En los años 90 se estableció en Nueva York y su pulso se aceleró con el ritmo de la ciudad. Se plantó frente a las galerías de Leo Castelli –el lugar donde exponían Warhol, Rauschenberg y todos los monstruos del pop– y la de Louis K Meisel, el sitio donde el fotorrealismo se convertía en un nuevo milagro visual con la obra de artistas como Chuck Close o Richard Estes, “¡hoy es mi galería!”, dice Ozeri.

Ozeri hace videos, fotos, pasa por un lugar cientos de veces y luego ensambla esas imágenes en el computador antes de tomar los pinceles. Foto: Galería La Cometa

Pero su llegada al ‘club’ no fue inmediata; su obra transitó por otros caminos hasta que un día, por la sugerencia de un amigo, pintó las ventanas de su estudio, un poco más tarde, recordó un pichón que lo espantó de niño y lo pintó estrellándose contra la ventana, les mostró el cuadro a sus hijos, vio el mismo pánico que él sintió en su infancia y se dio cuenta de que había encontrado algo nuevo.

***

La serie que convirtió a Ozeri en una celebridad es la de sus mujeres en medio de la naturaleza; fue en busca de la belleza clásica, salió en busca de Venus, Calipso o de Diana la cazadora, en el mundo real. Puso un aviso en el periódico y llegaron mujeres de todo tipo, pero ninguna lo convencía. Y conoció a Priscila, “look!”, dice. Ozeri toma uno de sus libros entre las piernas y me muestra su propia versión de la Ofelia, de Milais, uno de los cuadros más inquietantes de la historia del arte. Milais se basó en el Hamlet de Shakespeare y pintó la muerte de Ofelia en un lago. El cuadro ofrece una paz tenebrosa y hermosa. La boca semiabierta de Ofelia en éxtasis y su cuerpo cubierto de flores son sencillamente inmortales. Ozeri había ido a la comuna neohippie en Maine; todos sus miembros vivían en los árboles. Priscila bajó de su casa y se hicieron amigos. “¡Ni siquiera tenía pasaporte!”, recuerda Ozeri.

En algunos cuadros los protagonistas son vendedores de periódicos, dulces y perros calientes Foto: Cortesía Galería La Cometa

Viajaron juntos a Costa Rica y tuvieron que hacer un millón de trámites en el puesto de control, “los miembros de su comunidad son una maravilla”, dice Ozeri, “no saben lo que es un reloj en sus muñecas; no les importa el dinero, los adornos, nada”. En la selva costarricense, luego de una larga charla con el embajador para poder entrar al país con un pasaporte recién impreso, Priscila se acostó en un río, “no le importaba la posible presencia de serpientes o insectos, solo se acostó. Y tuvo una pequeña muerte”. Ozeri la fotografió, la grabó en video. Y luego la pintó. “¡No es maravillosa!”, dice levantando el catálogo. “Mira estos detalles”. Y me señala las gotas de agua que cubren la cara de Priscila.



Otra de sus grandes imágenes es la de la modelo Lizzy Jagger, la hija de Mick Jagger, en Central Park. Pasaron horas en el parque y Ozeri no conseguía la imagen que quería. Su propia hija estaba desesperada, “¡Le estamos pagando, papá!”, pero, de pronto, en un descanso, la vio encender un cigarrillo y encontró la imagen, “¡mira la estela del humo!”, me dice.

***

En este cuadro, Ozeri pintó su propia sombra cuando tomaba la foto. Foto: Cortesía Galería La Cometa

“Life is strong!”, dice Ozeri. Y la exposición en La Cometa tiene esa fuerza indomable de la calle; hay cuadros en los que los protagonistas son los vendedores de periódicos, dulces y perros calientes; otras en las que su ojo funciona como el de un paparazzi de lo cotidiano y atrapa un beso de dos jóvenes en la larga noche de Nueva York. Otras en las que dos mujeres mayores miran un mapa para ver cuál es su siguiente parada en la ciudad de las maravillas y otras en las que documentó los pequeños detalles de la pandemia: hay un cuadro de unas manos que agarran un tubo del metro con bolsas plásticas para no contaminarse.



En medio de la charla llega una pareja y se para frente a un cuadro. Y Ozeri les cuenta la historia. Es una tarde soleada de primavera, dos mujeres vienen de frente, una de ellas tiene un abrigo rojo y su propia sombra, la sombra de Ozeri, aparece en el cuadro. “¡Yo estaba aquí!”, dice al frente de la pintura, “¡Tenía la cámara en el pecho mientras caminaba e iba disparando!”. Se voltea y con sus dedos índice y pulgar en forma de ‘L’ arma un cuadrado para representar su cámara. Las pone a la altura de su barriga y dice: “¡Así!”. Clic.



FERNANDO GÓMEZ ECHEVERRI

EDITOR DE CULTURA

@LaFeriaDelArte

