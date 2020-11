Subasta para apoyar a la niñez y la juventud

Una pieza del artista español Pablo Picasso es una de las curiosidades que ya se pueden visitar en el Hotel Estelar Parque 93, en Bogotá, y que hace parte de los lotes que se subastarán el próximo miércoles, para apoyar a la Fundación a la Rueda Rueda.



Son cerca de 50 obras de arte, entre pintura, grabado, escultura y fotografía, de los más importantes maestros del arte moderno y contemporáneo del país. Una de las novedades de esta séptima edición será la posibilidad hacer presencia o de adquirir la obra de manera virtual.

María Elvira Estrada, curadora y directora del evento, comparte detalles del plato ‘Toro grabado’ de Picasso, que data de 1947, y está registrado en Picasso Catálogo de las ediciones de obras en cerámica 1947- 1971. “Está certificado y representa un toro, uno de los símbolos importantes y destacados en la producción del artista”, dice.



“La obra fue adquirida por un coleccionista colombiano en el año 1996 y hoy pertenece a sus herederos. Es un plato en cerámica la edición 164/200 y varias ediciones de esta obra han sido vendidas en las más importantes casas de subastas como Christie’s, Sotheby’s o Bonhams y Phillips”, agrega Estrada.

Un plato de Pablo Picasso, es una de las rarezas maravillosas que se subastarán. Foto: Nestor Gómez/EL TIEMPO

Una causa noble

Al mirar en pretrospectiva, Vivi Barguil Bechara, directora de la Fundación a la Rueda Rueda, se siente feliz de este esfuerzo que redunda en la vida de 400 niños y jóvenes, cuyo destino hubiera podido ser incierto, de no haber recibido la mano de este proyecto social.



“Me acuerdo de una mamá que llegó llorando a nuestra sede a decirnos que gracias a la Fundación había recuperado a su hijo que lo había perdido. Otro de los casos fue el de un niño que llegó con un temperamento demasiado duro y lo fuimos trabajando y al final resultó ser el monitor de nuestro programa de fútbol. Cada uno de nuestros niños sobresalen en algo y me llenan de orgullo, como el niño de boxeo que esta preseleccionado para hacer parte del equipo olímpico de Colombia”, anota Barguil.



La directiva le contó a EL TIEMPO que este no ha sido un año fácil, con la crisis de la pandemia. Sin embargo, se las han ingeniado para que los proyectos de la Fudación no paren.



“Mantenemos las actividades a través de nuestra pedagogía de Ocio Creativo, con conciertos y exhibiciones de arte. Además, estamos en el segundo Torneo de Ajedrez para la región Caribe, que se está desarrollando en modo virtual”, comenta.



En total, la subasta cuenta con 55 lotes con obras de Enrique Grau, Eduardo Ramírez Villamizar, Hernán Díaz, Carlos Rojas, Ana Mercedes Hoyos, Beatriz González, Santiago Cárdenas, Edgar Negret, Omar Rayo, Bernardo Salcedo, Hugo Zapata, Miguel Ángel Rojas, y Pedro Ruiz.



Entre los contemporáneos, se encuentran piezas de Juanita Martínez, Jeison Sierra, Sair García, Ricardo Cárdenas, Federico Uribe, Gabriel Ortega, Monika Bravo, Guillermo Cárdenas, Alejandro de Narváez, Juan Carlos Delgado, Nadin Ospina, Jaime Franco y Daniela Mejía.



“Todas las obras seleccionadas son representativas de la maestría de los artistas y son obras que cuentan historias y reflejan momentos de la historia colombiana”, explica la curadora.



Los coleccionistas que no puedan estar presentes podrán pujar por las piezas a través de una plataforma segura, especialmente diseñada, en la página www.fundacionalaruedareueda.org. Hay que haberse inscrito con anticipación.

Además de las obras de arte, la subasta incluye otras rarezas: la primera botella de single malt de lujo Mortlach 20 años que Diageo trae el país y tres piezas de la Joyería Bauer.



“Estas últimas son verdaderas obras de arte. Hay, por ejemplo, un anillo de la colección fauna, un diseño de rana en oro blanco de 18 kilates con diamantes negros y tsavoritas verdes, una pieza que resalta la maestría de nuestros artesanos y celebra la biodiversidad del país”, concluye Estrada.

Las obras se encuentran expuestas en el Hotel Estelar Parte 93 de Bogotá. Foto: Nestor Gómez/EL TIEMPO

Inscripciones y catálogo

La inscripción para participar de la subasta se encuentra habilitada en la página web de la fundación www.fundacionalaruedarueda.org. Los interesados deberán diligenciar un formulario habilitado hasta el martes 17 de noviembre.



El valor de la donación para la inscripción del evento es de $500.000, valor sobre el que la Fundación expedirá un certificado de donación.



El miércoles 18 de noviembre, día de la subasta, la inscripción se podrá realizar directamente en el Hotel Estelar Parque 93.



A partir del martes 10 de noviembre los interesados pueden visitar la exposición de las obras en el Hotel Estelar Parque 93 de la ciudad de Bogotá, con cita previa en el celular: 321-222-0824 o a través de los correos electrónicos: info@fundacionalaruedarueda.org o mariavictoriaestrada@gmail.com.