Teatros y cines bogotanos tienen dudas para abrir sus puertas

Las salas de teatro y de cine de Bogotá siguen a la espera de reabrir sus puertas y quienes están a cargo de ellas quieren más claridad para poder volver a presentar funciones con público. Las restricciones sanitarias y la viabilidad económica de abrir con aforo reducido generan dudas.



Aunque la norma dice que “no habrá restricción de horarios, o pico y cédula para las actividades económicas y comerciales en Bogotá como los teatros y salas de cine”, lo cierto es que Juan Ricardo Gómez, a cargo del Teatro Santa Fe, manifiesta que “continuará haciendo las obras en el teatro para transmitir vía streaming, con todos los protocolos de seguridad, pero por el momento esperamos conocer mejor las normas, pues hacemos parte del grupo de actividades bajo techo y este tipo de eventos están prohibidos”.

Por su parte, Patricia Ariza, del grupo La Candelaria y de la Corporación Colombiana de Teatro, aseguró que las salas a su cargo abrirán poco a poco. "Nosotros estamos ensayando la obra Naira, le memoria, que es un trabajo de teatro ritual, y la grabaremos este fin de semana en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, para emitirla vía streaming”.



Ariza aseguró que aunque todos tienen muchos deseos de volver, “primero estamos dejando listos, además, dos unipersonales, ya que podemos ensayar en las salas, pero la apertura la haremos muy lentamente, pues alguien del público o de nosotros pueden contagiarse, porque la pandemia sigue”, aseguró.



Por su parte, Jorge Hugo Marín, de La Maldita Vanidad, le dijo a EL TIEMPO que “el decreto no deja claro si nosotros estamos o no metidos dentro de los eventos masivos. Ya tuvimos una visita de la Alcaldía, para ver los protocolos, pero creo falta claridad en la información. Necesitamos saber qué se permite y qué no”.



Sin embargo, destacó que en los últimos días, el Ministerio de Cultura les adjudicó unas ayudas a las salas concertadas, que les permitirán tener algo de tranquilidad mientras pueden reabrir.



Voceros del Teatro Mayor dijeron que están pendientes de las regulaciones de la Alcaldía Mayor para tomar una decisión.

Las salas de cine también tienen dudas económicas

Al principio hubo mucha esperanza, cuando salió el Decreto Distrital 207 que habilita actividades culturales y creativas. Las salas de cine también estarían listas para funcionar y así reactivarse, ya que ha sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia.



La norma permite el funcionamiento de estos espacios, sujetos a las restricciones dispuestas por las resoluciones 1408 y 1462 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, lo que establece un aforo máximo de 50 personas y la garantía para público y empleados de un adecuado distanciamiento físico.



Sin embargo, no hay claridad acerca de situaciones como las condiciones para la venta de comida. “Para nosotros, por hora no es viable porque iríamos a pérdida", le dijo a EL TIEMPO Federico Mejía, fundador de Babilla Ciné y de las salas de Cinema Paraíso.



Igual piensa Elba McAllister, gerente de la distribuidora de cine independiente Cineplex, para quién “el panorama no está para que las salas de cine puedan abrir por las limitaciones de aforo que están solicitando el Ministerio de Salud, sumado a que no se puede vender confitería, que es parte fundamental para el exhibidor”.



