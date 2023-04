El tatuaje es un arte que se remonta a siglos, es una práctica milenaria. Los primeros tatuajes, o al menos los registros más antiguos, se encontraron en la momia de Ötzi, que fue descubierta en 1991 en los Alpes de Ötztal, ubicados en la frontera entre Austria e Italia, en Europa. El cuerpo tendría unos 5.300 años, indicó el medio Clarín.

A pesar de lo antiguo que es, los registros de los primeros tatuadores son mucho más recientes. Por ejemplo, el primer tatuador conocido en Occidente fue un hombre llamado Martin Hilderbrandt, o al menos sería el primero en tener este oficio como una profesión.

Facebook Twitter Linkedin

En la época ya se había popularizado el arte del tatuaje entre los marinos, así que fue allí donde aprendió a tatuar. Foto: iStock

(Además: ‘Esposa’ de trapo de Cristian Montenegro se 'tatuó' (cosió) su nombre).

El hombre se habría enlistado en la marina de los Estados Unidos y habría prestado servicio entre 1846 y 1849 a bordo del USS United States, según narra el portal Más Tatuaje.



Sin embargo, en la época ya se había popularizado el arte del tatuaje entre los marinos, así que fue allí donde aprendió a tatuar. Luego, durante la Guerra Civil de los Estados Unidos,

Incluso, se cuenta que estos tatuajes fueron una forma de identificar a los soldados muertos, cuyos cuerpos muchas veces quedaban irreconocibles porque duraban varios días en estado de descomposición, pero los nombres de sus familiares o algunas marcas facilitaban saber quiénes eran.



(De su interés: Mujer se tatuó la cara de Camilo pero el resultado no fue lo esperado).



Cuando finalizó la guerra, según cuentan, decidió abrir su estudio de tatuaje en una taberna en Oak Street en Manhattan, Nueva York, más o menos entre 1870 o 1872.



‘Old Martín’, como también era conocido, tatuaba a todo tipo de personas: mecánicos, granjeros, hombres, mujeres, soldados, marinos, etc.



No se conocen demasiados detalles sobre su vida. Se cree que murió en un asilo en Nueva York en 1885 y que pocos años antes de su muerte, más o menos en 1883 conoció a Nora Hildebrandt, con quien no se tiene mucha claridad sobre qué tipo de relación sostenían pero quien fue una de las primeras mujeres tatuadas en luchar por hacerse espacio en el mundo del tatuaje.

Más noticias en EL TIEMPO

-¿Cómo llegaron los tatuajes a Bogotá?

-Tatuajes: ¿arte o barbarie?

-La reivindicación del tatuaje, un oficio y símbolo de identidad

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS