No todos los días tres grandes del teatro musical, ganadores del Premio Tony, el más prestigioso de Estados Unidos para los creadores y hacedores de las artes escénicas, se reúnen para dar una charla de su saber.



Son el colombiano Sergio Trujillo, el estadounidense de origen latino Lin Manuel Miranda y Jeanine Tesori, nacida en Nueva York.



Esta colaboración se hace en el marco de un taller para crear obras de teatro musical basadas en 'Cuando los pájaros no cantaban', un volumen de historias de víctimas del conflicto armado colombiano que reunió la Comisión de la Verdad.



Esta experiencia, de Dteatro Producciones, empezó en marzo pasado, con un taller de escritura a cargo del libretista de televisión estadounidense John Weidman, que también es reconocido por su trabajo en musicales de Broadway como Oberturas del Pacífico.



El proyecto finaliza el miércoles y el objetivo es que Cuando los pájaros no cantaban sea el semillero de muchos musicales.



De ahí la importancia de la charla de los ganadores del Tony, que será hoy de manera virtual, a las 11:30 a. m.

Trujillo, nacido en Cali, es coreógrfo y director de escena, ganador del prestigioso premio por el musical 'Ain’t Too Proud: The Life and Times of The Temptations' y que ha trabajado en musicales como 'On Your Feet!' y 'Memphis'. Su relación con Colombia es muy cercana.



Por su parte, Jeanine Tesori, nacida en 1961, es compositora y directora musical, ganadora del Tony por su partitura original en el musical Fun Home y por su trabajo en Thoroughly Modern Millie. También ha colaborado en los espectáculos Caroline, or Change y Shrek: The Musical, entre otros.



Y Lin Manuel Miranda, que se hizo cercano a Colombia gracias a la película Encanto, porque compuso ocho canciones de la banda sonora de esta producción, así como de Moana. Ha ganado el Tony por la mejor banda sonora de 'In the Heights' y 'Hamilton'. En este último también gano el galardón a mejor guion de un musical. Igualmente, tiene varios premios Emmy y dos Grammy, y ha sido nominado a los Globo de Oro.

Esta experiencia de enseñanza y aprendizaje también ha tenido la colaboración de Adelaida Robledo de Misi Producciones.



El miércoles 28 de junio, en el auditorio Manuelita de la Universidad Icesi, en Cali, los asistentes podrán apreciar el talento del teatro emergente y las propuestas que han surgido en este espacio de aprendizaje con el trasfondo del conflicto armado colombiano, que se debe seguir contando en el arte.



Las personas interesadas en participar en la charla virtual se pueden inscribir en el 3207090419.