Subastan el lienzo más grande del mundo en 62 millones de dólares

Una obra del artista británico Sacha Jafri, considerada la pintura sobre lienzo más grande del mundo, se remató por 62 millones de dólares (alrededor de 52 millones de euros) en una subasta en Dubái.

Bautizada "The Journey of Humanity" (El viaje de la humanidad), está compuesta por 70 pinturas que se venderían de manera independiente a lo largo de un año para obras de caridad. Pero, un francés que reside en Dubái compró todo el conjunto: "provengo de una familia pobre y sé lo que es a veces no tener nada para comer, pero sabía que contaba al menos con el amor de mis padres, educación, apoyo", declaró André Abdoune, empresario en criptodivisas.

"La obra me pareció muy poderosa en cuanto la vi y, para mí, separar los cuadros habría sido un error", explicó el excorredor de bolsa, quien también subrayó las consecuencias de la pandemia de covid-19 sobre los niños de todo el mundo. "Debemos reaccionar, así que si puedo añadir mi pequeña pieza al rompecabezas, estoy feliz", continuó. Los organizadores de esta subasta, que tuvo lugar en uno de los siete Emiratos Árabes Unidos, precisaron que la obra se vendió por el doble del monto calculado por el artista.

Sacha Jafri pensaba recaudar 30 millones de dólares para financiar iniciativas en los ámbitos de la salud, la higiene y la educación para niños en regiones desfavorecidas en todo el mundo. El artista contemporáneo, de 44 años, espera que su obra, inscrita en el Libro Guinness de los Récords merced a sus 1.595,76 m2 de superficie, desencadene un movimiento humanitario.



Niños de 140 países enviaron obras para ser integradas en la creación del británico, quien la terminó a fines de septiembre, poco antes de que fuera distinguida como "El más grande lienzo de arte" del mundo por la famosa publicación.

AFP