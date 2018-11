Desnudando la creación teatral

Tres mujeres están luchando por el papel de la soprano principal en una pieza de ópera. Cada una hace un despliegue de su talento para convencer a los directores, pero en su cerebro corren las imágenes inventadas de cómo ese enfrentamiento puede trascender lo artístico.



Una de ellas se imagina venciendo a otra de sus contrincantes en un duelo de lucha libre mexicana. Ese competitivo ambiente creativo se enmarca en la obra 'El gallo: ópera para actores', que el grupo mexicano Teatro de Ciertos Habitantes presenta el jueves y el viernes en el Teatro Mayor de Bogotá.

La pieza se enmarca en el género del teatro dentro del teatro, un delicioso juego escénico que desnuda las inseguridades y las búsquedas del proceso de creación. Sin embargo, el director decidió darle una vuelta de tuerca, pues este tipo de trabajos usualmente hablan sobre el montaje de una pieza teatral, y en este caso se centra en la composición de una obra musical.



Para esa propuesta, el director Claudio Valdés Kuri trabajó con el compositor británico Paul Barker, quien estuvo a cargo de la propuesta musical. “Le puse el reto a Paul de que la música, aunque fuese contemporánea, estuviera cercana, porque este género puede ser muy conceptual y alejarse de la comprensión emocional del público tradicional. Y lo logró, la partitura es muy disfrutable, la gente sale cantando las melodías”, dice el director.

Para las presentaciones en Bogotá, y coincidiendo con la celebración del año Colombia/México, los artistas mexicanos trabajaron junto con los cuartetos colombianos Q-Arte y Kunst, cuyos músicos no solo estarán tocando en el foso, sino que harán parte del lenguaje escénico de la pieza, interactuando con los actores.



Otro de los factores llamativos de la puesta en escena es que los actores crearon un lenguaje propio. El director cuenta que en la pieza trabajan artistas de Irán, Francia, Japón, Inglaterra y México, y la solución para derribar las barreras de los idiomas fue hacer una mezcla de lenguas.



“En el proceso, cada quien tuvo que decidir un idioma que no fuera el suyo, es decir, la japonesa no habla japonés sino lo que según ella es italiano; la francesa, tailandés según ella, y tenían que sostener ese lenguaje para comunicarse... Esto lo metimos a la licuadora y sacamos un idioma que tiene sus propias reglas, es muy sencillo, pero no son palabras sueltas”, explica Valdés.



Pese a esta apuesta idiomática, el director asegura que las situaciones son legibles y enfatiza que la producción se creó a partir de reflexiones profundas de sus protagonistas. Incluso eran pensamientos muy íntimos, que al ser revelados al público en el idioma inventado no caían en una exposición burda o exhibicionista, según Valdés.

‘El gallo: ópera para actores’ habla sobre el proceso de creación de una pieza musical. Foto: Cortesía Teatro Mayor

Lecciones de vida

Una de las reglas del Teatro de Ciertos Habitantes, que en Colombia ya había estado en festivales como el Iberoamericano y el de Manizales, es no repetir fórmulas y que cada obra sea distinta a la anterior.



Es una filosofía que se aprecia en su programa en el Mayor, que pasa de la apuesta vanguardista de El gallo a la propuesta intimista de 'Todavía... Siempre', que se presentará el sábado en una única función.



Valdés tiene como puntos de partida el 'Libro tibetano de la vida y la muerte', de Sogyal Rimpoché, y una experiencia personal sobre un proceso de enfermedad que tuvo su madre.



“Busqué una actriz que pudiera llevarnos en este trayecto y encontré a Tara Parra, fundamental en el teatro de México, que instauró la Escuela de Arte Teatral y va a cumplir 90 años. Está muy activa a partir de la obra, con los achaques de su edad, pero lo que tiene Tara son todas las tablas del mundo, y nunca he visto que no salga avante”, cuenta el director.

Tara Parra es fundamental en el teatro de México, instauró la Escuela de Arte Teatral y va a cumplir 90 años FACEBOOK

TWITTER

El relato se centra en una mujer que ha tenido que separarse de su amante en su juventud. En una tarde lejana, cargada de décadas de nostalgia, los amantes se reencuentran para un último baile. A partir de ahí, Parra le cuenta al público conmovedoras reflexiones sobre la vida y la muerte.



Según Valdés, el texto plantea ciertas bases, es como una hoja de ruta que la protagonista va modificando de acuerdo con sus interacciones con el público y dependiendo de cómo le responda el músculo de la memoria.



“Tara logra algo fenomenal, que es convertirse como en la madre, en la abuela icónica; la gente se ve muy identificada con la historia. Nos ocurrió una cosa muy interesante en una temporada en México: la gente veía la obra y regresaba con su madre, o las abuelas volvían con los nietos, eso fue un fenómeno muy gratificante”, finaliza el director.



YHONATAN LOAIZA GRISALES

Cultura y Entretenimiento

En Twitter: @YhoLoaiza