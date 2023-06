Había tanto dolor en su cuerpo, que Ludirlena Pérez Carvajal tuvo un desdoblamiento, “o al menos eso me dijeron”. De lejos veía cómo seguían empalándola cuatro hombres del bloque Centauro de los paramilitares. Era el 2004.

Con voz fuerte y decidida habla de lo que le pasó. Nacida en Vista Hermosa, Meta, en 1985, fue criada en Granada. La crueldad del conflicto armado colombiano la golpeó por primera vez el día que su padre desapareció y al que ella no considera muerto, porque no hay nada que se lo demuestre.



En el 2000 la violaron por primera vez integrantes de las extintas Farc. Fue muy fuerte para ella. La segunda vez fue en el 2004 y no sabe cómo pudo sobrevivir. El empalamiento fue introduciendo un revólver y la mano de los victimarios.



“Un médico me dijo que puede sobrevivir porque cada vez que sacaban la mano y el arma, yo orinaba y defecaba. Si todo esto se hubiera ido al intestino, me hubiera muerto”, cuenta.



Su historia está en una de las paredes de 'Fragmentos, Espacio de Arte y Memoria', en el centro de Bogotá. La muestra se llama ‘Desamadas’ y tiene 35 historias escritas por igual número de víctimas de abuso y violencia sexual en el conflicto armado colombiano.



Según el Observatorio de Memoria y Conflicto, entre 1958 y 2018 se registraron 15.738 víctimas de violencia sexual, pero la cifra es mucha más alta, según entidades que monitorean el conflicto armado.



Además de Ludirlena, de su puño y letra, Angie Paola Palacios Palacios, Asny Salas Palma, Diana Tobón Henao, Naslyn Salas Palma, Omar Aguilar Silva, Flor Elit Gutiérrez, Joel Chayanee Toscano Rincón, Edilma Ramos Vásquez, Neylan Fabiola Díaz Rairan, Yamile Roa Lozada, María Deisy Cárdenas Arenas, Luz Stella García Carrillo, Deissy Quiñones Lozada, Blanca Durfay Hernández Giraldo, Yorinder Lucía Restrepo Giraldo, Johana Pantoja Delgado, Sor Eulande Henao Mazo, Luz Mayerlis Suárez Anaya, Leydi Diana Cacais, Francy Zulena Culma Cacais, Sonia Zamira López Castro, Beatriz Moreno Sanabria, Mónica Andrea Campos Pedraza, Celmira Mooere Ramos, Marisol Moreno Abril, Sandra Liliana Hurtado, Florenia Parra, Esterh Judith Ospina Álvarez, Fanny Escobar Hernández, Luz Marina Silva Quitran, Yulieth Natalia Triana, Leidy Tatiana Castrillo Buitrago, Rosa Montoya Ortiz, Jennifer Natalia Torres Cano escribieron desde la resiliencia que hoy tienen aunque el dolor no se haya ido.



A muchos les quedaron marcas, además de en el alma, en sus cuerpos. “Hubo canibalismo y ablación. Yo tuve 139 puntos anales y vaginales, más cuatro cirugías. Y también, hijos nacidos sin cuidados, todos sin acceder a atención psicólogica, porque debemos entender que esos hijos no son culpables de lo que nos pasó”.



Agrega que cuando los médicos ven las historias clínicas de muchas víctimas dicen que están vivas de milagro, pero “se lucha contra el sistema de salud que desconoce cómo tratar el empalamiento, también hay problemas con los medicamentes porque las infecciones urinarias son muy frecuentes en las víctimas de ablaciones y empalamientos; hay que restaurar los rostros de los que fueron víctimas de canibalismo. Hace falta más atención”.



La parte psicológica es muy fuerte. Ella intentó suicidarse tres veces. La tercera vez la internaron en el Hospital Departamental de Villavicencio. Y ahí llegó un milagro. “A mí me gusta oír radio y un día, pese a que estaba muy dopada, en un programa habló una mujer que había sido violada, decía que no estábamos solas. Me repuse y salí a buscar ayuda, tenía que entender por qué había vivido eso: dos veces. Me preguntaba si iba a pasar de nuevo”.

Ludirlena Pérez Carvajal (centro). Foto: Cortesía Ludirlena Pérez

Palabra tras palabra, en voz alta o por escrito, la historia de Ludirlena Pérez Carvajal sigue cubierta de fe y esperanza. Lo que ha hecho en el último tiempo tiene poder: desde formar grupos para escucharse unas a otras, organizar una asociación de mujeres, buscar ayuda psicojurídica, y usar la naturaleza para apoyarse entre todas aquellas que han sufrido abusos.



Ahora vive en Buenavista, Caldas, al lado de La Dorada, ella y las personas que la acompañan en su semillero usan la naturaleza para continuar su curación. “Nos metemos a ríos y caños, de espaldas a la corriente, hablamos con el agua para que nos limpie y se lleve el sufrimiento. Al fuego purificador le entregamos el dolor; hablamos con los árboles y sembramos plantas medicinales en una huerta: prontoalivio, limoncillo, matarratón para los dolores; hacemos murales y bodypaint para mostrar lo que nos pasó, cómo fuimos vulneradas, para que la sociedad entienda el proceso por el que hemos pasado”.



