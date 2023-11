Sube el telón el ‘show’ ‘Simplemente Navidad’, en el Teatro Colsubsidio

El espíritu de la Navidad llega al Teatro Colsubsidio de Bogotá con el tradicional musical de 'Simplemente Navidad', de Misi Producciones, para contagiar a las familias colombianas de ese viaje fantástico que se vive en las fiestas decembrinas. Es la oportunidad para que disfruten de un montaje con más de 60 artistas en escena, bajo la dirección general de Felipe Salazar.

En la noche de Navidad, Cristina se enfrenta a un hecho inesperado que la obliga a salir de su casa, sin imaginar que sus hijos emprenderán, junto con Papá Noel (Juan Mondragón), un viaje maravilloso lleno de magia, música, fantasía y colorido para recuperar el espíritu y el verdadero sentido de la Navidad.



(Lea además: Luego de cuatro años de remodelación, reabre el Auditorio León de Greiff)



“Este año tenemos una historia maravillosa de un espectáculo que habíamos realizado en 2019 y que no había podido tener su segunda temporada por la pandemia. Aprovechamos este año para revivirlo y traerlo otra vez a escena con nuevas coreografías, con detalles innovadores en los vestuarios y con algunos detalles novedosos en la escenografía. Además, tenemos talento renovado”, explica Felipe Salazar.



Entre los personajes nuevos que llegan al montaje se destaca la actriz y cantante Yaneth Waldman, que interpreta a la mamá de Cristina, la protagonista principal junto con Papá Noel.



“Mi personaje se llama Josefina, que es la abuela de tres maravillosos niños, y mi labor en la casa es ayudar a mi hija porque desde que está separada tiene que trabajar para cubrir todos los gastos de la casa. Así que yo me dedico a ayudarle con la crianza de los niños”, explica Waldman.



Cristina es una modista de alta costura que recibe el encargo de la actriz Andrea Serna de arreglarle un vestido para un evento importante, lo que la obliga a trabajar incluso la noche de Navidad. “Entonces Josefina decide llevar a sus nietos en un viaje fantástico para que conozcan el espíritu de la Navidad, el mundo de Papá Noel y sus personajes fantásticos. Los niños emprenden una verdadera aventura con un desenlace inesperado a su regreso”, anota Waldman.



Y para celebrar la memoria de la compositora María Isabel Murillo, de cuya muerte se cumplen justamente cinco años, ingresa al elenco también su sobrina-nieta Paloma Salazar.



Su padre, Felipe, comenta que Paloma “está feliz interpretando el rol de Martina, y sabemos que para Misi hubiera sido una de sus más grandes alegrías verla en escena porque no tuvo la oportunidad. Así que estamos seguros de que desde el cielo está feliz de verla brillar y de ver cómo el teatro musical trasciende las generaciones”.



“Para mí, imagínate el placer que siento de estar con Paloma Salazar. Cada vez que la veo solo pienso en Misi, en lo feliz y orgullosa que estaría. Aunque no está con nosotros, estoy segura de que desde el cielo la guía y la inspira porque lo hace impresionantemente maravilloso”, anota, por su parte, Waldman.



Además de su papel de Papá Noel, para Juan Mondragón, al frene de la dirección artística el montaje, este aniversario es muy singular. “Estamos muy felices –dice– porque este espectáculo en su esencia reúne la música de Misi. Este legado tan increíble que nos dejó”.



Anota que se encuentra pleno de interpretar a Papá Noel, por razones que lo tocan de manera profunda. “Misi me permitió interpretar a este ser maravilloso que le inspiró cada una de las Navidades de ella desde cuando era niña. Ella le dio una humanidad, le dio una familia, le dio unos sentimientos, pero conservando la esencia de lo que significa Papá Noel. El hombre sabio que lleva regalos por el mundo con un mensaje”, comenta Mondragón.



(Le puede interesar: Teatro Petra explora una guerra cercana en su nueva obra 'Banda sonora')



Simplemente Navidad es un montaje de Misi Producciones, en asocio con EL TIEMPO y la Universidad del Rosario.

¿Cuándo y dónde?

Fecha: en el teatro Colsubsidio de Bogotá, del 25 de noviembre al 22 de diciembre.

35 por ciento de descuento para la función del 6 de diciembre, a las 7:30 p. m., para los suscriptores de EL TIEMPO digital e impreso.

25 por ciento de descuento en la preventa de boletas antes del sábado 25 de noviembre.

Horarios: miércoles a viernes, a las 7:30 p. m. Sábados, a las 3 y a las 7:30 p. m. Domingos y festivos, a las 4 p. m.