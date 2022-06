Hace 314 años, el 8 de junio de 1708, fue el hundimiento del galeón San José cerca a Cartagena, en el mar Caribe, por piratas ingleses.

“Ese momento del 8 de junio de 1708 debió ser de mucha intensidad y tensión para los militares y la tripulación en ese ataque feroz”, dice el vicealmirante José Joaquín Amézquita, director general Marítimo de la Armada.



Solo hasta el 2015 se volvió a saber del galeón, cuando la presidencia de Juan Manuel Santos informó de su hallazgo a través de fotos y videos de alta resolución. En ese momento, los trabajos se hicieron con la empresa suiza Maritime Archaeological Consultants, con apoyo de la Armada.



El pasado lunes, el gobierno del presidente Iván Duque dio a conocer nuevos videos e imágenes que muestran con mucho más detalle el hallazgo arqueológico.



El vicealmirante Amézquita habló con EL TIEMPO.



Este es un trabajo muy serio y emocionante ¿Cómo se hizo?

Fue un ejercicio de desarrollo de capacidades y competencias de un gran equipo humano. Debíamos determinar el estado actual del galeón después de 6 años de haberlo visitado. Pero ahora se hizo solo con colombianos, personas muy jóvenes y capacitadas.



¿Cómo son los equipos robóticos que el país adquirió y cómo fue volver a llegar hasta al fondo del mar?

Lo primero que se hizo fue una exploración desde la superficie, con equipos sonares, para investigar el lecho marino. Acumulamos datos para llegar de manera precisa con el vehículo robótico que había que sumergir a profundidades importantes y controlado desde la superficie con gran pericia para no ser invasivo. No tocamos ninguna pieza. En esos momentos la emoción es grande porque la dinámica marina, gracias a distintos tipos de peces, ha permitido ver nuevos objetos y tener detalles de los conocidos.



¿Cuánto tiempo se demoraron?

Varios meses, a partir de la exploración de la superficie. Influyen condiciones atmosféricas y marinas que pueden retrasar el trabajo. La etapa final fue de 30 días.



¿Qué nos puede contar de las dos embarcaciones adicionales que encontraron?

Al hacer la exploración desde la superficie se comienzan a detectar objetos consistentes y se hallan el otro galeón y la goleta de las épocas colonial y republicana. No tenemos datos de su bandera ni de su carga.

(Le puede interesar: La magia de hacerles más amena la filosofía a los jóvenes de hoy)



¿Existe un cálculo de cuántas embarcaciones hay hundidas en los mares colombianos?

Trabajamos en el Proyecto de Metodología de Registro del Patimonio Cultural Sumergido, que incluye desarrollar los protocolos y hacer las verificaciones.

Es determinante el plan de manejo del galeón de acuerdo con las normas vigentes, claridad en los pasos a seguir y capacidades adicionales para seguir ahondando en ese proceso.

(Tal vez quiera leer: 'Diarios de una lesbiana', libro censurado en Marruecos que enardece ánimos)



¿Que opina de extraer el galeón?

Se pueden buscar medios para que nos cuente sus secretos. El plan de manejo nos dirá qué es lo mejor.



¿Qué sintió al ver las imágenes?

Le respondo con la frase de una oficial que lidera uno de los muy buenos equipos que trabajan en este proyecto, en el que hay gente muy joven: “Llegamos a la luna, esto es como ir a la Luna”. Cuando se va acercando el robot submarino y se ve uno de los cañones, gritábamos de la emoción.

​