Teatro Petra comienza su año en Santiago a Mil

Teatro Petra, el grupo que fundaron Fabio Rubiano y Marcela Valencia en 1985, tuvo un 2018 lleno de noticias. En los primeros meses abrió su sede en Teusaquillo, que se convirtió en un sitio para presentar sus obras de repertorio y también para mostrar los trabajos de otros creadores de la ciudad. Además, Petra estrenó en mayo Cuando estallan las paredes, en coproducción con el teatro Jorge Eliécer Gaitán. Escrita y dirigida por Rubiano, la puesta en escena miraba dentro del terrorismo y de una familia de un señor de la guerra, con su implacable humor negro.

“Fue un año impresionante; fue duro en el sentido laboral porque era como si al abrir la sede, todo el mundo se hubiera enterado y nos hubiera puesto más trabajo. Empieza a haber más giras, más funciones, más estudiantes, más talleres”, asegura Rubiano.



El grupo abrió además un taller integral de teatro y tuvo giras por varios países, como México, Brasil y España. Con esos periplos artísticos también arranca este 2019, pues es uno de los invitados al Festival Santiago a Mil, de Chile, que se realizará desde este jueves hasta el 20 de enero.



Este año, el certamen tendrá la presencia de figuras como Tim Robbins, ganador del Óscar a mejor actor de reparto por Mystic River, que estará con su compañía teatral The Actors’ Gang. La agrupación estadounidense presentará la obra The New Colossus, que aborda el drama de los refugiados sirios.



Santiago a Mil, que nació en 1994, usualmente reúne a los creadores latinoamericanos más destacados, pero en los últimos años ha sido un encuentro esquivo para el teatro colombiano, con esporádicas invitaciones a grupos como Mapa Teatro.



Por esa razón, la presencia de Teatro Petra se convierte en un importante logro, en especial por su programa doble. El grupo debutará en el Teatro Municipal de Las Condes, el 12 y el 13 de enero, con Labio de liebre, una de las piezas más aclamadas en sus 33 años de trabajo. Escrita y dirigida por Rubiano, y con una memorable actuación de Marcela Valencia, la pieza sigue la vida de un peligroso delincuente que está pagando una condena en el exilio, a donde llegan los fantasmas de algunas de sus víctimas para recordarle sus despiadados crímenes. Así se va formando una cruda reflexión sobre el perdón y la reconciliación.



La presencia del grupo colombiano continuará con tres funciones de Cuando estallan las paredes, del 14 al 16 de enero, en el Teatro Finis Terrae.



Este 2018 también depara para Petra otras giras por México y España, donde presentará el monólogo Yo no estoy loca, que Rubiano escribió para ser interpretado por Valencia.



Con respecto a su sede, Rubiano adelanta que la idea es que Petra domine mucho más la programación, por lo que habrá una temporada de repertorio de varias de sus obras, además de remontajes de clásicos como Mosca, una versión del Tito Andrónico de Shakespeare, y otras piezas dirigidas por otros miembros del grupo como Jorge Mario Escobar y Jacques Toukhmanian.



Además, el grupo estrenará una coproducción con La Maldita Vanidad, el colectivo teatral dirigido por Jorge Hugo Marín que se presentará en las sedes de ambos teatros.



