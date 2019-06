Gobierno reitera: Sea Search Armada no tiene derecho sobre el San José

En respuesta al derecho de petición instaurado por Danilo Devis Pereira, apoderado General de la Sea Search Armada, la Vicepresidencia de Colombia, a cargo del caso del galeón San José, manifestó, a través de un comunicado, que "le reitera a dicha compañía que no ostenta ningún derecho sobre el Galeón San José y no se entiende la razón por la cual esa compañía insiste en un reclamo sin causa”.

Igualmente, afirma que no ostenta ningún derecho por su contenido, "por no encontrarse en las coordenadas denunciadas por esa compañía".



Desde hace varios años, la Sea Search Armada reclama derechos sobre el galeón San José, pese a que hay varios fallos nacionales que declaran este patrimonio de Colombia y los colombianos.



La vicepresidente Marta Lucía Ramírez afirmó, además, "que esta conclusión está basada en la información suministrada por la Dirección General Marítima, que fue contratada en 1.993 con el propósito de verificar la denuncia de un supuesto hallazgo efectuado por la compañía Glocca Morra Company, (hoy Sea Search) y que en su informe final indica que luego de examinar documentos escritos, videos y muestras de materiales, y de hacer el estudio in situ con diversos equipos de exploración submarina, no existe ningún naufragio, mucho menos hay rastro alguno del galeón San José".

Igualmente, la Vicepresidencia recuerda que teniendo en cuenta que el Estado colombiano verificó hace varios años el sitio de las coordenadas denunciadas por Sea Search Armada “se concluye que en dichas coordenadas no existe ningún naufragio, (por tanto) su solicitud es improcedente. Esto ha sido comunicado desde 1994, por lo que no se entiende la razón por la cual esa compañía insiste en un reclamo sin causa”.



Además, se informó que el objetivo del Gobierno es evitar las empresas cazatesoros y de esta forma "garantizar que el patrimonio cultural sumergido es de Colombia", como afirmó la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.



"Aquí no se trata de resolver solamente el caso de un galeón, se trata de tener una política de Estado que le garantice a nuestro país (...) que todo ese patrimonio cultural sumergido es de Colombia, que aquí no vamos a estar nosotros cambiando de criterios según cual sea el nuevo hallazgo o cual sea entonces el cazatesoros que aparezca", dijo Ramírez a la agencia Efe.



Subrayó que el caso, que está en su despacho, es "un tema de verdad muy delicado y de fondo", puesto que "no se trata solamente del galeón San José", sino que "se calcula que hay más de 800 navíos que están hundidos en aguas adyacentes".



El pasado 10 de junio, el Gobierno colombiano prorrogó de nuevo y hasta por cuatro meses a partir de esa fecha, la suspensión provisional del proceso de licitación para extraer hallazgo arqueológico.

El galeón español fue hundido por piratas ingleses el 8 de junio de 1708 cuando se dirigía cargado a Cartagena de Indias. Según registros de esa época, llevaba cerca de 11 millones de monedas de ocho escudos en oro y plata que había recogido en la feria de Portobelo (Panamá).



Su hallazgo fue anunciado en noviembre de 2015 por el expresidente Juan Manuel Santos, cuyo Gobierno puso en marcha una licitación en la calidad de Asociación Público Privada (APP) para extraer del fondo del mar el hallazgo arqueológico. En esta APP el gobierno no pone dineros.



Desde el 2013, Colombia cuenta con la ley 1675, que tiene por objeto "proteger, visibilizar y recuperar el Patrimonio Cultural Sumergido".



Según dicha ley, forman parte de ese patrimonio todos los restos que estén en aguas colombianas, incluidas "las especies náufragas constituidas por las naves o artefactos navales y su dotación, sus restos o partes, dotaciones o elementos yacentes dentro de estas, cualquiera que sea su naturaleza o estado, y cualquiera sea la causa de la inmersión, hundimiento o naufragio".



Ramírez ha dicho que se ha aplazado esta licitación pues en el gobierno Duque "pensamos que una vez se extraiga el galeón con todo su contenido hay que preservarlo en Colombia porque lo consideramos que es parte del patrimonio cultural colombiano", explicó la vicepresidenta.



REDACCIÓN CULTURA Y agencia EFE