Sin dejar de dar pasos, Vive Bailando propone ayudar

Las ayudas que les están llegando a las familias que Clemencia Vargas apoya desde su programa Vive Bailando incluyen comida, elementos para cuidarse en esta emergencia y también para su salud mental, con actividades que redundan en buscar una buena convivencia.

Entre estas actividades está bailar porque, para Vargas, el baile significa vid y desarrollo humano.



Ella lo hace desde los 6 años, cuando tuvo que dejar Colombia e irse con su mamá a Estados Unidos, donde estuvo más de 20 años.

Allí aprendió que el baile le permitía cambiar el chip y pensar diferente. “Estamos acostumbrados a que las ideas y el pensamiento solo están del cuello para arriba, y no es cierto”.



Aunque es bailarina profesional, también estudió finanzas y economía con énfasis en emprendimiento.



Pese a que hace seis semanas tuvo que cerrar sus dos academias de baile, una en Bogotá y la otra en Cartagena, no se quedó quieta, empezó a pensar cómo seguir generando recursos y, sobre todo, continuar apoyando a las comunidades vulnerables que ha acogido y que están en ciudades como Bogotá, Cali, Buenaventura, Cartagena y Medellín.



“Desde Vive Bailando hemos identificado a más de 2.200 jóvenes en estos lugares, tenemos sus datos y los de sus familias, sabemos dónde están, cuáles son sus necesidades y cómo llegar a ellos. Este ha sido un trabajo de varios años para poder saber cómo podemos sacarlos adelante, alejarlos de los grupos armados y del suicidio, entre otros”, cuenta.



Por eso, sin quedarse sentada, sino dando pasos, Clemencia Vargas ha generado, a través de su plataforma, unos tipos de ayuda que la gente hoy puede acoger.

Clemencia Vargas, bailarina colombiana y dueña de la academia Vive Bailando. Foto: Vive Bailando

La primera se llama ‘Amigo Vive bailando’, y la ayuda es entre 50.000 y 500.000 pesos.

La donación ‘Silver’ es entre 1’000.000 y 5’000.000 de pesos, y quien la haga recibe a cambio un certificado de donación con un 25 por ciento de descuento sobre renta líquida, un set de baile y noticias permanentes de la entidad.



También está la ‘Gold’, que es para donaciones de más de 5’000.000 de pesos, que pueden ser diferidos; además del descuento sobre renta líquida, el donante tiene dos paquetes de baile, así como noticias permanentes de la entidad.

Como todo el país, Clemencia Vargas va en el día a día de la emergencia. Pero sabe que tan pronto se levanten las restricciones, por responsabilidad mínima no podrá abrir sus academias de inmediato.



Por eso, ha promovido sus clases virtuales, que incluyen varios géneros musicales, desde la salsa hasta el urbano, y que en estos días le han comprado habitantes de Australia y España, entre otros países.



“Estas últimas semanas han sido de un trabajo constante para mejorar y adaptarnos, que funcione bien la plataforma, que tengamos un muy buen servicio al cliente para que la gente pueda sumar. No sé cuánto tiempo se pueda mantener esto, pero creo que hacerlo ahora es importante, porque hay muchas personas con problemas y la gente no puede buscar nada cuando está así, pero que pueda bailar y conectarse con la música le permite, al menos, expresarse y sacar sus sentimientos”, dice.



Vargas ha trabajado con distintas empresas para las pausas activas de sus empleados y también con todo tipo de públicos en sus academias, desde niños hasta adultos mayores. Espera retomar ese camino. Mientras tanto, lo hace virtualmente enviando clases personalizadas y dando pasos en su trabajo social, ese que le permite ratificar que bailando se construye un mundo mejor.

Cómo apoyar

Las personas que quieran conocer los programas de donación y hacer su aporte para el apoyo de más de 2.200 niños y jóvenes vulnerables pueden ingresar a: https://vivebailando.net/donacion/

