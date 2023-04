Ute Lemper conquistó al mundo con sus interpretaciones de cabaret desde los 20 años. La han comparado con la icónica Marlene Dietrich. Canta por el mundo en más de cinco idiomas desde hace 40 años. Ha aparecido en musicales y obras de Broadway, París, Berlín y el West End de Londres. Pero no es lo único: su versatilidad la ha llevado hasta una gira por Latinoamérica para recitar los poemas del chileno Pablo Neruda y homenajear su obra.

De Münster, Alemania (1963), Lemper estudió teatro en el Seminario Max Reinhardt de Viena, y piano, canto y ballet en la Academia de Danza de Colonia. Es hija de un banquero y una cantante de ópera. Inició su carrera en 1983 como cantante de musicales: protagonizó célebres producciones como Cabaret y Chicago, con las que recibió el Premio Molière (1987) y el Premio Laurence Olivier (1998).



Tiene más de treinta grabaciones discográficas, y sus interpretaciones de las obras del compositor Kurt Weill, de Marlene Dietrich, Édith Piaf, Lotte Lenya, Jacques Brel y Leo Ferré se han convertido en reconocidas presentaciones.



Además, el Holocausto ha sido una causa presente en su trayectoria: cada año, en el aniversario de la liberación de Auschwitz, realiza varios conciertos con canciones escritas por prisioneros judíos durante la tragedia.



La aclamada actriz y cantante inaugurará este miércoles 5 de abril a las 8:30 p. m., en el Teatro Julio Mario Santo Domingo, la Vl edición del Festival Internacional de Música Clásica. Lemper habló con EL TIEMPO.

Lemper nació en Münster el 4 de julio de 1963 Foto: cortesía Steffen Thalemann

En su concierto iniciará con obras de Frederick Hollander, Kurt Weill, Norbert Schulze hasta llegar a los franceses. ¿Cuál es la historia que quiere transmitir a la audiencia colombiana con este repertorio?



Vengo con la misión de contar una historia de otra época del mundo europeo: Berlín, en una época muy crítica, que es la época de Weimar [la República de Weimar fue el periodo entre 1918 y 1933 después de que Alemania fue derrotada en la Primera Guerra Mundial]. Allí se dio la primera música revolucionaria de la cultura, de la libertad de expresión, de la política y de la emancipación. Será un repertorio francés porque la temática del Festival es ‘la belle époque’, así que intento encontrar una buena conexión entre los dos temas. De hecho, muchos artistas que vivieron en la época de Weimar tuvieron que emigrar cuando los nazis llegaron y destrozaron la escena cultural.

¿Cuál es su relación con la cultura latina?

Siempre me sentí muy atraída por la cultura latina y la poesía. Pero también hay una conexión europea muy fuerte. Por ejemplo, no soy cantante de tango tradicional, pero puedo abordar canciones de Astor Piazzolla porque es un tango nuevo. Él fue inspirado por el jazz y la música europea del siglo XX. Por eso hay una gran experiencia europea en el repertorio de Astor Piazzolla. Otro latinoamericano fue Pablo Neruda, quien fue embajador de Chile y vivió en el extranjero la mayor parte de su tiempo en el exilio. Luchó contra el fascismo a lo largo de su vida y tuvo una mentalidad de exiliado, y aun así pudo reflejar su sueño de libertad y democracia en su escritura, que es extraordinaria. Podría recordarme mucho a Bertolt Brecht, Jacques Brel, donde había política y al mismo tiempo poesía y existencialismo. No me atrevería a cantar algo verdaderamente latino porque sentiría que lo estoy copiando. Pero puedo encontrar con algunos artistas un gran paralelismo con el repertorio europeo.

Usted tiene una relación muy íntima con el tema de la memoria en Alemania. Acá en Colombia, este es un tema sensible con el que aún nos estamos reconciliando...

