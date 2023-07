Santiago García, ese gran hombre de teatro que falleció en el 2020, recibe un homenaje en la temporada ‘Mirada paralela’, de La Maldita Vanidad.

Son cuatro obras inéditas: 'Actos de desaparición. Diarios cruzados con Santiago García', de Verónica Ochoa; 'El prodigioso mágico', de Alejandro Puche; 'Tragicomedia de un prestidigitador que olvidó todo acerca de su oficio', de Jorge Hugo Marín, y 'Per-orata de un tomate cuadrado. Crónicas de maestros', de ‘Coco’ Badillo.

Actos de desaparición. 'Diarios cruzados' con Santiago García se presenta hasta el 9 de julio. “Hace 20 años tuve una conversación con Santiago García, aquel acontecimiento quedó registrado en un casete de cinta, he atesorado este modesto archivo porque simboliza el inicio de mi búsqueda en el oficio teatral. Aquel distante día de nuestro encuentro, después de la despedida, se alcanza a escuchar a lo lejos que García me dice: ‘Si le quedó por ahí otra pregunta, me la hace después’, y bueno, aquí estoy, con un diario repleto de preguntas” comenta Verónica Ochoa.



Del 13 al 23 de julio irá 'El prodigioso mágico', una puesta en escena de teatro documental que nace “de algunas entrevistas que el maestro tuvo con Fernando Duque y Jorge Prada antes del 2003, llevadas al contexto de 'Mágico 68', una de las experiencias performáticas más desconocidas en su larga trayectoria artística”, informa el documento sobre la temporada.

'Tragicomedia de un prestidigitador que olvidó todo acerca de su oficio', de Marín, va del 27 de julio al 6 de agosto, “y nos pareció muy importante destacar un aspecto que todos resaltan del maestro: su sentido del humor”, afirma el director. Y para el cierre, una obra del gran amigo de Santiago García, César ‘Coco’ Badillo, con la codirección del mexicano-japonés Tomohuac Sano Mondill: 'Per-orata de un tomate cuadrado. Crónicas de maestros', que irá desde el 10 hasta el 20 de agosto. Es una entrevista imaginaria al maestro rebelde y genial.

¿Dónde y cuándo?

La Maldita Vanidad. Sábados, 8 p. m., y domingos, 6:30 p. m. Carrera 19 n.º 45A 17, Bogotá. Reservas: (601) 9277092 y 3156336060. Informes: lamalditavanidadteatro.com