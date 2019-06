Regresa el teatro clandestino a Bogotá

El salvento es una especie de lengua nómada, de origen desconocido, de la que los primeros registros datan del siglo VI. Según el investigador y lingüista Vladimir Nuñitz, en esos primeros registros se evidencia que el salvento está conformado por una mezcla de otras lenguas: germánica, latina, vasca y hasta árabe.

Además, es uno de los idiomas que compone la partitura de la obra 'El traductor', de Julián Arango Osorio, que se presenta el jueves y el viernes en el club de teatro clandestino 4Paredes.



La puesta comienza contando la historia de una periodista que llega a un lugar remoto para entrevistar a una mujer que perdió su marido durante un conflicto. La mujer, que tiene un perro rabioso, habla en salvento, por lo que la periodista tiene que conseguir a un traductor para que la ayude.

La pieza va entretejiendo las tensiones entre la periodista y su traductor con la calma y la serenidad con la que la mujer del perro ha decidido asumir el complejo pasado que le tocó superar.



Arango Osorio cuenta que trabajó durante varios años con fotografías sobre conflicto armado, por eso este tema siempre ha estado muy presente en su carrera. El director siente que, usualmente, en los trabajos artísticos sobre el conflicto armado, el arte es el pretexto para hablar de política; en este caso quiso plantear una visión diferente.



“Realmente, sí se habla de política, pero la obra trasciende eso, trasciende a un nivel más abstracto sobre lo humano, sobre la fragilidad y, finalmente, sobre cuatro personajes y cuatro universos rotos”, asegura.



Sobre el manejo del lenguaje, Arango Osorio cuenta que una amiga cercana, quien ha leído varias versiones del texto, luego de ver uno de los ensayos finales, le dijo que sentía que la obra logró algo que había insinuado pero no había podido traducir en palabras: “De alguna forma decir que el dolor no tiene lengua”.

De alguna forma, el dolor no tiene lengua FACEBOOK

TWITTER

Esta es la nueva propuesta de un lugar que se ha convertido en un centro de experimentación teatral, pues no solo juega con las posibilidades de un espacio no convencional sino con las propuestas narrativas.



Durante sus jornadas de teatro secreto, 4Paredes ha estrenado piezas como 'De ratones y hombres', versión de la novela de John Steinbeck, escrita y dirigida por Manolo Orjuela, y 'El jardín de los almendros', para la que el director Johan Velandia se inspiró en la obra de teatro 'El jardín de los cerezos', del ruso Antón Chéjov, y la novela 'La herencia de Eszter', del escritor húngaro Sándor Márai.



Sobre esta nueva experiencia, Arango Osorio asegura que los cuatro actores han entendido muy bien el manejo del espacio. “Lo que 4Paredes nos ha brindado de una manera bella es el tener la oportunidad de hacernos ciertas preguntas que a veces en otros espacios uno no logra hacerse”, asegura el director.

¿Dónde y cuándo?

Jueves y sábado, 9:30 p. m. Boletas: 60.000 pesos. Los interesados en asistir pueden llamar al teléfono 314 359-6376 o escribir al correo 4paredesclub@gmail.com.

Luego de estas dos funciones, 'El traductor' también se presentará el 11 y el 12 de julio.