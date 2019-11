Teatro, arte y reflexión en Ni con el pétalo de una rosa

Casa E es el corazón del festival Ni con el pétalo de una rosa. De ahí salen la programación, los símbolos y la necesidad de exigir, a través del arte y la reflexión, el respeto por las mujeres y que no las violenten ni las maten.

Por eso, y para seguir con este compromiso, Ni con el pétalo de una rosa, que empezó el pasado 24 de noviembre, irá hasta el 10 de diciembre en Bogotá.



A lo largo de las distintas ediciones, Alejandra Borrero, actriz, activista y directora de Casa E, y su equipo lo dan todo. “Cada año hay que hacerlo, y creo que en eso somos de los pocos que podemos convocar a un público amplio que apoya la no violencia.

Ventilamos esta problemática y tocamos a la gente con arte, que va derecho al corazón, y les permitimos a las personas que se hagan preguntas”, dice Borrero.



Para ella es importante que quienes acudan a las distintas actividades “se pregunten y contesten cosas, hablen de temas que no son tan fáciles, y que esto no suceda solamente el 25 de noviembre de cada año, día de la no violencia contra la mujer, sino todo el tiempo”.



Este martes 26 de noviembre se lleva a cabo un conversatorio a las 6 p. m., llamado ‘Mujeres poderosas’, con participación de Vanessa de la Torre, María Elvira Samper, Camila Zuluaga y Vicky Dávila, con María Elvira Arango como moderadora. Será en el teatro Arlequín, anexo a Casa E, con aforo para 470 personas, con entrada libre, previa inscripción, así como transmisión vía streaming.



Las instalaciones artísticas incluyen las muestras ‘Mujeres en expansión’, ‘Catarata mágica’, ‘Entramadas’, ‘Manto de intención’ y ‘Viaje hacia la luz’, que se pueden ver en Casa E, con entrada libre.



En obras teatrales están Coronadas, dirigida por Álvaro Restrepo y con montaje de El Colegio del Cuerpo; Exxxtrañas amazonas, de Mapa Teatro, dirigida por Jimena Vargas, así como 90-60-90, de Marcela Salive; Soledad es medio puta, de Federico Nieto; Ping pong, de Andrea Parra ,y Cancionero para señoritas, de Claudia Ramírez.



La programación se complementa con el espectáculo Aluna, el 4 de diciembre, con 70 artistas en escena, a las 6 p. m. en Casa E. Los días 28 de noviembre y 5 de diciembre se llevarán a cabo fiestas clandestinas.



‘Es tiempo de mujeres, es tiempo de igualdad’ es el eslogan de este año. “Esto nos lleva a encontrar la importancia de la palabra, de hablar; hay mujeres que llevan 20 años y más siendo agredidas, para quienes la violencia es un tema secreto”, dice Borrero.

De ahí que valore tanto hablar, “porque las palabras pueden sanar, dar otras opciones”, agrega.



¿Dónde y cuándo?

Hasta el 10 de diciembre. Casa E. Avenida 24 n.º 41-69, Bogotá. Informes e inscripciones para las actividades gratuitas en el teléfono 7440422 y en niconel-petalodeunarosa.org, Facebook: @niconelpetalooficial @casaeoficial, Twitter: @niconelpetaloof IG: @niconelpetalodeunarosa.

