El baile, la clave de Clemencia Vargas para transformar

Desde pequeña, Clemencia Vargas sabía que no quería seguir el camino de la política, como lo hicieron su papá, el exvicepresidente y excandidato presidencial Germán Vargas Lleras, y su bisabuelo, el expresidente Carlos Lleras Restrepo. Lo que la movía era el baile, una herramienta que, considera, la ayudó a pasar dificultades y a crear una identidad cuando se fue a vivir a Estados Unidos, a los 6 años, edad en la que empezó a bailar.



En entrevista con EL TIEMPO, Vargas, quien ha tenido una prometedora carrera como bailarina y coreógrafa profesional, habló de su mayor pasión, que logró fusionar con el emprendimiento social y crear su fundación Vive Bailando, presente en Bogotá, Buenaventura y Barranquilla, entre otras ciudades.

¿Cómo comenzó el proyecto Vive Bailando?

Nació a partir de una experiencia personal. Terminé bailando profesionalmente durante muchos años en Estados Unidos con distintos artistas y pude convertirlo en una herramienta de reconocimiento, empoderamiento y generación de ingresos. En Boston estudié emprendimiento y finanzas en Babson College, y desde ese momento sabía que algún día quería poder replicar esa experiencia de vida y utilizar el baile como herramienta de transformación en Colombia. Después trabajé tres años y medio en Deloitte and Touche. Al regresar al país volví a conocer las realidades locales y en el 2014 creé Vive Bailando.



¿Por qué el baile es clave en la transformación social?

El baile no es de razas, religiones o estratos sociales, sino algo innato que está en todos nosotros. Cuando no hay movimiento no hay vida, y eso es lo que permite que sea una herramienta para todas las edades y todas las personas. Creo que tiene un poder impresionante. En Vive Bailando tenemos muchos casos de éxito; por ejemplo, en términos de prevención de embarazos. También hay jóvenes que pasaron por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y hoy son multiplicadores de nuestros procesos.



¿El baile es una puerta que abre oportunidades?



Sí. Por ejemplo, tenemos otro caso en Barranquilla: una niña había ido a la cárcel dos veces y estaba consumiendo drogas. Dejó de andar en esos malos pasos porque el baile le hacía sentir lo mismo que las drogas. Hemos logrado la transformación de la vida de jóvenes, muchos de ellos sin una estructura familiar tradicional, educación, formación en valores o con alguien con quien puedan hablar. También hemos logrado prevenir la violencia, pues el baile es una herramienta para desahogarnos. Además, desde hace más de cuatro años venimos trabajando en comunidades complejas.



Vive Bailando también tiene una academia...



El proyecto tiene tres líneas de acción. La primera es ‘movimiento para el cambio’, con los programas sociales que estructuramos para empresas privadas, cooperación internacional, organizaciones no gubernamentales y alcaldías locales, que buscan la transformación positiva de los jóvenes por medio de un modelo de intervención social. Además tenemos otro tipo de proyectos en más de 20 municipios y con más de 5.000 jóvenes con los que trabajamos personal, familiar y comunitariamente desde 2014. La otra línea de acción es ‘movimiento para la vida’.

Con la fundación Vive Bailando, la bailarina y coreógrafa ha buscado hacerles frente a los riesgos sociales que amenazan los derechos fundamentales de los niños, adolescentes y jóvenes en Colombia. Foto: Cortesía Vive Bailando

¿Allí está la academia?



Sí. Allí está la academia, que es la forma de dirigir nuestros productos a personas que tengan las capacidades económicas para pagar por las clases y, al mismo tiempo, ayudar a financiar una parte de nuestros programas sociales. La academia, que queda en la carrera 15 con calle 85 de Bogotá, ofrece clases de baile para todas las edades, desde los 5 años. Por último tenemos la línea ‘movimiento en compañía’, que incluye programas de bienestar integral que responden a experiencias puntuales que utilizan el baile como herramienta de transformación en el área empresarial.



Es un proyecto innovador que reúne a jóvenes de distintos recursos...



Me gusta hacer énfasis en la necesidad de la integración de los distintos estratos socioeconómicos. El año pasado logramos tener una experiencia muy enriquecedora y de las más innovadoras: unir jóvenes de distintos barrios y niveles socioeconómicos en la semana Vive Bailando. Durante siete días tuvimos a jóvenes de Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, Tocancipá, Fontibón, Madrid, entre otras zonas, además de jóvenes que estudian, por ejemplo, en el colegio Nueva Granada (Bogotá), en un intercambio de experiencias culturales. No solo bailaron break dance con currulao, sino que compartieron historias de vida y pudieron ver que los jóvenes, por su misma condición de jóvenes, tienen muchas de las mismas realidades, dificultades y vulnerabilidades, como el consumo de las drogas, el cuidado del cuerpo y la construcción de un proyecto de vida.



Se considera promotora de la economía naranja, ¿por qué es tan importante en el desarrollo del país?



Más que de la economía naranja, soy una promotora de la cultura. Creo que el arte y las diferentes expresiones artísticas son una herramienta indispensable para promover el saber. Hay muchas personas invirtiendo en innovación, tecnología, ciencia y matemática; y todo eso es importante, pero si complementamos esos programas con el ser y el saber, lograremos mejores resultados. Cuando hay mejor autoestima y lenguaje corporal, se traduce a los ámbitos académicos, laborales y profesionales.

¿Le apuesta usted a incentivar la dignidad?



En términos de la economía naranja, me consideraría una promotora de la industria del baile en Colombia, de ayudar a que las personas puedan vivir dignamente de esto y de que tengan una opción de trabajo en estos aspectos. Cerramos el año pasado dándoles trabajo de tiempo completo a más de 35 bailarines, y eso es algo muy importante. También buscamos posicionar el baile y profesionalizar la industria. Cuando empecé Vive Bailando, muchas personas pensaban que no iba a poder vivir de esto. Se equivocaron y les cuento que hace cinco años me dedico y vivo 100 por ciento de esto.



¿Por qué no siguió la vena política de su familia?



Jamás he tenido ese camino. Quería ser bailarina desde los 6 años y mi sueño siempre había sido poder replicar esta experiencia con los jóvenes, viendo la oportunidad que había de poder transformar vidas positivamente. Siempre he tenido una vocación social; estudié administración de empresas y siempre he estado muy alineada con todo lo social. Creo que cuando uno fusiona su pasión con su profesión y logra trabajar en lo que le gusta y lo mueve, es cuando podemos hacer programas y proyectos realmente más exitosos.



