Llega al teatro la peor crisis económica

'The Lehman Trilogy' no solo es la historia de una familia, sino también de una forma de negocio arriesgado que llevó a una crisis económica mundial en el 2008.

Durante casi cuatro horas, tres reputados, premiados y reconocidos actores, Simon Russell Beale (Into the Woods), Adam Godley (Charlie y la fábrica de chocolate) y Ben Miles (V de Vendetta), representan a los miembros de esta familia, desde los ancestros hasta las nuevas generaciones, en un montaje del National Theatre Live que se presentará en salas de Cine Colombia de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Ibagué, Manizales, Armenia, Pereira, Popayán y Villavicencio el 5 y 6 de octubre.



El británico Sam Mendes, director de cine y teatro, hizo la puesta en escena basada en la historia del dramaturgo Stephano Massini y adaptada por Ben Power. En una especie de urna de cristal aparecen los actores contando esta historia que se remonta a 1844, cuando el alemán Henry Lehman llegó a Estados Unidos procedente de Baviera. Ágil en los negocios, abrió un almacén en Montgomery (Alabama).



Tres años después llegó su hermano Emanuel, y la ya próspera empresa se convirtió en H. Lehman and Bro., y con la llegada del menor, Mayer, en 1850, la firma pasó a llamarse Lehman Brothers.



Tras pasar dos siglos y llegar al XXI, sobrevivieron a varias crisis de EE. UU., pero no salieron avantes. Los números de su quiebra en dólares dan una cifra estrambótica apta para economistas. Pero en este montaje, tres actores quieren darles claridad a varios los hechos que llevaron al caos.



Horarios y boletería en cinecolombia.com