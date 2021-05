Valeria Franco y su vida en el ‘ballet’ clásico

El 9 de mayo, Valeria Franco Echavarría cumplió 15 y años y, por supuesto, bailó ballet. No en una fiesta ni con su papá como parejo, sino en un escenario de la Florida estadounidense, participando en el concurso Youth America Grand Prix (YAGP), una de las competencias más importantes de ese país y también del universo de la danza.

El YAGP tiene como fin apoyar, reunir y dar becas en las mejores escuelas y compañías del mundo a los jóvenes talentos que tengan entre 9 y 19 años.



Franco, nacida en Medellín, llegó a los 35 finalistas entre 160 de su categoría, un gran logro para esta joven cuya disciplina es a prueba de todo y cuyos padres, el escritor Jorge Franco y la bailarina Natalia Echavarría, le ayudan a cumplir sus sueños. Para lograr ese objetivo, dejaron Colombia y se establecieron en Washington, donde Valeria estudia en la Kirov Academy.



“La primera clase empieza a las 9:45 de la mañana, es pilates o acondicionamiento físico, y dura una hora. Ayuda a preparar el cuerpo y a fortalecer más el músculo para usarlos de forma correcta, que el movimiento sea más suave y seguro para evitar lesiones. Luego tengo técnica de ballet durante 3 horas y media, y a las 3, dependiendo del día, tenemos contemporáneo o jazz o clase de danzas históricas, así como ensayos privados”, cuenta sobre su rutina, que termina a las 8 p .m. Ya en su casa sigue en estiramientos y, si hay dolor, “uso sales con agua caliente o fría para calmarlos”.



Valeria Franco descubrió el ballet gracias a que su mamá la llevaba a ver las presentaciones de Navidad del Ballet Anna Pavlova. “Recuerdo que cuando vi Cascanueces quedé enamorada y llegué a la casa a ponerme las puntas de mi mamá y a tratar de imitar los pasos”.



Natalia, su mamá, la llevaba además a las clases que tomaba con el maestro Jaime Díaz en la Academia Anna Pavlova, de Bogotá, “y me acuerdo de que yo me colgaba de las barras y trataba de hacer los pasos”.



Fue Díaz quien les dijo a Franco y a su esposa que Valeria tenía un gran talento y que lo mejor era que estudiara en una buena academia fuera del país.

La joven cuenta, además, que la pieza con la que más se identifica es Kitri de Don Quijote, “que hice en la competencia YAGP. Al principio no me gustaba porque se me hacía muy difícil, pero después de muchas horas de entrenamiento la pude disfrutar. Siento que cuando hago ese baile no soy Valeria, soy Kitri”.



La danza le ha enseñado que hay que “trabajar muy duro y que cada persona tiene su propio camino, y por eso no te puedes distraer de tu meta. El trabajo en equipo es importante, en especial con el arte, porque es tan difícil que se necesita del apoyo de tus amigos y de tu familia”.



Aunque el centro de su vida es la danza, es fanática de la astronomía y la física cuántica. “Con mi papá comparto la lectura y el cine, y con mi mamá, el amor por el ballet. Por eso, todos los días llego y les muestro qué aprendí”.

