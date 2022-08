Nueva York, el hogar espiritual del dibujante francés Jean-Jacques Sempé, le rinde homenaje a este discreto genio de la caricatura, recientemente fallecido, a través de la emblemática revista cultural The New Yorker.

En honor a Sempé, colaborador de The New Yorker durante cuatro décadas, la publicación neoyorquina volverá a publicar uno de sus dibujos en la portada de su edición del 5 de septiembre.



“Será la portada 114 de la revista ilustrada por Jean-Jacques”, apunta Francoise Mouly, editora de arte de The New Yorker desde 1993. La publicación recuerda esta semana a Sempé, quien murió el 11 de agosto a los 89 años, al incluir en una página interior una de sus portadas icónicas, la del 28 de marzo de 1994, que muestra a una persona diminuta que lleva un maletín mientras camina por una alfombra roja hacia el corazón de la ciudad, rodeado de enormes rascacielos.

La portada en homenaje a Jean-Jacques Sempé. Foto: AFP

El tema de las personas normales que navegan por las mundanidades de la vida empequeñecidas por el tamaño del mundo es central para el artista francés, que trabajó con The New Yorker desde 1978 hasta 2019.



Tanto la ciudad de Nueva York como su prestigiosa revista cultural fueron sueños de juventud para Sempé, quien tuvo una infancia difícil y abandonó la escuela a los 14 años antes de mentir sobre su edad para sumarse al ejército. En la década de 1970 conoció al ilustrador estadounidense Ed Koren, quien lo llevó por Manhattan, Brooklyn y Queens, presentándolo a los periodistas y editores de The New Yorker. En agosto de 1978, el artista francés firmó su primera portada en la revista, dibujando desde el borde de la ventana de un edificio a un oficinista que dudaba en emprender el vuelo.



Con sus 113 portadas en The New Yorker, Sempé trazó su amor por Nueva York, que recorrió a pie y en bicicleta, asombrado por los colores, la energía, los gatos, los espacios verdes, la música y las personas de la Gran Manzana.



“Jean-Jacques era un hombre muy modesto, muy humilde”, recuerda Mouly.Gran parte de su popularidad provino de su capacidad de mostrar “individuos, un hombre, una mujer, solos en la ciudad; la mitad de mis colegas me decían: ‘¡Ese soy yo, ese soy yo!’”, relata.



Sempé, conocido por ilustrar la amada serie de libros infantiles El pequeño Nicolás, tiene incluso su lugar en los muros de la ciudad. En castellano hay una preciosa edición de La historia del señor Sommer (Seix Barral), de Patrick Suskind , el autor de El perfume, ilustrada por él.

En 2009, la editorial Denoel publicó todos los dibujos neoyorquinos de Sempé en un libro titulado Sempé en Nueva York. Otro libro, Sempé in America, está previsto para septiembre, según Mouly. “La Nueva York de Sempé seguirá viva”, asegura.



Nueva York / AFP

