Tesoro del galeón San José no se dividirá y sí se extraerá

Luego de más de un año de haber suspendido la licitación del galeón San José, el proceso se reabre con algunas condiciones, las más importantes, que todo lo que está en el lecho marino, que es propiedad de Colombia, no se dividirá, y que sí se extraerá.

Esto cambia el proyecto que dejó el pasado gobierno, en el que la extracción se haría a través de una Asociación Público Privada (APP) y la empresa que se encargara de este proceso recibiría como pago lo que se sacara del fondo del lecho marino y no fuera considerado patrimonio. En este caso, la Maritime Archaeological Consultants, llamada el Originador en el proceso, una empresa de origen suizo.



Tanto para la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, como para la ministra de Cultura, Carmen Vásquez, “todas y cada una de las piezas que se rescaten son de incomparable valor para Colombia y el mundo”, dijo Ramírez en rueda de prensa en Cartagena este 9 de octubre.

Agregó que "lo que esté en el galeón es patrimonio único e indivisible de los colombianos y que por estar en aguas nacionales, le pertenece al país, por lo que no se dividirá".



Además, dijo que las negociaciones con la empresa Maritime Archaeological Consultants no se han suspendido y que el grupo suizo está interesado en continuar en el proceso, pues posee la tecnología y los conocimientos para el rescate. No se ha específicado cuánto le costaría al país la extracción.



Según el comunicado de la Vicepresidencia, "la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en su función de prevención del daño antijurídico, ha sostenido conversaciones con el originador y este ha manifestado su plena apertura y disponibilidad a encontrar alternativas para mantener el San José de manera integral como parte de nuestro patrimonio cultural sin que se comercialice ninguna pieza. En los próximos días se empezarán a discutir las alternativas legales correspondientes".



Ramírez, además, dijo en un tuit: "Frente al proceso contractual del galeón San José mediante sistema APP y en estricta aplicación de parámetros legales contractuales, continuaremos con éste."



Pero las voces en contra no se hicieron esperar. El veedor nacional del Patrimonio Sumergido, Francisco Hernando Muñoz, manifestó que hay contradicción, "pues si el gobierno no está de acuerdo con lo que se había acordado antes, se debe cancelar la APP, debido a que esta forma de pago sigue vigente".

El galeón San José llevaba a España riquezas de las colonias. Foto: Archivo EL TIEMPO

Ramírez agregó que el Consejo Nacional de Patrimonio se encargará de declarar al galeón patrimonio cultural en su integridad, y que las demandas interpuestas por la Sea Search Armada, entidad estadounidense que dice conocer las coordenadas y alega derechos sobre el galeón desde la década de los 80 del siglo pasado, no tienen fundamento, pues los datos del lugar donde está el San José son completamente distintas a las suministradas por los estadounidenses.



Y manifestó que esta declaratoria incluye a los más de 100 navíos de la Colonia que están en las aguas colombianas.



El galeón San José fue hundido por piratas ingleses en aguas del mar Caribe colombiano el 8 de junio de 1708. Era un barco de la Armada española y llevaba en su bodega varias toneladas de doblones, barras de oro y de plata, así como toneladas de joyas y piedras preciosas.





Olga Lucía Martínez y Jhon Montaño

Cultura y Nación