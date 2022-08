Le gusta contar cuentos con personajes estrambóticos, pero no usa las palabras. A Cayetano Sanz de Santamaría (Bogotá, 1997) le bastan un lienzo y sus pinturas para dar forma a diferentes relatos: “quiero que cuando la gente vea mis obras imagine historias que involucren su imaginación y sus sentimientos”, dice.

Es la manera de crear varios cuentos a partir de un solo punto, porque sus obras constituyen una invitación que cada quien interpreta a su manera. No se trata de personajes y figuras que reflejen la vida real, tampoco es pintura abstracta, Su estilo es difícil de definir.



“Quizás lo más sencillo es decir que se trata de un surrealismo figurativo”, explica. Sin embargo, no sigue la escuela de Dalí, “enigmático y como un sueño, difícil de entender”. Se acerca más al realismo mágico. Sí: realismo mágico en la pintura. De hecho, siente la influencia de Gabriel García Márquez y la Costa Caribe es escenario de varios de sus cuadros.



Santamaría expone la retrospectiva 'Y dijo el compadre sapo…' de una treintena de obras en el espacio La Localidad (calle 118 No. 5-33) de Usaquén entre el jueves 18 y el domingo 21 de agosto está dividida en dos secciones: ‘de animales a dioses’ y ‘Conversaciones con el sapo que tomaba aguardiente a las 5:30 de la tarde en el muelle de la Bodeguita’.

En la primera presenta una serie de dibujos anatómicos que expone al detalle la unión de músculos, huesos, carne y piel. Por capas, aparecen animales tangibles y también dioses míticos que reúnen elementos de fauna y humanos. Se trata de figuras fabulosas que aparecen como si hicieran parte de nuestra vida real.



Las obras de la segunda sección muestran una Cartagena surrealista con una infinidad de historias personificadas por extrañas criaturas en un escenario colonial. En ellas, se observa el despliegue de la imaginación fecunda del artista en el entorno mágico de la ciudad amurallada.



El despliegue es amplio: un ser humano con cabeza de pescado, una vendedora peleando con un pelícano, un bodegón en el que cuelgan todo tipo de animales, un grupo vallenato compuesto por un cangrejo, un pulpo, un armadillo, una marimonda y la máscara de toro del carnaval de Barranquilla son algunas de las escenas.



La semilla de estas imágenes son cuentos que Santamaría escribe sin el ánimo de compartirlos, simplemente usa las palabras para sí mismo como base de la imagen a la que da forma con su pintura.

Empezó a estudiar animación en California, lo que se refleja también en sus cuadros, llenos de movimiento.



“Me gusta contar las historias con personajes reales que mezclo con otros extremadamente extraños”, explica. Luego se dedicó de lleno a la pintura, siguió cursos de Bellas Artes en Pratt Institute en Nueva York y en Florencia. El próximo semestre comenzará un máster en Goldsmiths en Londres.



Ahora quiere detenerse un momento con esta exposición: “la retrospectiva me permite ver todo mi camino, lo que estoy haciendo y hacia donde aspiro a ir”, dice. E invita a que lo acompañen en este recorrido lleno de magia, imaginación, realidad, surrealismo, ironía, sentido del humor, reflexión y, sobre todo, arte.

