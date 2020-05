Una década de logros mayores en el Teatro Mayor

Mischa Maisky, violonchelista nacido en Letonia, se ha presentado varias veces en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá. En la más reciente, en el 2018, mientras esperaba en su camerino el momento de subir al escenario, se puso a observar los afiches de los artistas de muchas latitudes y tendencias que han pasado por el lugar. “Ya hemos venido todos”, le dijo a Ramiro Osorio, director del teatro.



Y es que esta primera década del Mayor, que se celebra este lunes con una programación virtual, da cuenta de que por este escenario han pasado varios de los más importantes músicos, cantantes, creadores, actores y bailarines, exactamente, de 66 países.

La celebración –aunque la hubieran querido diferente– se hará a la manera que la exige la emergencia y en un año en el que el escenario, hasta el 15 de marzo pasado, cuando cerró, había llegado al 49 por ciento de la meta en boletería.



“Fue un parón muy en seco”, dice Osorio, “pero afortunadamente tenemos unas plataformas muy buenas que desde antes de la emergencia nos han permitido estar con la gente”.



Inaugurado el 26 de mayo del 2010, fue diseñado por el arquitecto Daniel Bermúdez y es una alianza público-privada del Distrito y la familia Santo Domingo. La exigencia de esta última fue que se hiciera un teatro para espectáculos de talla mundial, que son los que han venido al Mayor, tanto a la sala principal, de 1.300 sillas, como al Teatro Estudio.

El 29 de mayo del 2007 se puso la primera piedra. En la foto, Julio Mario Santo Domingo. Foto: Milton Díaz. Archivo EL TIEMPO

Allí han estado desde Daniel Barenboim y The Westeastern Divan Orchestra hasta la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, de Venezuela, dirigida por Gustavo Dudamel; The Israel Philharmonic Orchestra (tres veces) y la London Symphony Orchestra.



En esta década, de su programación se han beneficiado 19 millones de personas y se han realizado 1.536 funciones (hasta 180 al año, una cada dos días en promedio); 35.063 artistas de 957 compañías han subido al escenario; ya van 27 coproducciones, y más de 200.000 niños y jóvenes de colegios públicos de Bogotá han disfrutado de los montajes.



Jessye Norman, Renée Fleming, Karita Mattila, Juan Diego Flórez y Joyce Didonato, reconocidos cantantes líricos, se han presentado allí, así como grupos de danza como Leipziger Ballet, Béjart Ballet Laussane, Ballet Nacional de España y English National Ballet.



Igualmente, las coproducciones 'Carmina Burana' y 'Auge y caída de la ciudad de Mahagonny', esta última con los teatros Colón de Buenos Aires y Municipal de Santiago; pianistas como Lang Lang (China) y John Lill (Reino Unido), y cantantes como Cesária Évora. También,el talento nacional en todas sus manifestaciones.



Buen amigo de sus vecinos, con quienes ha construido relaciones, “porque la tarea de cualquier recinto público es que la gente lo ame”, dice Osorio, ha llevado públicos de toda la ciudad, que van aunque sea lejos (está en la calle 170 con carrera 67, en el extremo norte).



Osorio cuenta que por esto mismo les dice a sus colaboradores: “El público y los artistas son sagrados. No podemos controlar el tráfico ni la distancia, pero sí que desde que la gente llegue le cambie la vida”.

​

Por lo pronto, los espectáculos internacionales programados para el resto del año se harán en el 2021 y los nacionales, con los debidos protocolos, se espera poder presentarlos a finales de este raro 2020 que golpeó tanto la cultura, lo más importante para avivar el alma.

Programación para este lunes 25 de mayo

El Teatro Mayor y Bancolombia transmitirán este lunes, desde las 8 a. m. por www.teatrodigital.org., una programación que incluye:



12:30 p. m. El barbero de Sevilla, del Teatro Mayor y Ópera de Colombia.



3:30 p. m., Stuttgart BachAkademie, de Alemania. 6 p. m. Una oda al tiempo, María Pagés Compañía.



8 p. m., Totó la Momposina y el Grupo Bahía con Ojo de Agua.



10 p. m., ópera Don Giovanni, dirigida por Marcelo Lombardero.



