Antes del Cirque du Soleil ya existía el Teatro Negro de Praga. Era una época en la que aún la televisión no era un medio de comunicación de masas y el novedoso espectáculo cautivó la imaginación del mundo.

Nacido de una combinación de técnicas de cine y de las milenarias sobras chinescas fue el pionero de los espectáculos masivos que integran danza, acrobacia y mímica. Además, sus obras son completamente mudas, algo en lo que también fue pionero.

Este género teatral nació a mediados del siglo XX en la antigua Checoslovaquia y su creador, Jirí Srnec (fallecido a finales del año pasado a los 90 años), experimentó varias técnicas antes de presentarlo. El escenario tomó su esencia de la caja oscura de George Méliès, cineasta francés, a quien se le atribuye la invención del cine.

La técnica aprovecha las limitaciones del ojo humano para presentar trucos, mediante actores en primer plano con trajes de colores fluorescentes y juegos de luces. En segundo plano, otros actores con trajes negros (que los hacen ‘invisibles’) sobre un fondo del mismo color realizan movimientos de objetos que manipulan de manera magistral.

El Teatro Negro de Praga está circunscrito a la República Checa y sigue realizando giras mundiales. Conocido hoy como Black Light Theatre Srnec (El Teatro Negro de Srnec), porque su creador nunca patentó la marca, se popularizó tanto que se volvió un género. Llegaron a existir más de 10 compañías de Teatro Negro y después de la pandemia sobreviven tres, entre ellas la original de Jirí Srnec, que, después de ocho años de ausencia de Colombia, visitará Medellín y Bogotá en septiembre.

Jirí Snerc, hijo del fundador de la compañía de teatro, habló con EL TIEMPO vía Zoom desde Praga, donde mantiene la sala original.

La pandemia es una prueba de fuego para el mundo. ¿Cómo les fue en Praga?

Muy mal. En la República Checa, en Praga, donde vivimos, hacíamos presentaciones todos los días, a veces hasta dos diarias. Con todo cerrado, los actores, la gente de producción y los colaboradores buscaron otros trabajos. Ahora muchos de estos jóvenes no quieren volver al teatro. La segunda cuestión es que muchos de los espectadores de nuestro teatro son turistas. Cuando algunos teatros dramáticos abrieron no había apoyo del Gobierno y nuestro teatro, que depende 95 % de los turistas, no pudo hacer nada porque el turismo no se había reactivado. A principios de este año, el covid-19 en la República Checa empeoró, hicimos una función semanal e iba tan poca gente que si eso seguía tres meses más no sé si hubiéramos podido sobrevivir. Pero estamos aquí, tenemos la energía y queremos viajar de nuevo.

¿Cuántas presentaciones están haciendo al mes?

Entre 18 y 20. Antes del covid-19 hacíamos una cada día y algunos días, dos, unas 40 presentaciones, ahora es la mitad.

Su padre creó la técnica y fundó la compañía bajo el régimen comunista. ¿Cómo fueron esos años?

Mi papá era niño durante la II Guerra Mundial, pero recordaba los horrores de la gente usando armas para matarse, por eso prometió que nunca empuñaría un arma para hacerle algo malo a otra persona. El Teatro Negro fue su escape del servicio militar. A sus 28 años aún estaba en la escuela. Él repetía y repetía la escuela, solo para no prestar el servicio militar. No sé si se puede ver la época de guerra dentro de los sketches que creó, lo que sí se ve es cómo vivía en el comunismo, que no dejaba espacio para la libertad de las personas, era un tema difícil.

Pero en medio de todo su padre creó algo innovador...

Hablo por lo que me contó mi papá. Él no era comunista y cuando era muy visible en esa forma de pensar tenías dificultad para trabajar o estudiar. Lo de mi papá era el arte y claro que era censurado, en Checoslovaquia había censores. Pero era extraño, en algunas funciones mi papá hacía cosas y no entiendo cómo los sensores lo permitían. Recuerdo que hizo una historia sobre un hombre que hacía guantes y a los que se los ponía quedaban como hipnotizados, era una alegoría al régimen. La presentó y yo le decía: sabes, ellos (los censores) son estúpidos, no conocen qué es arte, no pueden ver ese mensaje dentro de la función. Pero las mismas cosas están pasando ahora. Siempre, en tiempos como ahora, hay populistas que usan el miedo de la gente para tener más fuerza.

