Un guardia de seguridad dañó la pintura de Anna Leporskaya, denominada ‘Tres Figuras’ (1932 - 1934), la cual estaba valorada en 75 millones de rublos (casi 4 mil millones de pesos) y estaba en la exposición ‘El mundo como la no-objetividad. El nacimiento de un nuevo arte’, en Rusia.

¿Cuál fue la razón por la cual este hombre destruyó la pintura? Simplemente estaba aburrido y decidió dibujarle ojos al retrato.



Afortunadamente, el trazo no fue muy profundo y se podrá reconstruir, pero no será nada barato.

¿Qué sucedió?

Los hechos ocurrieron en el Centro Presidencial de B.N Yeltsin, en Ekaterimburgo.



El 7 de diciembre del 2021, dos visitantes de la exposición notaron los trazos en la obra de Leporskaya que, evidentemente, no correspondían a la armonía de la pintura original, tal como lo informa el medio ruso ‘The Art Newspaper Russia’.



La obra fue llevada a inspección, en donde se confirmó que no habría sufrido daños graves y que podría repararse sin que el daño se notara en la pintura.



Dos visitantes de la galería notaron el daño. Foto: iStock

Sin embargo, la reparación se valoró en 250 mil rublos (casi 14 millones de pesos colombianos).



En un principio, las autoridades rusas se negaron a iniciar una investigación.



“El daño causado se estima en unos 200.000 rublos, lo cual es insignificante... En este caso, no hay indicios de delito según el art. 167 del Código Penal de la Federación Rusa, ya que la imagen no ha perdido sus propiedades ”, fue lo estipulado en una resolución emitida por el departamento del Ministerio del Interior de la Federación Rusa de la ciudad, según ‘The Art Newspaper Russia”.

El culpable

Posterior a las declaraciones de la Federación Rusa, el Ministerio de Cultura envió una denuncia a la Oficina del Fiscal General de Rusia con el fin de que se iniciara una investigación por el daño de la pintura.



En las cámaras de seguridad no se pudo observar el rostro del responsable, por lo que no se pudo dar conclusión al caso en ese momento.



Al ver la gravedad del asunto, el guardia de seguridad que había hecho el dibujo admitió ser el culpable del daño.



Afirmó simplemente que “estaba aburrido en su primer día de trabajo” y que por eso decidió pintar unos pequeños ojos en el retrato, tal como lo explica el medio ‘Daily Mail’.



La identidad del trabajador no ha sido revelada por motivos de seguridad. Las autoridades dijeron que había sido despedido inmediatamente después de que se conociera que él era el responsable.



Obra de Anna Leporskaya antes de ser dañada. Foto: The Art Newspaper Russia

La policía rusa afirmó que abrirá una investigación por vandalismo, delito que deberá ser remunerado con 74 millones de rublos (más de 3 mil millones de pesos colombianos) y un año de trabajo correccional.



Adicionalmente, la empresa de seguridad en la que trabajaba el guardia declaró que responderá económicamente por la restauración de la obra, tal como lo explica ‘Daily Mail’.



Tendencias EL TIEMPO

