Andrea Meneses Guerrero tiene 45 años. Es actriz y dramaturga de mimo corporal y circo aéreo. Se graduó en la International School of Corporeal Mime en Londres e hizo un posgrado en enseñanza y dirección, y una especialización en pedagogía infantil. Además, fue una de las cofundadores del Teatro R-101 en Bogotá.



Su camino ha sido exitoso y de mucho trabajo, de buscar las formas de expresión del arte a través de jla acrobacia área y el mimo.



Pero en su corazón hay un vacío. El 29 de junio de 1984 desapareció su mamá, Ligia María Guerrero, y desde hace 38 años ella y su familia no saben nada de esta mujer a la que definen como “fotógrafa, simpatizante de grupos políticos marxistas-leninistas, estudiante, guitarrista, pertenecía a un grupo de teatro de agitación política y era también practicante de artes marciales y cantante”.



A ella le hizo la obra 'Un abrazo al vacío', que presentará en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán el 16 de marzo y el 27 en el Teatro Ensueño.



EL TIEMPO habló con Andrea Meneses sobre su historia y este proyecto, en el que la acompañan Felipe Vergara (dramaturgo y director), Marcia Cabrera (actriz y cantante); Javier Ojeda (compositor de Burning Caravan), Felipe Camacho (diseñador de arte) y Pablo Restrepo (director de arte) y René Sánchez (asesor aéreo).



¿Qué pasó con su mamá?

Mi mamá desapareció en junio de 1984, se fue a tomar fotografías al Golfo de Urabá y nunca regresó. No se sabe qué pasó. Ese es uno de los tantos vacíos que componen nuestra historia.



¿Cuál es su último recuerdo de ella?

Los recuerdos se han ido borrando con el paso del tiempo, no podría decir cuál fue exactamente el último. Mis memorias de ese tiempo compartido son como los restos de una ciudad en ruinas, fragmentos flotantes y llenos de neblina que se expresan a través de imágenes o emociones: un abrazo en las noches frías, una obra de títeres en la Libélula Dorada, artes marciales en el parque Nacional, la casa del tío Pedro en Gualanday, estar disgustada por alguna foto que me tomó, sentirme amada y protegida.

En un país de desaparecidos, ¿cómo se busca a una persona que no regresa?

La tarea práctica de buscarla en ese entonces no fue mía, yo la empecé a buscar en sueños, sobretodo uno que tuve repetitivo en el cual la traían en una camilla cuatro personas y ella me explicaba que se había perdido por un caminito en la selva pero que ya estaba de vuelta y era hora de bailar. Me dediqué a esperar su llegada, tratando de descifrar lo que sucedía a mi alrededor. No es fácil explicar algo así a una niña pequeña, aunque a esa edad ya entendemos. Aun así es algo que te deja sin piso y no quieres apresurarte a sacar conclusiones, entonces esperas y pronto pasan los años.



Mi abuela la buscó por cielo y tierra, fue a la policía, puso denuncias en el periódico, en la televisión, ofreció recompensas. Cuando nada de esto funcionó, visitó mediuns y brujas que le pudieran ayudar con su paradero, todo fue en vano.



Cuando empecé la universidad y me uní al grupo de Teatro R-101, debía tener unos 17 años, comencé a buscarla de nuevo, al menos poéticamente; me pidieron hacer una pequeña escena de algo significativo en mi vida y empecé a hacer preguntas sobre mi madre que nunca le había hecho a mi familia, le di un poco de forma a esa imagen borrosa y dolorosa en lo que ella y todo lo que la rodeaba se habían convertido.

Digamos que la búsqueda práctica y logística en sí no llegué a hacerla y en ese entonces me pareció más importante sumergirme en entender, transformar y reconstruir todo con relación a mi madre, incluyéndome a mi y a mi familia. Este proceso, pese a que estaba ahí, quedó en el tintero cuando decidí viajar a estudiar teatro en el exterior.



Luego de vivir 15 años en Londres retomé con fuerza la investigación y acompañada de un grupo de artistas empezamos a dibujar la historia de Ligia a través del arte.



El año pasado inicié un proceso apoyada por la gran labor que hace la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que me abre la esperanza de que tal vez en los próximos 20 años se pueda llegar a saber algo.



¿Cómo fue su crecimiento?

