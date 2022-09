Son muchas las noticias que trae este fin de semana en torno al artista más popular del vallenato actual, Silvestre Dangond: Está a punto de estrenar la telenovela en honor al maestro compositor Leandro Díaz, ya entregó al público la banda sonora que grabó en un álbum de clásicos del autor de Matilde Lina y, para sus fans en Bogotá: se presenta en concierto en el Movistar Arena. Además, lanza un ron.

Silvestre de Amor y Amistad en el Movistar Arena

El Movistar Arena está reservado este 17 de septiembre para el concierto de Amor y Amistad de Dangond. Aún quedan boletas, cuyos precios van desde los 140 .000 pesos (más 25.000 de servicio) hasta los 450.000 pesos (más 70.000) de servicio.

Será la oportunidad de gozarse un show lleno de éxitos no solo del artista en el género vallenato -como Las locuras mías, Que no se enteren, Me gusta me gusta o Loco paranoico-, sino también éxitos que ha conseguido haciendo fusiones un poco más latinas como Justicia. Y, de paso, algunos clásicos del género vallenato que el artista nacido en Urumita sabe interpretar a la perfección.



El concierto comenzará a las 8 p.m. y tiene una edad mínima de ingreso de 18 años.

La serie y la banda sonora de Leandro Díaz

Falta muy poco para el estreno de la serie de televisión en homenaje a Leandro Díaz -el 19 de septiembre-, para la que Dangond lanzó su banda sonora esta semana. Ya antes le había dado al público una pruebita con la salida a plataformas de su versión de Matilde Lina, pero ya está a disposición del público la banda sonora completa.

El álbum se titula simplemente Leandro Díaz. Y tiene un repertorio de 18 canciones en las que se acompañó del acordeón de Jimmy Zambrano. El listado de canciones es el siguiente: Diosa coronada, Dios no me deja, La primavera, Adelante, Matilde Lina, Tres guitarras, Corina, Palo e'mango, El verano, Historia de un niño, Dos papeles, Ford modelo, Soy, El mal herido, La viruela, El negativo, La loba ceniza y El pregonero.



El álbum contó con la producción de Carlos Huertas Jr, además participaron Luis Ángel Pastor, en el bajo, y Dany Garcés, en la percusión.



La serie se verá por el canal RCN y Amazon Prime Video.

El ron de Silvestre y Abelardo de La Espriella

Ron Defensor es la nueva bebida alcohólica del proyecto que emprendió el cantante vallenato en sociedad con el abogado Abelardo de La Espriella. El lanzamiento fue este viernes 16 de septiembre.



El ron, hecho con tafias (destilados de caña de azúcar) panameñas, es añejado en barricas de roble americano y se envasa en Colombia, en botellas diseñadas en Italia y tendrá dos referencias: Ron Defensor Style 12 años (que tiene un valor de 224.900 pesos) y Ron Defensor Premium Style 18 años (299.900 pesos).

