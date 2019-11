Niñas M.A.L. ponen la rumba de este viernes por la noche

Juan Tarquino está detrás de Lesley Wolf, de sus largas y rubias pelucas, y de una pinta “formal pero que algo brille, porque hay que brillar”, como se dijo antes de venir a este diario a una entrevista.

Licenciado en artes escénicas, bailarín de flamenco, escritor, actor y director de teatro, no tiene una doble vida cuando se convierte en la drag queen Lesley Wolf.



Es más, este bogotano de 39 años, le agradece a su otro yo, si así se le puede decir, “porque el uno no puede vivir sin el otro, el uno complementa al otro”.



Y se llama Lesley por Lesley Sue Goldstein, más conocida como Lesley Gore, una cantante, compositora y activista estadounidense cuya canción You Don’t Own Me es un himno feminista y quien se declaró homosexual en el 2005.



Lesley Wolf es una de las integrantes de Niñas M.A.L., un grupo que hace parte de Oh my drag!, colectivo que realiza fiestas del mismo nombre organizadas por el venezolano Juan José Jiménez, graduado en Sistemas, y su pareja, Camilo Ramírez, administrador de empresas.



Oh my drag! ya es una marca que ofrece fiestas y espectáculos en Bogotá, Cali y Medellín. Pero su objetivo sobrepasa la rumba, aunque estas siempre tengan invitadas internacionales. En esta ocasión serán Raja, ganadora del programa de telerrealidad estadounidense RuPaul: carrera de Drags, y Detox, quien participó en también en este reality.



Para el colectivo es importante apoyar y fortalecer a la comunidad LGBTI y Drag de Colombia, para que tengan espacios seguros y “puedan expresarse y disfrutar, ampliando la visión de lo que significa hacer parte de nuestra comunidad con orgullo, eliminando etiquetas, cambiando estereotipos, trabajando con calidad y pasión”, afirman los organizadores.



En las Niñas M.A.L. también están Mindy Fire y Aquarella Deelicious, quienes con Lesley Wolf conforman el nombre de su grupo.



Aunque entre las dos primeras y la última hay unos 15 años de diferencia de edad, ellas se encontraron en el mundo para hacer un espectáculo, dar conferencias y apoyar a su comunidad. Saben que lo suyo es un show que llama la atención y que impacta no solo por el colorido de sus trajes y la estética de su maquillaje, sus uñas y sus cejas.



“Nuestro camino no ha sido gratuito. Más allá de nuestros personajes hay un discurso político y un proceso que cada una hemos construido”, dice Lesley Wolf.



Pueden estar desde una hora y media en escena, pero detrás hay un trabajo de construcción del significado de cada una de sus caracterizaciones, que es largo y les exige pensar en una estética que determine cómo y dónde van a estar y qué quieren expresar.



Mindy Fire se llama Santiago Avendaño, tiene 20 años y es estudiante de Arte Danzario en la Universidad Distrital. Afirma que es una “felina” y cuenta que su estética responde a los años “20 al 50 del siglo pasado”. Su experiencia en danza, actuación, diseño y maquillaje le han ayudado a construir su personaje, que ha hecho parte de producciones como La noche y las luciérnagas y La reina del sur 2.



Arturo Martínez es Aquarella Deelicious. De 22 años, bailarín de danza contemporánea (carrera que estudia en la Facultad de Artes Asab), también ha realizado estudios de fotografía y cámara. Su personaje tiene mucho sentido del humor y también participó en La noche y las luciérnagas.



Las tres tienen una gran ventaja: siempre ven a los que van disfrutar de su espectáculo, pero los demás no los conocen. Y esto, a veces, es bueno y es malo.

Como el día en el que Lesley Wolf pidió un carro a través de una aplicación, dejó sus datos como Juan Tarquino, el carro llegó y cuando la vio arrancó sin recogerla. “Ni siquiera me pidió la cédula, que era lo mínimo. Por eso los borré de mi agenda”, cuenta divertida.



Hoy, de nuevo, las Niñas M.A.L. estarán en lo suyo. Luego serán, de nuevo, Juan Tarquino, Arturo Martínez y Santiago Avendaño, pero en lo mismo: buscando que su comunidad sea valorada.



