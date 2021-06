El legado en movimiento de Jaime Manzur

La energía que irradiaba Jaime Manzur (1937-2019) estaba relacionada con su propia obra: un trabajo inabarcable e incansable que se nutría de todas las artes. Durante 60 años, Manzur se desempeñó como bailarín, director artístico y escénico de teatro, pintor, escultor, educador, diseñador de vestuario y hasta historiador del mueble y el vestido.

El maestro fue el creador y constructor de sus propias marionetas, de las que hay entre 800 y 900, con caras, maquillaje, vestuario (unos 4.000 trajes y accesorios), guiones y voces de príncipes, hadas, brujas, y de varios personajes como Aída y Luisa Fernanda.



No solo eso. También creó los escenarios en los que, en la Fundación que lleva su nombre, se presentaron un sinnúmero de obras para niños; entre ellas, clásicos como La bella durmiente, Pinocho, Juanito y los fríjoles mágicos, Blanca Nieves y los siete enanitos, La Bella y la Bestia, Peter Pan, El gato con botas, Hansel y Gretel, Cuadro colombiano y Cuadro de Navidad.



Diseñó miles de vestidos y estuvo al frente de su confección para las temporadas de ópera y arte lírico del país en más de 40 títulos.



Para conservar este legado, el Consejo Nacional de Patrimonio y el Ministerio de Cultura declararon hace algunos días ‘Bien de interés cultural del ámbito nacional’ la Colección del Teatro de Marionetas de Jaime Manzur.



Este acervo está a cargo de Francisco Piedrahíta, amigo del maestro por más de 40 años. “Llegué a trabajar con él cuando yo tenía 19 años y estuve en todos los procesos. También en la parte administrativa, que Jaime me confió. Tras su muerte seguimos presentando las funciones y ahora, en pandemia, tenemos varios espectáculos grabados”, dice.



El maestro hizo un equipo, conformado, entre otros, por marionetistas y sonidistas. Entre todos han cuidado ese legado en el que también hay dibujos y bocetos. “Cada vez que uno de los escenarios se mueve, o alguna marioneta o los objetos de utilería, sabemos que hay que cuidarlos como tesoros, porque son piezas únicas y si se dañan, así se reparen, no será lo mismo”.



Piedrahíta recuerda cómo trabajaba el maestro Manzur, porque su entrega también hace parte de este patrimonio. “Él decía: ‘Voy a montar tal obra y la quiero con estas características’. Nos sentábamos en el taller y él cogía plastilina, arcilla y comenzaba a poner las características del personaje. Por ejemplo, si era una bruja, con o sin verruga, dependiendo de su imaginación”.



Luego tallaba: “Los pies, las manos, las articulaciones. Maquillaba y vestía. Y les dio su firma, porque si se robaban alguna, ya iban con el sello de Jaime. Antes, las marionetas en el país no tenían movimiento de los ojos y la boca. Y lo logró a raíz de varios programas de televisión que hacía en los años 70 con Promec y la actriz Rebeca López. Al maestro le pidieron marionetas con más vida, para que transmitieran muchas más emociones”, dice.



Agrega que quien las manipulara debía tener una sensibilidad especial. “No le gustaba poner a brincar las marionetas. Para él, las crucetas y los hilos debían darles una vida especial a sus pequeños actores, como los llamaba”.



El maestro Manzur, además, ensayaba las voces para cada personaje: de niños, de viejitos, de hadas... “Sin gritos, porque no le gustaban”, sigue. Estas voces también están en el patrimonio.

La música de sus obras infantiles era otra parte muy importante. “Es posible que los niños no conozcan a Vivaldi o a Beethoven, pero sus sonidos les quedan en sus cabecitas”, decía Manzur, por cuya sala han pasado varias generaciones de niños.



Esto fue analizado por el Ministerio y el equipo de la Universidad de los Andes que estuvo a cargo de la selección y organización de los objetos, así como de hacer el listado de estos, “que revisten valores técnicos, históricos, simbólicos y de significación cultural, que han convertido su obra en un referente fundamental de las artes escénicas en Colombia”, dice la designación.

El espíritu del maestro está en cada uno de estos objetos. “Y es obligación del país mantener este legado”, dice Piedrahíta, que siempre lleva en uno de sus bolsillos una foto de Jaime Manzur, ese creador inagotable de la fantasía.

