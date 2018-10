Danza desde Israel sobre la gravedad y el ruido urbano

Noa Wertheim y Adi Sha’al se conocieron hace cerca de 30 años, después de terminar el servicio militar obligatorio en su país, Israel. Sha’al estaba en la fuerza aérea, preparándose para convertirse en piloto, pero, en paralelo, también desarrollaba una carrera en la danza. Así empezó a trabajar con Wertheim, a quien conoció en la Jerusalem Tamar Dance Company.

Los dos decidieron crear entonces un dueto de danza, y Wertheim cuenta que eligieron llamar la pieza 'Vértigo', recordando un poco la sensación de pérdida del control que Sha’al experimentó en sus entrenamientos para la fuerza aérea.

Tomando como punto de partida ese dueto, Wertheim y Sha’al crearon la Vertigo Dance Company, una agrupación que experimenta con conceptos sociales y personales a partir del movimiento.



Así nacieron montajes como 'White Noise', que el grupo estrenó en el 2008 y se convirtió en uno de esos montajes más aplaudidos. Una década después, Wertheim y Sha’al decidieron revivir la pieza, en coproducción con The Revolution Orchestra, que se presentará el miércoles y el jueves en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá.

Wertheim, quien creó la coreografía de la obra, cuenta que estaba investigando sobre la conexión entre la masa del cuerpo y la gravedad. A eso se sumó una indagación sobre la tensión entre el ruido urbano que rodea a las personas y el deseo de tranquilidad interna.



“Quería traerla de vuelta porque es una pieza muy fuerte, y no es que 'White Noise' haya desaparecido en estos diez años; de hecho, se ha incrementado, hoy son superrelevantes sus aspectos sociales”, asegura la artista.



Uno de los conceptos fundamentales de la filosofía de la compañía es crear conciencia sobre los límites del cuerpo humano. Esa fue una de las razones por las cuales el proceso de remontaje fue tan exigente para los bailarines, según Wertheim, pues la pieza requiere una fisicalidad muy fuerte.



“Era muy interesante trabajar con estos bailarines excelentes, que tenían que aprender nuevos movimientos, y eso no era necesariamente fácil para ellos. Era un reto, porque tenían que conectar con los conceptos, así que el desarrollo fue muy rico”, afirma.



La nueva versión de 'White Noise' se estrenó en enero pasado, y Wertheim cuenta que una vez decidieron remontarla, empezó a pensar cuáles serían los nuevos aportes para la pieza. Ahí fue cuando nació la idea de interactuar con músicos en vivo. The Revolution Orchestra hizo entonces una adaptación para instrumentos de cuerdas y de percusión de la banda sonora original, creada por Ran Bagno.



“Desafortunadamente, nadie tiene el dinero para pagar los pasajes de diez músicos con sus instrumentos; es muy caro. Así que venimos sin ellos, pero la obra funciona de una manera hermosa, los bailarines tienen más espacio e, igual, grabamos las versiones en vivo de la música”, explica la coreógrafa.

Dónde y cuándo

Miércoles y jueves, 8 p. m. Teatro Mayor. Calle 170 n.° 67-51, Bogotá. Informes: 377-9840. Boletas desde 20.000 hasta 150.000 pesos.



