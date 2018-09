‘Historia de Navidad’, obra con la que El Teatro Libre celebra 45 años

Mirando al escenario vacío, sentado al frente del dramaturgo Juan Diego Arias, el director Ricardo Camacho reflexiona sobre la pregunta que acaba de escuchar: ¿cómo está hoy el Teatro Libre?



La respuesta es que no es una tarea fácil mantener un grupo estable, ni en Colombia ni en ninguna parte.

Luego, Camacho profundiza. “Si a mí me preguntan por qué sobrevive el Teatro Libre yo no sabría responder, la verdad... Yo creo que una de las posibilidades es que nosotros hacemos lo que nadie más hace, que es teatro de repertorio. Eso es muy difícil, pero los actores aquí tienen esa posibilidad de estar trabajando permanentemente”, añade el director artístico de la compañía.



Con esa filosofía, el Libre ha logrado sostenerse durante 45 años, que justamente está celebrando haciendo lo que sabe: teatro. El grupo configuró una temporada de repertorio a la que este jueves se sumará un estreno: 'Historia de Navidad', coproducción con el Teatro Mayor escrita por la actual pluma del Libre, Juan Diego Arias.

En los prolegómenos de un estreno que aún se sigue cocinando, Camacho y Arias establecen otra base que ha sido clave para el sostenimiento del grupo, la renovación permanente.



“Nosotros siempre hemos pensado que un grupo de teatro dura 10 años, después empieza a repetirse y se va muriendo si no se está renovando. Nuestra ventaja es que tenemos una escuela –de Arte Dramático, en convenio con la Universidad Central–, hay una renovación constante y eso es lo que mantiene al grupo vivo”, dice Camacho.



El otro pilar que forma esa especie de triángulo base es la apuesta por el teatro de autor, que cuestione al público, ya sea con dramaturgos universales como Shakespeare y Bertolt Brecht, o incluso novelistas, como es el caso de Fyodor Dostoievski, del que el grupo presentó este año su trilogía de versiones teatrales: 'El idiota', 'Los hermanos Karamázov' y 'Crimen y castigo'.



Aquí también aparecen los autores colombianos, algo que se desarrolló desde los albores del grupo.



“Cuando nosotros arrancamos lo primero que organizamos fue un taller de dramaturgia en el que estaban Esteban Navajas, Sebastián Ospina y Jairo Aníbal Niño. Y todo lo que ellos escribieron lo montamos”, recuerda Camacho sobre esa etapa del grupo en la que nacieron obras tan importantes como 'Los inquilinos de la ira', de Niño, y 'La agonía del difunto', de Navajas.

‘Historia de Navidad’, de Juan Diego Arias, tendrá una temporada en la sede del Centro del Libre. Foto: Foto: Sr. Mao

En los últimos años, es Arias quien ha asumido ese papel de dramaturgo del Libre, con obras propias como 'Ascuas y Azufre', además y la adaptación del cuento 'En este pueblo no hay ladrones', de Gabriel García Márquez, que realizó junto a Adriana Marín.



“Al trabajar con repertorio uno siempre tiene la vara muy alta. Nosotros venimos de montar tres de Dostoievski y de alguna forma la presión es que esta obra, si bien no puede ser escrita por un Dostoievski, tiene que llegar a un nivel similar. Y esa es una presión muy grande, pero que lo impulsa a uno a buscar lo mejor”, afirma Arias.



En el caso de 'Historia de Navidad', el detonante de la historia fue el conflicto de un personaje que tenía que resarcirse frente a la familia de su esposa en plena cena navideña.



Ese fue el punto de partida para ir perfilando los personajes y la historia, que está dividida en tres momentos de la noche: la familia esperando a que lleguen los invitados, la cena de Navidad, con novena incluida, y la despedida.

“Sin duda es una obra muy colombiana, mira una Navidad típica del país dentro de un estrato medio, y hay preguntas sobre la situación actual. Pero no es una cosa obvia, o que hable de temas específicos”, explica Arias.



La pieza plantea entonces una situación cotidiana, que genera identificación con el público, pero esa familiaridad implicó un reto para Camacho, pues el director no quería caer en una “ilustración televisiva” de la realidad.



“La pelea es esa, que esto acceda a otro nivel en el que la gente pueda tener una distancia y ver que lo que pasa en el escenario sea un microcosmos del país. Lo más fácil es ese realismo televisivo, pero eso no es lo queremos, no es el lenguaje que nos interesa, tiene que haber otra elaboración relacionada con elementos de la puesta en escena, la música y la actuación, que obviamente es lo primordial”, añade el experimentado director.



Ya mirando hacia el futuro, Camacho cuenta que el grupo tiene planeado estrenar en agosto del próximo año 'Los Tebanos'. Para este proyecto, la escritora Patricia Jaramillo condensó tres tragedias de Esquilo y una de Eurípides en una sola pieza, que cuenta la historia de esta familia griega, partiendo de Edipo y llegando hasta Antígona.



Además hay otra pieza de Arias en el horizonte, que tiene como columna vertebral la conversación entre un exparamilitar y una joven académica.

Dónde y cuándo

Funciones de estreno desde el jueves hasta el sábado, 8 p. m., en el Teatro Estudio del Teatro Mayor. Calle 170 n.° 67-51, Bogotá. Boletas 30.000 y 40.000 pesos. Temporada en el Teatro Libre del Centro, del 27 de septiembre al 3 de noviembre. Calle 12B n.° 2-44.





YHONATAN LOAIZA GRISALES

Cultura y Entretenimiento@YhoLoaiza