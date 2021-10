Títeres para adultos de Federico Restrepo, en teatro de Nueva York

Luego de un largo silencio por la pandemia, y en el marco de la temporada bianual de marionetas La MaMa Puppet Series del teatro La MaMa de Nueva York, el titiritero colombiano Federico Restrepo presenta su nueva obra, Lunch with Sonia. Lo hace con Loco7 Dance Puppet Theatre Company.



Con un elenco de seis titiriteros, esta obra, escrita por Restrepo y codirigida con Denise Greber, está inspirada en las experiencias reales de la tía de Restrepo, de 72 años, que decidió terminar su propia vida con dignidad tras padecer una larga enfermedad.

El espectáculo utiliza títeres, actores en vivo, música, video y teatro físico para tratar los temas de la vida, el amor y la pérdida.



Elenco de la obra de Restrepo, con los títeres protagónicos. Foto: cortesía Federico Restrepo

“Sonia entra desnuda al fondo del escenario. Incluso desde la distancia es una presencia imponente, más alta que cualquiera de los hombres que la ayudan a caminar (....). Sonia es una marioneta y estaría inerte sin ellos. Sin embargo, ni por un instante se siente así en Lunch with Sonia”, relata una crítica del New York Times.



La obra aborda la reflexión de “la muerte digna”, un tema que ha sido noticia y motivo de debate en los últimos días en el país.



“Las conversaciones sobre la muerte asistida plantean cuestiones controvertidas y emocionalmente tensas: moralidad, religión, política y fe. Con esta pieza, Loco7 espera reconocer la increíble intimidad y la naturaleza muy personal de morir como el evento final de una vida humana individual y decidida, y mover el diálogo de la arena filosófica al ámbito de la experiencia personal”, anota Restrepo.



“Sonia, en cambio, quiere estar muerta. Esa es la tensión dentro del Lunch with Sonia. Pero primero aprendemos en las voces en off, que tendrá un mes de despedidas, algunas con familiares que todavía están tratando de convencerla de que no lo haga”, anota el crítico de The New York Times.



Loco7 Dance Puppet Theatre Company, fundada por Restrepo en 1985, desarrolla y promueve producciones creativas de danza, teatro, marionetas, artes visuales y otras formas de expresión artística. "La compañía explora la unión de la raza, la cultura, la historia y los medios de comunicación en Nueva York y en toda la comunidad global. Las políticas culturales de Loco7 enfatizan el pluralismo, el diálogo y la transformación cultural", dice su creador.