Cuando empecé con mi trabajo, hablar de memoria era muy sensible también. Era muy difícil abrir un diálogo sobre el pasado en Alemania, y estoy hablando de 1983, 1982. Gracias a Dios, yo estaba en Berlín occidental y estudié teatro y música, y empecé mis primeras grabaciones de Kurt Weill y Bertolt Brecht. En ese momento, entendí que tenía que desarrollar mi misión artística. A través del arte, la música, hablar de la verdad, hablar de lo que había sucedido: la culpa de la responsabilidad alemana de haber vendido su alma al diablo. En la época nazi eran racistas, antisemitas, siguieron un gobierno extremadamente fascista y cometieron un genocidio contra el pueblo judío con el Holocausto. Así que fue una misión muy delicada, difícil, y un diálogo sensible que abrí a través de la música con mi país.

El Cabaret no es un entretenimiento ligero como el Broadway, no es encantador, no es romántico, lleva aspectos de problemas, de la verdad y sugiere una rebelión. FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo llegó a ser consciente de esta realidad de su país?

Nací en los años 60 en un país que 15 años después de la guerra todavía no era capaz de enfrentarse realmente al pasado y ser sincero al respecto. Muchas personas estaban a la defensiva y no querían asumir la responsabilidad y no querían hablar. Durante 40 años he llevado esta misión de continuar el diálogo sobre el pasado, sobre el genocidio más horrendo, que fue ejecutado por una nación de filósofos, compositores, poetas, democracia política, de una nación inteligente y burocrática, y sin embargo sucedió. Fue una cultura altamente desarrollada la que ejecutó este genocidio, así que, para mí, esta ha sido una pregunta a muy largo plazo. Hoy me encanta Alemania. Es un país multicultural ahora, pero fue un largo viaje.

En sus inicios, el cabaret representaba una escena rebelde y alternativa. ¿Qué significa para usted este género musical?

El verdadero cabaret se sitúa a principios de siglo en Francia. Era una especie de música muy impresionista, pero no política, sino más bien una especie de liberación de la canción artística tradicional. Sin embargo, el movimiento de cabaret más importante surgió en Weimar en los años veinte en Berlín. No se trataba de un repertorio romántico, sino de un repertorio realista y expresionista, que exploraba la libertad de expresión, la libertad sexual, la libertad de diálogo político y el debate sobre la cuestión de género entre mujeres y hombres, los modelos de conducta, la emancipación de la mujer, el poder de la mujer. También estaban la Bauhaus, la arquitectura y la primera prensa libre. Fue un movimiento increíble hacia la liberación y y todos los aspectos de las artes. Este es el cabaret que fue más tarde prohibido y censurado por los nazis y que realmente solo existió durante 10 años libre en la época de Weimar.

Ute Lemper se presentará en Bogotá este miércoles 5 de abril a las 8:30 pm en el Teatro Julio Mario Santo Domingo. Foto: Marlene Max Mara

¿Cómo llegó a sus primeras interpretaciones de Cabaret?

Cuando tenía unos 22 años empecé en Viena en el seminario Reinhardt. Luego ya actuaba en musicales y me mudé a Berlín Occidental en 1983. Estábamos separados por el muro y vivíamos en un aislamiento político muy extremo debido a la Guerra Fría. Esos años fueron muy importantes para mí para identificar mi propia identidad como artista que también fue inspirado por el desorden político y los problemas en el momento durante la guerra fría. Por alguna razón, estas canciones escritas durante Weimar tuvieron un significado importante para describir la terrible amenaza, el peligro y el riesgo de la Guerra. Era como si estuviéramos viviendo en la pobreza hasta que el Cabaret básicamente le da un sentido nuevo a la vida y su significado. El Cabaret no es un entretenimiento ligero como el Broadway, no es encantador, no es romántico, lleva aspectos de problemas, de la verdad y sugiere una rebelión.

Hablando de rebelión, quisiera preguntarle cómo ha sido en estos 40 años abrirse una brillante carrera como mujer en esa industria.

