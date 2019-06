Tribunal negó recurso de desembargo del galeón San José

La Sala de Decisión Civil-Familia del Tribunal Superior de Barranquilla rechazó el viernes pasado un recurso de súplica que interpuso el Estado colombiano a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y que tenía como fin levantar el embargo del galeón San José.

Dicha sentencia del 25 de abril de 2019 le impide a la Nación realizar cualquier proceso para la exploración y rescate del galeón, que fue hundido en las costas cercanas a Cartagena el 8 de junio de 1708.



Según el fallo de abril pasado, el embargo busca garantizar los derechos de la empresa Sea Search Armada (SSA), que se ha ratificado como descubridora de los restos del galeón, hecho que le fue reconocido por la Corte Suprema de Justicia en 2007.



Sin embargo, en las últimas horas, Camilo Gómez, director de la Agencia Jurídica del Estado manifestó en Blu Radio: “Quiero hacer precisión absoluta, la medida es sobre los bienes que se encuentran en las coordenadas que envió Sea Search Armada hace muchísimos años, eso no es sobre el galeón San José, que está en otro lado”.



Por ende, agregó Gómez, el fallo de la sala barranquillera no frena el proceso contractual para la exploración y rescate del hallazgo arqueológico, que el Estado colombiano dio a conocer a finales del 2015.



Dicho fallo “no afecta en nada el proceso que se surte frente al galeón San José, no tiene nada que ver ni jurídica ni geográficamente”.



El funcionario dijo, además, que enviarán una comunicación a los magistrados del tribunal barranquillero solicitándoles no mantener “una medida cautelar sobre algo que no existe”.