¿Por qué Picasso nunca pasa de moda?

Los retratos de Pablo Picasso siguen estando entre las piezas más deseadas por los millonarios y amantes del arte, uno de los cuales podría superar los 55 millones de dólares en las subastas más importantes del año que celebrarán a mediados de mayo Sotheby's y Christie's, que este lunes abrieron las puertas de sus galerías para lucir estas piezas.

"Picasso es uno de los artistas más populares de su sector. Tenemos un sinfín de clientes que nos piden que les comuniquemos cuando tenemos obras maestras del artista. Es un público realmente global, desde EE.UU., Europa, Asia.... Por todo el mundo", cuenta a Efe Vanessa Fusco, la co-directora de la subasta vespertina del Siglo XX que celebrará Christie's la próxima semana.



Un buen ejemplo de su popularidad es un retrato de vibrantes colores y de grandes dimensiones pintado por Pablo Picasso de su musa y amante Marie-Thérèse Walter, que Christie's estima alcanzará los 55 millones de dólares en la subasta del próximo 11 de mayo.

El 'año de las maravillas'

"Femme assise près d"une fenêtre (Marie-Thérèse)", tiene casi metro y medio de alto por 1,14 metros de ancho, y su enorme valía reside en el carácter excepcional de la pieza, ya que Picasso normalmente pintaba a Marie-Thérèse tumbada, desnuda, con los ojos cerrados y perdida en su propio pensamiento, pero en este aparece sentada sobre una silla negra cerca de una ventana.



"Además, fue pintado en 1932, que se considera el 'año de las maravillas' de Picasso, y todo el mundo quiere una de sus obras de 1932", explica Fusco.



"Tener un cuadro como este de 1932, de esta escala y este nivel de color y exuberancia es muy emocionante para Christie's", agrega.



Junto con este destacado cuadro del español, la casa de subastas también venderá la próxima semana dos obras un poco más modestas, el "Femme dans un fauteuil" de Picasso, pintado en 1941 y que se estima tiene un valor de entre 15 y 20 millones de dólares, y "Tette de femme", pintado en 1940, de entre 2,5 y 3,5 millones de dólares.

La clave de su popularidad

Fusco opina que la persistente popularidad de Picasso en el mercado de subastas reside en el hecho de que el artista consiguió "mantener su relevancia a lo largo de su carrera, continuamente reinventándose", junto con el hecho de que sus obras se han vuelto atemporales, porque "muchos artistas de la actualidad están influenciados" por el malagueño.



Sotheby's también ha incluido entre las piezas más destacadas de las subastas de esta primavera otro retrato de una musa de Picasso, pero esta vez de Françoise Gilot, con la que mantuvo una relación durante una década que resultó en sus dos hijos, Claude y Paloma.



"Femme assise en costume vert", que podría alcanzar los 18 millones de dólares, pertenece a un excepcional grupo de cuadros que el español creó en el invierno de 1952 y la primavera de 1953, durante el tiempo en que Picasso y Gilot vivieron juntos con sus hijos en la villa "La Galloise in Vallauris", en Francia.



Se trata de la primera vez que se subasta este cuadro en los últimos 35 años, y además los retratos de Gilot, que el próximo noviembre cumplirá 100 años y que ha escrito libros sobre su relación con el artista, se ven con mucha menor frecuencia en el mercado que los de Marie-Thérèse.



"Es un genio", afirma con contundencia el co-director del Departamento de Arte Impresionista y Moderno de Sotheby's en Nueva York, Julian Dawes al hablar sobre Picasso.



"No es fácil hacer imágenes que perduran en el tiempo y que tienen un atractivo tan universal y que conmueven no sólo al público de museos y galerías, sino a otros artistas", argumenta.

Basquiat también encandila

Fotografía cedida por Christie's donde de la obra "Femme dans un fauteuil" (1941) del pintor español Pablo Picasso. Foto: EFE

Además de Picasso, el estadounidense de origen haitiano y puertorriqueño Jean-Michel Basquiat también dominará las subastas tanto de Christie's como de Sotheby's.



Su pieza de grandes dimensiones "In This Case" ocupa la pared más destacada de las galerías de Christie's, situadas en el corazón de Manhattan, y se ha valorado en unos 50 millones de dólares, mientras que su "Versus Medici", valorado en un mínimo de 35 millones y un máximo de 50, es una de las niñas bonitas de Sotheby's de la temporada.



Claude Monet es otro de los artistas "mejor pagados" de la primavera, con su "Waterloo Bridge, effet de brouillard" en venta en una subasta de Christie's, que ha estimado que su precio rondará los 35 millones de dólares, y su "Le Bassin aux nymphéas" en venta en una subasta de Sotheby's, donde se cree que rebasará los 40 millones de dólares.



Joan Miró también tendrá un papel destacado, con "Peinture", un cuadro que le regaló a su amigo Amadeo Modigliani y que ahora se venderá por entre 12 y 18 millones de dólares, mientras que un cuadro en tonos azules y verdes de Mark Rothko, "Untitled", previsiblemente se subastará por unos 40 millones de dólares.



EFE

