Un manuscrito de Napoleón sale a la venta por 824.000 dólares

Un manuscrito de 74 páginas dictado y corregido por Napoleón sobre la batalla de Austerlitz, acompañado de un plano con la alineación de los ejércitos contendientes, está a la venta en París por 824.000 dólares con ocasión del bicentenario de la muerte del emperador, que se celebra este año.

El lote se expone junto con otros dibujos y mapas de la época napoleónica en la galería Arts et Autographes de la orilla izquierda del Sena en París y ha recibido muestras de interés de posibles compradores, indicó Alizée Raux, la vendedora.



El texto fue dictado por Napoleón al general Bertrand y después corregido por el mismo emperador en la isla de Santa Elena, en mitad del océano Atlántico, adonde fue deportado tras su derrota definitiva en la batalla de Waterloo, en 1815.



"Hay un total de 11 anotaciones y correcciones de Napoleón, de su puño y letra. Cuenta la preparación y las nueve horas que duró la batalla", explicó Raux, codirectora de la galería.



No quiso que se redactaran estas páginas en primera sino en tercera persona. Por eso se puede leer, por ejemplo: "El emperador eligió un campo de batalla y se resolvió a esperar allí al enemigo".



A lo largo del relato se ofrecen en detalle las astucias y tácticas preparatorias a las que recurrió para hacer creer a sus rivales que el ejército francés era más débil de lo que luego demostró.



También se exalta el heroísmo de las tropas y de los oficiales. Los soldados saludan al emperador, incluso cuando están gravemente heridos, como lo muestra el siguiente extracto: "Apenas apercibían a un oficial del Emperador, le gritaban: '¿Está contento el emperador con nosotros?'".



"Los documentos, que tienen 200 años de antigüedad, se encuentran en perfecto estado de conservación porque solo han cambiado una sola vez de manos y esta es la primera vez que se exponen", subrayó Raux.



La galerista hizo notar que no se conocen otros relatos explicados por el mismo Napoleón de esta batalla, que tuvo lugar en los primeros días de diciembre de 1805 en lo que entonces era el imperio austríaco y hoy está en territorio de la República Checa.



El manuscrito había sido adquirido por Jean-Emmanuel Raux, el otro codirector Arts et Autographes, a los herederos del general Bertrand cuando decidieron ceder sus propiedades.



"Nadie prestaba atención a los escritos de Santa Elena. Este es el documento histórico más fabuloso de la historia de Francia que podemos encontrar en manos privadas", afirmó el galerista.



No es habitual -añadió- que salgan a la luz vestigios de Napoleón de esta importancia.



Raux lo puso en venta coincidiendo con la feria de artes y antigüedades belga BRAFA in the galleries, que en esta edición ha contado con la participación de 126 galerías de 13 países.



A diferencia de lo que ocurría otros años en esta feria, esta vez las obras no han salido de las galerías. Cada una de ellas podía presentar hasta 9.



La batalla de Austerlitz, también conocida como la batalla de los tres emperadores, se considera una de las mayores victorias de Napoleón. Pese a la inferioridad numérica de sus tropas, venció a la coalición formada por el emperador Franciso I de Austria y el zar Alejandro I de Rusia.



El próximo 5 de mayo se conmemora el 200 aniversario de la muerte de Napoleón en 1821 durante su exilio forzado.



EFE