En los últimos 40 años han pasado muchas cosas en el mundo. Ha habido mucha liberación para las mujeres, empoderamiento, no tienes que ser femenina, no tienes que ser masculino, entonces puedes ser algo en el medio y cambiarlo si quieres. Han pasado muchas cosas en ese primer plano, pero si miras la vida, especialmente en las naciones pobres, las mujeres todavía están en el papel de madres y amas de casa y proveedoras, todavía están atrapadas en el papel de sumisión al hombre y la política todavía la hace el hombre. La mayoría de las veces, los presidentes siguen siendo masculinos y los salarios, todo lo que se gana sigue siendo más alto para el hombre que para la mujer. Además, sigue siendo difícil para las mujeres porque también somos madres y este es un papel muy grande. Para ser madre se necesita mucho tiempo y energía para criar a los hijos por lo que todavía no somos tan libres para salir y hacer lo que tenemos que hacer. La inteligencia femenina es más cuidadosa, más profunda y más basada en la humanidad que la inteligencia masculina. Cuanto más pobre es la cultura, menos libertad tienen las mujeres y más dependientes y sometidas están al hombre. Todavía tenemos mucho camino por recorrer.

Ya casi cumple 60 años. En otros espacios usted ha dicho que pretende ‘envejecer con dignidad’ para encontrar la paz interior. ¿Qué es la paz interior para una artista con una larga trayectoria como la suya?



Creo que esta es una evolución muy personal. En un momento dado, me di cuenta que hice muchas cosas, estuve muy ocupada durante muchos años. Siendo madre de cuatro hijos, diría que mi mayor trabajo en la vida fue ser madre y proporcionar una buena vida y educación a mis hijos, inspirándoles, así que eso fue y sigue siendo hoy en día lo que consume la mayor parte de mi energía. Tengo hijos mayores, pero también niños pequeños, e incluso los mayores son una preocupación constante y el miedo de que encuentren una buena manera de ser felices en este mundo. No es fácil para la generación más joven encontrar inspiración y pasión, como yo, que siempre he tenido pasión por la música, y estar en los escenarios. Mis hijos no necesariamente tienen algo que les apasiona porque las generaciones más jóvenes están más distraídos o están más ocupados, el Internet, los juegos. La pandemia fue un tiempo muy interesante porque todo se detuvo por 16 meses: no viajé, estaba en casa y miré mi vida sin todas las distracciones, sin toda la urgencia, la emergencia y la presión. Especialmente desde la pandemia diría que encuentro muy importante llevar esa quietud, la reflexión, la meditación y preservar ese momento de paz y silencio. Sólo observar y no siempre actuar, actuar, actuar, a veces solo retraerse y ser un espectador.

¿Cómo será su presentación en el Teatro Mayor?

El festival se llama ‘La Belle Époque’ pero tengo que decir que mi concierto no se centra realmente en la Belle Époque, porque esta ocurrió en el comienzo del siglo XX en Francia. Mi repertorio comienza un poco más tarde, después de la Primera Guerra Mundial, con Weimar. Yo les quiero contar la historia de una nueva cultura revolucionaria de Berlín que estaba conectada con París. Luego el realismo y el existencialismo que los alemanes desarrollaron se lo dieron a los poetas franceses. Despues de un breve viaje por Weimar, me centraré en Jacques Prévert, Jacques Brel, Edith Piaf, y otros franceses, asi que realmente me adentraré en la poesia y el realismo de la cultura francesa post nazi.

¿Por qué cree que el Festival la eligió para inaugurar el festival si temporalmente no estuvo en la época?

Esa es la pregunta. Yo también les dije que no soy realmente una típica representante de La Belle Epoque, pero creo que lo que ven en mí es una especie de nueva imagen de la mujer que se desarrolló a principios de los años 20, ya sabes, la mujer emancipada, liberada, poéticamente oscura. Es lo opuesto al Romanticismo. La ‘belle epoque’ significa música clásica, el cabaret no existía todavía, así que lo que quieren decir es que implicó una nueva liberación y una nueva estética para las mujeres. El repertorio que voy a dar es un poco posterior y se los dije, pero me invitaron. Para mí el concierto debería llamarse ‘La Belle Epoque y su evolución’ o ‘La inspiración de La Belle Epoque’. Ese sería mi título.

GABRIELA HERRERA GÓMEZ

Redactora REVISTA BOCAS@gabrielahergo