Cuando pequeña la única expectativa que tenía era que regresará mi mamá. Igual, la vida nunca se detiene para los vivos, pero cuando tienes un ser querido desaparecido estás en un limbo entre la vida y la muerte, que es como un hueco en el corazón que, aunque a veces no te des cuenta, afecta todo y tarde o temprano habrá que dejar de ignorarlo, observarlo con tenacidad, no para ahogarse en el dolor y el odio o señalar culpables, pero sí para trabajarlo porque es algo que trasciende.



Tuve mucha suerte de tener a mi familia apoyándome, amándome y protegiéndome, crecí bien, no me faltó nada aunque de cierta forma la ausencia de mi madre también fue una falta de todo.



¿Quién se encargó de su crianza?

Crecí en la casa de mis abuelos, mi padre siempre estuvo presente. No tengo memoria de que se volviera a hablar de mi madre, pero en tiempos de crisis yo gritaba su ausencia. La memoria es traicionera y cuando encuentra huecos, empieza a llenarlos a su antojo. Cuando empecé a investigar y hacer preguntas, hablé mucho con mi abuela y mi padre.



Para mi abuela mencionar el tema era como volver a vivir el dolor. Algunas veces decía que estaba segura de que la mataron y otras que tenía corazonadas de que estuviera viva, que una médium le dijo que estaba en un alguna comunidad indígena de la selva profunda sin memoria alguna más que una pequeña niña a la que recordaba arduamente.



Cuando decidió hacer esta obra, ¿cuáles fueron los recuerdos y elementos que quiso poner en el montaje?

Cuando empecé a hacer teatro encontré allí una forma de volver a acercarme a mi madre, a su historia, a nuestras historias. Al principio no imaginé que llegaría a ser una obra, era un simple ejercicio teatral que para mi se volvió esencial, me transformó y sembró una semilla que fue creciendo hasta convertirse en Un abrazo al vacío.



Y a pesar de que la idea o el querer dibujar la historia de mi madre en escena fue inicialmente mía, he encontrado cómplices maravillosos y así, la obra es un trabajo de varias mentes y corazones, disciplinas artísticas y saberes que se complementaron.



En esta versión hay palabra cantada y hablada con letra y música original y en vivo, dialoga con las acrobacias aéreas, el mimo corporal dramático, las luces y el videoarte, tiene elementos documentales, performáticos y oníricos, busca contar una historia que ha sido la de muchos en este país, no para un lamento eterno, pero sí para poder volver a mirar esas historias con detenimiento, entenderlas mejor y ver cómo resuenan en nuestras vidas hoy.



¿Cómo la ha sanado el arte?

A veces nos perdemos en el mundo material, el día a día demanda mucho de nosotros, especialmente los que vivimos en la ciudad y entonces terminamos dando más importancia a lo práctico y logístico, y las impresiones, las emociones, los sueños que nos genera el mundo quedan en un segundo plano.



Todos somos artistas o podemos serlo si nos atrevemos a interpretar y recrear el mundo que nos rodea y lo que este nos hace sentir, lo importante es volver tangible lo intangible, darle forma a ese dolor o miedo, bailarlo, pintarlo, escribirlo, tejerlo, etc. Con la obra siento que le hemos devuelto el movimiento y la voz a mi madre. Yo tengo ahora la capacidad de verla de nuevo, entenderla, hablar con ella, reconocer su forma de ser, sentirla cerca.

¿Cómo vive una familia en la que uno de sus miembros está desaparecido?

Con un dolor constante, un vacío que no se llena con nada, una posible muerte sin ritual, sin despedidas, una desesperación de no saber nada o miedo de saberlo todo. La vida sigue, pero hay que sanar las heridas porque después de tantos años ahí están.



¿Qué significa para usted cada paso de este montaje?

Cada movimiento de mi cuerpo y cada palabra hablada o envuelta en melodía, cada ejercicio de conexión y dirección, cada análisis personal y colectivo, cada imagen puesta y sobrepuesta, me van llevando por un camino sorprendente que va más allá de lo que hubiera podido recorrer en soledad.



En ese camino me voy encontrando con mi madre, voy escuchando la voz que había olvidado, y su rostro aparece de nuevo, como entre la neblina, su contextura pequeña y atlética como la mía, su amor por las artes y la libertad... La veo en mi, su historia me inspira y me guía.