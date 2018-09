‘Soy Luna’ se despide en el escenario

“Hola, parcero”, responde emocionada Karol Sevilla, al recibir la llamada telefónica de EL TIEMPO.

La joven se convirtió en la famosa protagonista de la serie del canal Disney 'Soy Luna' y ahora se prepara para la gira nacional de despedida del show.



Luego de que más de 650.000 espectadores disfrutaron de los espectáculos 'Soy Luna' en concierto y Soy Luna Live en América Latina y Europa, parte del elenco de la producción televisiva acompaña a la actriz en esta nueva aventura en escena con sus fanáticos.



Sevilla conversó acerca de la gira nacional, que comienza hoy (6:00 p.m.) y mañana (3:00 p.m.) en Bogotá, en el Centro de Eventos Autopista Norte y sigue el próximo viernes 7 de septiembre, en el Centro de Eventos La Macarena de Medellín (7:00 p.m.).



¿Cuál es la sensación al ser una despedida?



Tengo sentimientos encontrados. Ha sido un proyecto increíble que me ha dejado mucho aprendizaje. Hacer una gira más es gratificante y le damos las gracias a la gente que ha estado siempre ahí, cantando y bailando.



Este es un ‘show’ que resume varios momentos de su personaje, ¿tendrá varias sorpresas?



Sí. Realmente, esta es una propuesta novedosa si la comparamos con el primer show. Antes mostramos la primera etapa de Luna. Pero ahora nos aventuramos a contar las tres temporadas que tuvo la serie televisiva. Es más intenso.



¿Todo eso en una hora y algo más?



¡Imagínate! Te aseguro que va a ser muy divertido. Tiene canciones de cada etapa, y lo más importante es que el público va a poder ver a una Luna mucho más fuerte y decisiva. Así como más patín (dice riéndose) –eso fue algo que la gente pidió– ¡ahora sí van a ver bastante patín! De hecho, mis pies ya están todos morados, pero eso no importa.



Todo eso refleja que los fanáticos son muy importantes, pero ¿cómo ha sido esta aventura para usted?



La verdad, te cuento que en los ensayos me siento más firme, más segura de lo que estoy haciendo. Al principio sentía que no podía fallarles a los fanáticos. Ahora, no te imaginas las ganas que tengo de reencontrarme con ellos (...) La ansiedad me está comiendo por dentro.



Quiero subirme al escenario y cantar hasta quedarnos sin voz. Valoro mucho esa entrega de los chicos, crecer con ellos, y que sean parte de un ciclo de cuatro años de mi vida en la que he subido un escalón importante.

¿Cuál cree que ha sido la clave del éxito tan arrollador de ‘Soy Luna’?



En mi opinión, ha sido un fenómeno porque muestra personajes reales y cada uno tiene su toque. Los niños pueden encontrarse fácilmente con una Luna en sus vidas.



O en un escenario...



Es cierto. Precisamente, los shows siempre han buscado romper esa barrera de la pantalla y llevar la magia a la vida real, donde ellos, insisto, son parte de la historia y cómplices de una experiencia que disfrutan mucho.



Colombia siempre ha apoyado mucho a Luna...

​

Claro, desde el comienzo, y por eso espero retribuir todo ese cariño en esta gira.



Información:

El 1 de septiembre (6:00 p.m.) y el 2 (3:00 p.m.) en Bogotá, en el Centro de Eventos Autopista Norte y el 7 de septiembre en el Centro de Eventos La Macarena de Medellín (7:00 p.m.). Informes:disneylatino.com/espectaculos

www.tuboleta.com



ANDRÉS HOYOS VARGAS

CULTURA EL TIEMPO@AndresHoy1