¿La situación del teatro es mejor ahora?

Yo creo que seguramente es mejor ahora. Pero la cosa es que mi papá decía que para el arte, no, para los negocios, sí. Su vida era más fácil antes, no había compañías privadas, todos los teatros los controlaba una institución oficial, eran del Estado. Los funcionarios tenían la potestad de manejarlas y de cambiar directores.

La compañía de su padre tenía libertad de viajar y salir del país, algo que era casi un privilegio...

Mi papá hizo algo tan especial, él no estaba peleando con el Estado ni con nadie. Para el Estado, lo que él hizo era algo para mostrar al mundo. El Teatro Negro podía viajar y él sabía que cada dos años tenía dinero para montar un nuevo espectáculo y tener un año para ensayar. Él no pensaba en el dinero, nunca registró la marca y no fue posible hacerlo después porque en la agencia de patentes dijeron que se trataba de un género. Lo cierto es que mi papá hizo arte y en eso fue superior.

¿La vida, entonces, cambió para él con la caída del Muro de Berlín?

Después del comunismo no parecía que el mundo fuera para él, porque tenía, de un día para otro, la posibilidad de hacer negocios. En los 90 existieron 5 grupos de Teatro Negro en Praga porque era un buen negocio. Por primera vez las fronteras estuvieron abiertas. Los turistas buscaban ese teatro, pero esas copias no eran nada parecido a lo original. Cuando viajábamos en la época comunista, con los promotores usábamos nombres diferentes en cada país. Creo que no fue bueno, porque no puedes registrar 20 marcas. Ahora cualquier teatro puede decir que hace este género y son de Praga.

¿Cuánta compañías hay en Praga?

Antes del covid había 10 grupos, ahora, solo tres. Somos los únicos que aún usan objetos, la técnica original. Los otros usan trajes negros o de colores y hacen coreografías, sin historias. Pienso que para nosotros no es competencia eso.

La técnica del teatro sigue siendo la misma desde los años 60. Foto: Top Shows Colombia

Con el tiempo cambian las temáticas, aunque ustedes siguen manteniendo las mismas obras...

Ponemos en escena las obras que mi papá hizo, pero ahora buscamos directores que hagan cosas nuevas manteniendo la esencia. Antes, las funciones no eran para toda la familia, y queremos hacerlas para todo público, porque este tipo de teatro les gusta mucho a los niños. Vienen turistas a Praga y nos cuentan sus recuerdos. Como una señora de Argentina, de 70 años de edad, que vio el Teatro Negro en su país cuando tenía 15 años. Es increíble ver estas cosas, y queremos llevar eso de nuevo, porque el mundo hoy está lleno de tecnología y nada es difícil hoy.

¿Han incorporado lo digital?

Usamos solo nuestras manos para llevar toda la esencia del Teatro Negro. Claro que tenemos luces, pero no láser, ni siquiera humo. Mi papá experimentó con varias técnicas y aún usamos nuestras manos que, en este tiempo digital, es algo especial. Cuando vamos a una escuela y hablamos con los estudiantes es interesante ver que lo manual todavía tiene la fuerza suficiente para que despeguen sus miradas y levanten las cabezas de los teléfonos móviles.

¿Cómo se entrena un actor nuevo?

Si el actor tiene la aptitud y lo vemos en las audiciones, lo demás es práctica. Los actores se llevan un objeto a su casa para que descubran qué puede permitirles hacer en una historia. No se trata solo de manos de chicos, también de cómo vamos a usar ese objeto. Hemos tenido, por ejemplo, tres funciones con un objeto, cada función con una variación en la forma de moverlo y de usarlo.

