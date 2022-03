“Pare ya, hermano”. Toxicómano no quería soltar el frasco de espray. Había escogido una pared abandonada cerca del Museo de los Niños y su dedo índice no dejaba de disparar sobre su stencil, “pare ya, hermano”, le decía uno de sus amigos.

Toxicómano es uno de los amos del grafiti en Bogotá. Es imposible vivir en esta ciudad y no haber visto alguno de sus murales, no conocer su firma y sus trazos y no haberse topado con su Punkther rosa y el inspector o sus Los feos somos más. Lleva más de dos décadas rayando paredes; ha dormido en celdas de las antiguas UPJ y ha tenido diálogos delirantes con ladrones y atracadores, “¿por qué lo cogieron, pelao?”. “Estaba rayando”. “¿De verdad? ¿Es artista? ¡Tenga esta moneda y dibuje algo en la mesa!”. Los habitantes de la calle también han sido su compañía; lo miran hacer sus grafitis en silencio y le dicen que los disfrutan más que las vallas y los anuncios.



“Usted no nos vende nada, ¿qué me importan las promociones de jabón si no tengo plata?”.



Otros, en sus viajes del bazuco, los miran asustados.



La policía también lo ha acompañado sin tregua en su viaje al fondo de la noche, “¿qué está haciendo? ¡Ni se le ocurra correr! Deje ver. Mmmm... Está bacano; tiene 30 minutos para terminar. En 30 minutos vuelvo y no quiero verlo, pero termine... ¡hágale, hágale!”. Otras veces los muros los ofenden y, tras quitarle el espray y lanzarle una frase que ha hecho carrera, “¡buena, Picasso!”, le han dejado el pelo y los zapatos manchados de amarillo con su propio aerosol.



“Pintar en la calle es delito; pero –como dice Pez, otro grafitero de leyenda– es el delito más bonito del mundo”.



***

El artista mira una de sus obras. Foto: Fernando Gómez

En el Museo de los Niños el grafiti estuvo a punto de convertirse en algo muy distinto al “delito más bonito del mundo”. La voz de su amigo insistía: “Pare ya, hermano, pareeee”; se volteó y se encontró con un hombre mayor, con gorra de vigilante, y una pistola en su frente. “Pudo haber disparado si alguien subía la voz o corría antes de tiempo; estaba asustado, las manos le temblaban. No sé qué le dije. Se calmó. Nos dejó ir y salimos pitados. Mi amigo se orinó en el camino”.



Toxicómano sigue en la calle. Los años no han servido para domarlo ni para domesticarlo. Su colectivo se une en las noches con andamios y stencils y le dan otra cara a la ciudad; pero sus obras dejaron de ser “vandalismo” puro y duro. Hace unos pocos años, NC Arte lo invitó a exponer sus grafitis, y poco a poco, como Keith Harring o Jean Michel Basquiat, los dos genios y mártires del arte y el grafiti mundial, sus obras dejaron temporalmente la calle y se han ganado un lugar en las impecables paredes de las galerías.



Su nueva exposición, ‘Metáforas esenciales’, en la galería Otros 360° (calle 70A n.º 9-24), es un reencuentro con su carrera: la publicidad. Solo que –como insistía el habitante de la calle– su obra no es para vender pompas de jabón.



***



La nueva obra de Toxicómano lanza mensajes positivos. Se sumergió en las revistas y los periódicos de los años 50, 60 y 70 del siglo XX y se apropió de su estética, la tradujo al lenguaje del grafiti y en lugar de paredes tomó tablones de madera para pintarlos.

Son piezas maravillosas.



Hay un frasco de pastillas que dice: ARGUMENTOS, MEDICAMENTO ESENCIAL. Y en una esquina del anuncio hay un asterisco que advierte: ‘Tómese dos o tres antes de cada discusión’.



Otro anuncio promociona el Aceite de Tolerancia, y entre sus beneficios se destaca que Fortalece el alma, Elimina los prejuicios y Hermosea el cabello.



El lenguaje visual es el lenguaje punk de la calle; hay algo de Don Draper, el publicista de la serie Mad Men, con la rabia de Sid Vicious, el espíritu del Ministerio de la vagancia y los conciertos de 1280 Almas.



Hay un mago dispuesto a partir a un hombre con una sierra eléctrica; el pobre hombre lanza un globito que dice: “Seguro te caigo mal, pero porque no te aplicas todos los días: SPRAY MATAPREJUICIOS”.



Es una pena que realmente no sean vallas. O que no vendan la loción de Respetico.

Obra de Toxicómano. Foto: cortesía galeía Otros 360

***



En el patio de Otros 360°, su colectivo también pintó un mural gigante en el que Huckleberry Hound, el perro azul de Hanna-Barbera, empuña un rodillo, “por favor que no se me vea la cara en la foto”. Toxicómano se pone de espaldas y contempla nuevamente su obra.



–Una vez –todavía pelaos– nos cogió la policía en la zona rosa. Todos estábamos borrachos y con gente que no conocíamos, unos se volaron. La policía nos pidió que fuéramos al otro día a pintar otra vez la pared de blanco; en medio de la borrachera oí a uno de los desconocidos que estaban con nosotros, y que se alcanzó a volar, una frase misteriosa: “Menos mal no pillaron el carro”, ‘¿Cuál carro?’, pensé. Fuimos al otro día, y la dueña del local estaba furiosa. Encima de su Mercedes-Benz habían pintado un signo de pesos. Nos iba a demandar. En medio del miedo llamé a una amiga para que me trajera un rodillo para terminar la pared. Llegó y, por cosas del destino, la dueña del local resultó ser su tía. No se volvió a hablar de demandas y afortunadamente la pintura salió del carro con un producto de limpieza especial.



–¿Y por qué Toxicómano?



–Hace años entregamos unos dibujos para un fanzine y había que firmarlos; no sabíamos qué poner. Teníamos la televisión prendida y había un programa de TV española en el que una mujer se quejaba de que un parque estaba lleno de toxicómanos. La cámara enfocó a varios jóvenes y dijimos: ¡son igualitos a nosotros! Ese fue el nacimiento de Toxicómano Callejero.



Y han pasado más de dos décadas y siguen rayando. Punks Not Dead



FERNANDO GÓMEZ ECHEVERRI

EDITOR DE CULTURA

@LaFeriaDelArte