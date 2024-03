Un fotógrafo colombiano entre los ganadores del Sony World Photography Awards 2024

Un fotógrafo colombiano logró quedarse con el premio al segundo lugar en el Sony World Photography Awards 2024, en la categoría Latin America Professional Award. Se trata de Iván Valencia, quien logró ser seleccionado por su trabajo llamado Las ballenas jorobadas atraen a miles de visitantes a un pequeño puerto en la costa del Pacífico de Colombia.

Se trata de una serie de imágenes publicadas originalmente por la Associated Press (AP) en las que el fotógrafo logró captar, no solo la belleza de estos enormes mamíferos marinos, sino que además captó el impacto turístico que genera su paso por las aguas del Pacífico Colombiano, atrayendo cada año a miles de viajeros de todo el mundo en busca de uno de los espectáculos naturales más impactantes que existen en el planeta.

Ballenas jorobadas macho compiten por una hembra en Bahía Solano, Chocó. Foto:Ivan Valencia. AP Compartir

En diálogo con EL TIEMPO, Valencia señaló: “Para mí fue una gran sorpresa y un momento de mucha felicidad. Me encontraba de viaje con mi familia fuera del país y no me esperaba para nada que hubiera sido seleccionado. Llevo casi 13 años de carrera fotográfica y periodística y siempre me da placer almacenar logros”.

“Pero siempre he tenido claro que esto no significa que sea mejor que los demás, quiero seguir trabajando de la mano de la humildad y respeto. Poder aportar a la comunidad que retrate, más visibilidad, es para mi el mayor logro. Si la fotografía no tiene un sentido de aporte como medio de comunicación, algo estamos haciendo mal”, añadió el fotógrafo.

Los premios Sony World Photography Awards son uno de los más importantes del calendario fotográfico mundial. En la edición 2024 participaron más de 395.000 imágenes de más de 220 países. En su quinto año, el Premio Profesional de América Latina celebró a los fotógrafos latinoamericanos que presentaron una serie destacada en la Competencia Profesional, categoría en la que Valencia destacó.

Pero no es la primera vez que este talentoso fotógrafo obtiene reconocimiento mundial por las imágenes captadas por su lente. Previamente, en el año 2013, cuando todavía era estudiante universitario de La Salle College (hoy LCI), también ganó el Sony World Photography Awards en la categoría Nacional, esa vez en el primer lugar, gracias la imagen titulada ‘Bear Mountain’, una fotografía que capta un amanecer del municipio de Chía, de donde es oriundo, en el mágico camino de Yerbabuena que conduce a la Montaña del Oso.

Anteriormente también fue nominado en el Joop Swart Masterclass del World Press Photo 2017. También ha publicado en reconocidos medios internacionales como The New York Times, Washington Post, The Wall Street Journal, The Telegraph y National Geographic, entre otros.

El primer lugar en la misma categoría fue el peruano Ernesto Benavides, fotoperiodista, con su serie Cautivos, que explora y captura la imagen dramática de los rituales religiosos entre los participantes de la peregrinación de Ayabaca.

Por su parte, el tercer lugar fue ocupado por el argentino Nicolás Muñoz con su serie Ecos del lago: Pescadores del desierto, que retrata a la pequeña comunidad del grupo étnico Uru, una cultura ancestral que se mantiene resiliente ante el cambio climático, a orillas del lago Poopó en Bolivia.

Otros ganadores latinos

El argentino Marcos Azulay obtuvo el primer puesto en la categoría Latin America Regional Awards con su obra Fidel, que retrata a su hijo unos días después de haber cumplido 20 años. Se gttrata de una categoría que, a diferencia de la anterior, no premia galerías o series fotográficas sino imágenes individuales.

“Quiero expresar mi sincero agradecimiento por haber sido seleccionado como Ganador del Premio Regional para América Latina en los Sony World Photography Awards 2024. Es un honor inmenso recibir este prestigioso reconocimiento. Mi profundo agradecimiento al jurado, a los organizadores por hacer posible esta oportunidad”, declaró emocionado Azulay.

El segundo lugar lo obtuvo el colombiano Jair Fernando Coll Rubiano. En su retrato, Melany Márquez, de 9 años, posa como la ‘Estrella de Belén’ en la calle principal de Quinamayó. Quinamayó es una comunidad afrocolombiana que celebra la Navidad en febrero, 40 días después de la fecha tradicional.

MATEO CHACÓN ORDUZ*

Con información de La Nación | GDA