¿Cuánto tiempo requiere esa preparación?

Es difícil decirlo. Después del covid tenemos que ensayar aceleradamente con chicos nuevos. Mi papá trabajaba un año con un actor nuevo antes de que saliera a escena. Ahora eso no es posible, el mundo es algo que va muy rápido. Ningún teatro privado en la República Checa puede pagarles a los actores por mes, siempre pagan por función y es imposible tener a 30 personas para ensayos todo el año. Nuestro teatro es famoso, pero aún es pequeño, tenemos una sala pequeña.

¿Qué técnicas deben ensayar con esa rapidez de hoy?

Lo más difícil es que algunas cosas no las puedes ensayar, porque lo que me funciona a mí en el escenario puede que no les funcione a mis otros compañeros, porque tenemos caras diferentes, movimientos diferentes, y los espectadores esperan de cada actor algo distinto. Eso es algo que nadie te puede enseñar; se ve en los actores más veteranos, siempre saben qué funciona con el público. Eso es también una dificultad, saben qué funciona y ya no buscan formas de hacerlo diferente. Se vuelven perezosos.

¿Luego de superar la audición, cómo es esa preparación de un actor nuevo?

En las audiciones buscamos personas que tengan esa habilidad, esta aptitud con los objetos. Después depende, si es un bailarín le damos papeles donde puede usar lo que conoce y luego trabajamos un poco con actuación. Si es actor, le damos roles donde no baila tanto. Lo único que debemos ensayar es la parte en traje negro. No es fácil, todo debe estar sincronizado, a veces un objeto lo mueven cuatro personas. Eso sí se ensaya, porque tiene que tener ritmo.

El espectáculo involucra también baile. ¿Qué tipo de música lo acompaña?

La música la compuso mi papá, él era escritor de piezas de teatro y también compositor de obras musicales. Es música escénica. Mi papá también tuvo escuela de música y toda su vida tocó el piano. Era muy buen compositor, hizo canciones para cantantes checos. Siempre usó orquesta para hacer sus piezas, dependiendo de la obra.

Facebook Twitter Linkedin

Jirí Srnec, director del Teatro Negro Srnec de Praga. Foto: Top Shows Colombia

​

No, usamos sonido grabado. Solo una vez, en Italia, lo hicimos con música en vivo y fue hermoso, pero imagínese pagar músicos para la gira, es imposible. La música grabada tiene su esencia, porque es original, toda es grabada en cada década: 60, 70 y 80.

¿Desde qué edad se puede ser actor del Teatro Negro?

Desde cualquier edad. Por ejemplo, tenemos una bailarina nueva, tiene 18 años, pero no puede ir a la gira porque aún está en la escuela y debe terminar su último año. Pero para el Teatro Negro es una persona ya lista, puede mover las cosas, puede bailar. También hemos tenido actrices de 65 años.

¿La invasión de Rusia a Ucrania y la guerra los ha afectado?

Quisiera decir que no, pero claro que sí. No es tan visible como el covid, pero creo que vamos a sentir eso en un año más que ahora, porque las cosas son más caras, la energía, el gas, la gasolina, la electricidad es cinco veces más cara. Ahora no se puede ver, tenemos salas llenas, pero en un año no sé si la gente va a tener dinero, podrían cortar primero lo que no es necesario.

¿Qué veremos en su paso por Colombia?

“Vamos a llevar una Antología del Teatro Negro, son sketches de los 60, los 70 y los 80, que hizo mi papá. La primera obra fue La lavandera (1958) y después de tres años de pruebas. Podemos decir que la técnica, desde 1961 hasta ahora, es la misma. La esencia y lo que tiene valor son las historias que hizo mi papá, esa manera de crear, de jugar con las cosas. He estado muchas veces en Colombia y cuando bajo del escenario busco la cultura local. Claro que conozco a Botero (Fernando, el pintor). Las sopas, los caldos que tienen ustedes. Aquí en Praga, en un buen restaurante, no puedo tener un caldo tan bueno”.