Su nombre ha sido reconocido por el Premio Cafam a la Mujer y por Titanes Caracol.



El camino ha sido largo y difícil, pero Ludirlena Pérez se ha curado con amor. Por mucho tiempo pensó que sus senos grandes eran los culpables de lo que pasó. “Hoy son muy pequeños, uno de ellos perdió toda su grasa mamaria. Se volvieron peloticas, no sé si fue por somatizar”.

Diana, ese gran ser decente



'Desamadas' es una muestra cuya alma artística no se resume en los escritos en las paredes. Cada víctima (hombre, mujer, persona de la comunidad LGBTIQ+) es, como una obra que hay que cuidar, preservar, acoger. Estos sobrevivientes escriben, como si estuvieran haciéndolo en piedra, pero lo más importante es sentir sus almas.



Y allí está Diana Tobón, mujer transgénero. Tiene el pelo largo y alborotado y de color claro.



“Hoy cuento con la dicha de estar viva, aunque tenga el corazón en mil pedazos, por no tener conmigo a las personas que sobrevivir no lograron, que la guerra me arrebató, y que hoy son ángeles que en mi ser se posaron”, dice en uno de sus apartes.



Por teléfono su voz se oye como una cascada. Pide un momento mientras organiza la compra de alimentos para su pequeña empresa de refrigerios. Sus clientes la tratan con gran cariño y ella les responde igual.



“El 31 de enero me quedé sin empleo y en el lugar en el que trabajaba, en Soacha, pedían refrigerios. Hablé con varias Ong y me apoyaron para que les llevara comidas. Aquí vamos”, dice.

'Desamadas' tiene el sonido de un violochelo. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Diana es la menor de tres hermanos y fue violada por cuatro guerrilleros de las extintas Farc hace 25 años. “Vivíamos en una finquita y un día, antes de ir al colegio, fui a destapar la manguera que nos llevaba agua. Uno va por todo el camino chupando los empaques y cuando llegué a la bocatoma ellos estaban ahí. Fue muy fuerte, yo era el niño de la casa”.



Poco tiempo después, la guerrilla se llevó a sus dos hermanos mayores. Del dolor y la angustia su papá sufrió un infarto y murió. Desplazadas, ella y su mamá llegaron a Medellín, a la casa de otros hermanos. Pero su mamá también se murió de un infarto.



Su mundo se derrumbó. “Yo tenía muchas secuelas psicológicas y además esto: Me quedé sola a los 13 años. Vendí un televisor de patas y me vine a Bogotá. Viví en la calle y terminé en la prostitución, probé todas las drogas, tuve peleas con la Policía y con ladrones”.



Se cuenta corto pero esa vida fue larga y muy difícil: 15 años. Un día, funcionarios de la Secretaría de Integración Social le dijeron que podían ayudarla. Aceptó. “Quemé los vestidos y los tacones de mi vida de prostituta y les pedí que me enseñaran a ser decente”.



También fue a la Unidad de Víctimas y en su primera visita, tras leer su declaración, le dijeron que ella no era desplazada. “Estaba mi historia y las pruebas. No sé qué pasó con mis hermanos, mis padres se murieron de dolor y tuvimos que dejar el lugar en el qué vivíamos… ¿qué es eso?”



Con los años, paciencia, decisión y amor propio se graduó de enfermera en salud pública y ese día conoció a una persona de la Unidad de Víctimas que le recibió la declaración. “Me pidió disculpas y me ratificó que había varios hechos que me ratificaban como víctima. Cada seis meses recibo 210.000 pesos pero nunca he tenido apoyo psicológico o psiquiátrico”.



Ha sido estigmatizada muchas veces, pero hubo una muy fuerte: “En mi primer empleo, una doctora me preguntó qué hacía yo antes de entrar ahí. Le contesté que era prostituta y me miró rayado. Yo estaba decidida que en mi nueva vida sería lo más franca posible. Sé que ella me quería sacar pero otra doctora me protegió. Y cuando me han dicho ‘vaya coma mierda’, les contesto que la conozco”.



En Fragmentos, la poderosa Diana siente que está con sus padres y hermanos, que sus espíritus la rodean. Y habla con las otras víctimas para sentirse más apoyada.



Súper Diana vive con su pareja y siempre ha sido decente. Su corazón ahora está fuerte y agradece las oportunidades. Que perdone a sus victimarios es un tema pendiente. No se siente capaz.

¿Dónde y cuándo?



‘Desamadas’. Fragmentos, Espacio de Arte y Memoria, carrera 7ª. n.º 6B-30 Bogotá. Martes a domingo, de 9 a. m. a 5 p. m. La muestra estará abierta hasta el 23 de julio. Entrada libre. Más informes: www.fragmentos.gov.co.