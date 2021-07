Un florero: el protagonista de nuestra primera Independencia

La historia de la Independencia de Colombia comenzó con un florero. El 20 de julio de 1810, un grupo de nobles criollos, para hacerle un homenaje a Antonio Villavicencio, un comisario real con el que se hablaría de la necesidad de cambios en la Nueva Granada, decidieron pedir prestado este objeto en una tienda del centro de Bogotá.

El grupo, conformado por nacidos en la Nueva Granada, tenía entre sus integrantes a José Miguel Pey, Camilo Torres, José Acevedo Gómez, Joaquín Camacho, Jorge Tadeo Lozano y Antonio Morales, entre otros. Y según se narra, todo estaba perfectamente calculado para que, encaso de no recibir el objeto en préstamo, se iniciara una fuerte disputa.



En distintos espacios los criollos venían hablando de la necesidad de cambios por parte de la corona española, que no se daban. Buscaban un mecanismo que les permitieran hacer parte de la toma en firme de decisiones para mejorar su calidad de vida, así como de la oportunidad de ocupar cargos importantes.



Lo cierto es que José González Llorente, el dueño del almacén donde estaba el adorno, no se los prestó y esto desató la fuerte discusión que llevó a una manifestación popular.



"Indios, blancos, patricios, plebeyos, ricos y pobres empezaron a romper a pedradas las vidrieras y a forzar las puertas. El virrey, las autoridades militares y los españoles, contemplaron atónitos ese súbito y violento despertar de un pueblo al que se habían acostumbrado a menospreciar", se lee en algunos documentos.



José Acevedo Gómez, de la clase alta criolla, constituyó una junta de Gobierno.



Fue un intento importante de Independencia, aunque no el definitivo. Pero mostró la necesidad de pensar en Colombia como República.

(Le puede interesar: El legado en movimiento de Jaime Manzur)

(Tal vez quiera leer: Con ópera, el Teatro Adolfo Mejía de Cartagena abre puertas al público)



En el Museo de la Independencia, en el centro de Bogotá, se puede ver el florero de Llorente, ese símbolo inicial de una historia de sueño de libertad, que fue real y definitivo el 7 de agosto de 1819.