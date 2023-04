Es un Otelo a la colombiana, con los vicios, los celos, el poder mal entendido... Es tropical y gótico y Ramses Ramos representa 11 personajes de William Shakespeare.

Se llama 'Otelo, una historia goti tropi caribe' y empezó la semana pasada. Se presenta martes y miércoles en el Teatro Nacional de la calle 71, de Bogotá, a las 8:30 p. m.

A Ramos lo dirige Hernando Parra, ambos creadores del Teatro R 101, que ahora se une al Nacional para presentar esta obra.



“En la medida que los hombres sigan luchando por el poder y sigan amando apasionadamente, Shakespeare seguirá siendo pertinente, profundo y entretenido”, asegura Parra.



La obra narra la vida de un prestigioso y honorable militar negro que cae en una maraña de desinformación, engaños y mentiras, llevándolo a cometer el asesinato de su esposa.



E incluye un personaje que existió: Amaranto Piñeres Balanta, un vendedor ambulante que Ramos conoció en Tolú. Se sentaron a hablar y Piñeres le contó su vida. El actor regresó a Bogotá y relacionó la historia que el comerciante callejero le contó con la de Otelo. El homenaje es un homenaje a este hombre, que murió de covid-19.



Y de este montaje hablo Ramos, que tiene 30 años de carrera en el cine, el teatro y la televisión.

Usted conoce muy bien la obra de Shakespeare. ¿Desde hace cuanto tiempo venía pensando en este montaje?

Esta idea del Otelo caribe me surge desde mis inicios como estudiante de arte dramático y después de pasar por muchas experiencias y de madurar como artista, es una realidad.



El racismo y el poder son una pesadilla en este mundo. ¿Por qué el planeta sigue así?

Durante mucho tiempo una gran parte de los seres humanos han creído que el mundo se trata de buenos y malos, y en el fondo realmente lo que pasa es que están buscando una línea que divida los mejores de los peores, y en ese afán a veces desmedido de algunos por querer ser mejores, terminan cayendo en esos comportamientos que son absolutamente negativos. Es por eso que vemos tantos desmanes con el poder, segregaciones tan terribles por medio del racismo. El día que el ser humano entienda que lo importante es tener un mundo en el que todos quepamos, en el que nos podamos amar sin condicionamientos, solo por el hecho de amar al otro en su diferencia, en sus circunstancias, ese día podemos dar un gran salto, pero mientras tengamos esa estructura va a ser difícil.



Otelo mata a su esposa, Desdémona, y esto también sigue siendo una tragedia mundial. ¿Qué piensa que hay en la cabeza de estos asesinos?

Llegar al fondo de esta tragedia es muy complejo porque cada cabeza es un mundo y cada quien incluso ni entiende, ni conoce lo que le pasa, mucho menos a uno que está fuera de esa cabeza, pero me aventuro a decir que son dolores mal tramitados, emociones que no pasan por ningún tamiz de la razón; están completamente determinadas por la ira y el resentimiento. En este caso, Shakespeare atina con respecto a los celos, a definirlos, como “un monstruo de ojos verdes que se ríe de la carne que lo alimenta”, y es una suerte de monstruosidad la que toma, agarra, amarra, domina y pervierte a unos seres posesos que terminan cometiendo crímenes tan desastrosos. Ahora, también creo que debemos leer a Shakespeare desde el tiempo que nos compete a nosotros, porque todos los días lo vemos y es impresionante saber tantos feminicidios y crímenes atroces contra las mujeres. En ese sentido, la obra es súper contextual en este tema y con el de las pasiones desbordadas.

¿Qué personajes interpreta en la obra y cómo los puso en el montaje?

La obra está armada en una suerte de traducciones: Joe Broderick traduce a Shakespeare, Ramsés traduce a Broderick y Amaranto Piñeres Balanta (un vendedor ambulante de Tolú) traduce a Ramses; y es Amaranto quien nos cuenta la historia de Otelo y lo interpreta, así como a Desdémona, Brabancio, Miguel Casio, El Duque de Venecia, un Otomano, Emilia y por supuesto a Yago. Los personajes fueron seleccionados de acuerdo a las necesidades de lo que quería contar y las escenas escogidas son las que nos permiten narrar la historia de Otelo desde la perspectiva de una tragicomedia, tal como algunos estudiosos de Shakespeare enmarcan esta obra.



¿Cuáles son las ‘tropicaladas’ de su ‘Otelo’ ?

Cantar los versos del gran autor entonados con música de nuestro Caribe. Llevar a Shakespeare a ese contexto tropical y conservar la esencia de su sentido y su poesía.



Hacer un unipersonal requiere de un gran esfuerzo. ¿Qué es lo más difícil de este tipo de propuestas?

Estar a la altura de las exigencias que plantea Shakespeare. Esta propuesta es muy arriesgada y atrevida, con una enorme carga personal y hecha con un alto nivel de honestidad. Requiere de un enorme arsenal de recursos actorales y en ese sentido tuve que echar mano de todos mis años de experiencia. No en vano cuando empecé a estructurar esta versión fui tildado de “loco”, pero hoy está en escena después de años de búsqueda y de trabajo junto con Hernando Parra y la siempre acertada mirada de Mateo Rueda en la dirección de arte. Esta es una obra hecha a fuego lento que dio como resultado un espectáculo que rinde homenaje al teatro; es una obra contada de manera dinámica, viva, juguetona, divertida y con los ingredientes de esas tristezas que arrastramos, las propias o las que nos surgen en el día a día por lo que vemos. Este montaje tiene un ritmo trepidante, en el que en hora y media hay que dar cuenta de la vida del Moro, del Negro, de la de Amaranto y la mía; exige un alto nivel de atención y una rigurosa preparación física y vocal.



Con Hernando Parra creó un grupo, R-101, han hecho obras, en fin. ¿Qué es lo que tienen más en común y lo que definitivamente no?

Con Hernando me unen muchas pulsiones vitales: el amor, la fraternidad, la complicidad, las preguntas constantes sobre el teatro, la visiones de vida, una amistad a prueba de todo y muchas otras más. Nos diferenciamos en que él es un cachaco con alma caribe y yo soy un cartacachaco (cartagenero-cachaco).



¿Dónde y cuándo?

Teatro Nacional. Calle 71 no. 10-25 , Bogotá. Martes y miércoles, 8:30 p. m. Boletas: 62.000 pesos. Están a la venta en teatronacional.co.