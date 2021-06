Las artes deben conquistar las aulas

¿Qué tan importante es la formación con artes en el ámbito educativo? Esta es una pregunta interesante y a la vez el motor de una buena cantidad de reflexiones, como las planteará el 24 de junio la charla virtual ‘Por las artes en las escuelas y colegios, organizada por la Cátedra Jesús Martín Barbero (JMB) de la Universidad del Valle.

El encuentro se enmarca en un proyecto desarrollado por la Universidad y el Departamento de Educación y Cultura de la Caja de Compensación Familiar Comfandi, de Cali, desde 2016, enfocado en la formación de docentes de primaria para promover el trabajo educativo con las artes.



La charla virtual comenzará a las 11 de la mañana y será transmitida por la cuenta oficial de Facebook de la Universidad del Valle. El invitado este jueves es el Maestro Álvaro Restrepo, uno de los referentes más importantes de la danza contemporánea en Colombia y director de El Colegio del Cuerpo, fundado en 1997 en Cartagena de Indias por él y la francesa Marie France Delieuvin el cual ha desarrollado un sólido trabajo de formación, investigación/creación, difusión y sensibilización a través de la danza.

En el encuentro se hablará del poder de las artes para el desarrollo humano de las nuevas generaciones. Como lo dijo el filósofo y analista cultural Jesús Martín Barbero, es deseable que ‘los niños y las niñas sean creativos en alguna de las múltiples potencialidades estéticas de los seres humanos’. Realmente, uno de los propósitos de la Cátedra JMB, es ser “un programa de acción dedicado a vincular el trabajo académico con las experiencias ciudadanas”, explica Maritza López de la Roche, directora de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle.

Asimismo, el maestro Álvaro Restrepo recalca la importancia de aportar al debate público sobre las artes: “Particularmente este es un tema que me interesa mucho, ya que llevo muchos años luchando porque las artes y la educación artística entren en el pensum de la educación tradicional de una manera seria y más intensiva de lo que se ha visto hasta ahora, ya que las artes siempre se han visto como unas áreas complementarias, como aleatorias, pero no como áreas esenciales”, explica y recalca que eso ha llevado a que la educación “sea incompleta y que no permite apelar a esas otras áreas de conocimiento relacionadas con la percepción, la intuición, la creatividad o la imaginación”.

NEGRA/ANGER de Álvaro Restrepo / El Colegio del Cuerpo. Foto: Carlos Lema. Cortesía.

Para él, se trata de cómo formar mejores seres humanos, más sensibles, más compasivos y empáticos. “Son áreas esenciales de la naturaleza humana”.



La invitación a Restrepo a este encuentro será un recorrido por su experiencia con El Colegio del Cuerpo, lo que las artes le aportan a la educación y esos descubrimientos que ha tenido no solo con los artistas, sino con la sociedad en general.

Antes de empezar en la danza a los 24 años, Álvaro Restrepo estudió filosofía y letras y trabajó con el fallecido sacerdote italiano Javier de Nicoló. Foto: Abel Cárdenas / EL TIEMPO

“Compartir lo que han sido estos 24 años de trabajo con las comunidades más vulnerables de Cartagena, a través de una educación con el arte y para el arte; y eso no es un tema de privilegiados (…) El arte es un derecho humano al que todas las comunidades tienen derecho y es lo que realmente transforma”, comenta.



La charla con Álvaro Restrepo es el primer encuentro dentro de ‘Por las artes en las escuelas y colegios’, dirigida a educadores, artistas, estudiantes y padres que quieran profundizar en los beneficios de las artes para las nuevas generaciones. El próximo 8 de julio estará en conferencia virtual la joven bailarina y docente Marelize Van Heerden, quien abordará la experiencia de formación de docentes de primaria en artes en la Universidad Nelson Mandela.



La Cátedra Jesús Martín Barbero se fundó con el propósito de mantener vivo su legado. El maestro falleció el pasado 12 de junio en Cali.



