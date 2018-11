Vuelven las Spice Girls: anuncian su primera gira en 10 años

En su cuenta oficial de Twitter, que recién abrieron el mes pasado, las integrantes del grupo Spice Girls anunciaron que se reunirán para una gira que comenzará en junio del próximo año en Inglaterra.

Con un video que parodia el vestuario que usarían en el anuncio televisivo de su reencuentro, cuatro integrantes de la agrupación Melanie Brown (Scary Spice), Emma Bunton (Baby Spice), Geri Horner (Ginger Spice) y Melanie Chisholm (Sporty Spice) dieron la noticia de esta serie de seis conciertos, cuyas entradas empezarán a venderse desde este sábado.



De esta manera también se confirmó que en esta gira, la primera que hacen en diez años, no estará Victoria Beckham (Posh Spice). Por otro lado, la invitada especial a sus conciertos será la cantautora británica Jess Glynne.

Spice Girls alcanzó gran popularidad en los años 90, gracias a canciones como 'Wannabe' y 'Who do you Think you Are'.



Esta sería la primera gira del grupo desde 2008 y la primera vez que sus integrantes se suben a un escenario juntas desde que en 2012 participaron en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres, la cual se consideró su última actuación.



Según el diario 'The Sun', Beckham ha descartado unirse al proyecto para centrarse en relanzar su "fallido" negocio de moda.

En el 2012, las artistas participaron en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres. Foto: EFE

En sus inicios en 1994, las Spice Girl causaron sensación con un pop pegadizo y sobre todo por tratarse de una banda formada solo por chicas, en la que cada una vestía de manera diferente supuestamente en función de su personalidad.



Geri dejó el grupo en 1998 y el resto siguió como cuarteto durante dos años, cuando grabaron el álbum 'Forever', tras lo cual se dispersaron en el año 2000 para regresar brevemente en 2007 y 2008, y puntualmente en 2012.



CULTURA y EFE