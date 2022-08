Años de diferencia, tendencias distintas, mundos diferentes, pero siempre unidos por el baile, Sergio Trujillo, exbailarín y coreógrafo colombiano en Broadway, y la fallecida maestra Delia Zapata Olivella tienen algo en común: les gustaba bailar descalzos.

Y desde que empezó la pandemia, a Trujillo (Cali, 1963) le gusta barrer su casa de Nueva York descalzo. “Lo hago como meditación, para reconectar, es una forma de hacer introspección”, dice.



Nominado al premio Emmy 2022, que se entregará el 12 de septiembre, en la categoría de mejor coreografía para un programa de televisión, por Annie Live (Annie vive), esta producción se presentó en el 2021 por NBC y está inspirada en 'La pequeña huérfana Annie', una niña que logra una conexión especial con el adinerado Oliver Warbucks, que ayuda al orfanato en el que vive, regido por la cruel Miss Hannigan.



Trujillo había trabajado con niños en otras producciones, pero en Annie vive fueron alrededor de una docena de los que no hizo más que aprender.



Sergio Trujillo dejó el país hace 47 años, pero no lo olvida, así no venga con tanta frecuencia. “Eso siempre está en el subconsciente. La patria se lleva en la espalda, así como la cultura, la gente que uno conoció y la familia, esa que hizo todos los sacrificios para salir adelante y ya no está. Conocí de niño a muchas personas que me ayudaron a encontrar el camino”, dice.



Trujillo y su familia vivían en el barrio Panamericano y recuerda que siempre tuvo un gran amor por el baile. En la casa de los Trujillo, claro, se bailaba de manera social, “porque en el Valle, al menos, eso siempre está intrínseco en nosotros y los demás no lo entienden”, dice, pero lo suyo era un amor especial que, además, incluía la música.



“Yo siempre, como dice mi madre, he sido un alma con inquietud. De niño, una voz me hablaba y me decía que debía hacer muchas cosas. Busqué dónde recibir clases, en un centro cultural del centro, donde tomé cursos de baile y actuación. Yo cogía el bus Crema y verde y me iba solo. Tendría unos 10 u 11 años, y era otra ciudad, sin peligros. Hoy me pregunto de dónde me llegó todo esto porque en mi familia nunca me llevaron a teatro, pero aquí estoy”, agrega.



Cuando Trujillo tenía 12 años, su familia decidió irse a Canadá, a buscar un mejor futuro. Se establecieron en Toronto, donde todavía viven “y están esos sobrinos que, aunque nacieron lejos de Colombia, bailan salsa, sienten la fiebre por el baile. Ellos me han inspirado mucho porque, a pesar de estar a miles de kilómetros, llevan la tradición”.



Al llegar a Canadá, la nieve le encantó. “Nunca la había visto, jugaba con ella, y decidí que era muy importante asimilar la cultura sin olvidar la mía, volverme un estudiante de la vida, aprender. Yo no soy el resultado de ser colombiano. Pertenezco además a lo que Canadá hizo de mí y luego Estados Unidos, tres países que me han formado”.



Como hijo de inmigrantes, sus padres, Reynaldo y Sara, querían que siguiera una carrera que le diera seguridad y lo convirtiera en doctor. En la Universidad de Toronto empezó a tomar cursos de química y de quiropraxia. Pero el baile seguía ahí y con los ahorros de sus trabajos decidió tomarse un año sabático en Nueva York. Tenía 24 años. “Si las cosas no resultaban, volvería a Toronto”.



Trujillo dio un gran salto y lo hizo con fe. “Uno tiene un destino y busqué mi camino”. En 1999 hizo su debut en Broadway bailando, justamente, en la obra Broadway, de Jerome Robbins. Después estuvo en Guys and Dolls, Victor/Victoria, Kiss of the Spider Woman y Fosse, entre otros.



No fue fácil. Tenía trabajos ocultos y sufría con su pasaporte. “Fui ilegal en Canadá por 10 años y luego otro tiempo en Estados Unidos. Sé qué es no tener papeles y allá van las historias que tengo en mente, que son importantes en el teatro musical para que la gente entienda que debe haber un cambio. Los latinos somos muchos en este país. Somos muy buenos trabajadores, porque nuestras familias nos enseñaron a hacerlo bien, y hay que lograr el respeto total por todo lo que aportamos”, afirma.



Broadway se convirtió en su espacio, en el lugar en el que los pasos y el sudor de Trujillo sobre los escenarios dieron frutos. Pasos decididos, relacionados con una historia, manos y brazos en movimiento, música, historias por contar.



Trujillo estudió mucho en Nueva York, no perdió el norte ni el sentido de lo que había llegado a hacer. Por eso, cuando en el 2019 recibió el Tony (el primer latinoamericano en ganar en llamado Óscar del teatro), por el musical 'On Your Feet!', sobre la vida de la cantante cubana Gloria Estefan, y en una dura competencia con musicales como 'Choir Boy', 'Kiss Me', 'Kate', 'Tootsie' y 'Hadestown', su discurso fue contundente.



“Para todos aquellos que estén escuchando en este momento, quiero que sepan que si yo, Sergio Trujillo, nacido en Cali, Colombia, puedo llegar a tener este momento, tú también lo podrás hacer. Llegué a Nueva York hace más de treinta años como un inmigrante ilegal. Soy la prueba, para todos aquellos soñadores, de que el sueño americano todavía está vivo, solo tienen que seguir luchando porque van a venir cambios”, fueron sus palabras más importantes.



“Siempre se puede”, dice varias veces durante esta entrevista. El Tony es un premio de muchos que tiene en su casa, donde vive con su esposo, el actor Jack Noseworthy, con quien se casó en el 2011, y su hijo, Lucas Alejandro Truworthy, que llegó al hogar de la pareja en el 2018.



Dice que los premios sí son importantes, pero no todo. “Me impulsan a hacer muchas cosas, a crear. Ser famoso no me interesa, sí inspirar a otros artistas, a los que me quieran oír. Quiero que mi legado sea dejar una marquita para levantar los espíritus de la gente joven, para que cuando tengan dudas digan que sí se puede”.



Su último espectáculo como bailarín fue 'Fosse'. Ya había dejado un nombre en el mundo de los bailarines latinos y de los bailarines de Broadway, ese circuito especial del teatro que es el corazón de Nueva York.



Además de sus padres y hermanos, Trujillo ha tenido varios ángeles en su vida: los coreógrafos Debbie Allen y Jerry Mitchell que, entre otras cosas, lo escogió para su primer espectáculo en Broadway y sigue siendo su amigo. “Ellos me animaron a seguir, a creer siempre en mi talento”.

(Tal vez quiera leer: Restaurantes de comida de mar en Bogotá: esta es la guía para comer buen pescado)



Además de su trabajo coreográfico en el espectáculo de Gloria Estefan, también están Summer: The Donna Summer Musical, Hands on a Hardbody y Leap of Faith, entre otros. “Son 13. Los primeros 10 fueron muy americanos, los tres más recientes, más latinos. Con On Your Feet! me renació el hambre de comenzar a volver a mi casa, a mi patria”, dice.



Ama la experiencia en vivo del teatro y que a las salas vayan muchos latinos. Que en las filas esas segundas y terceras generaciones en Estados Unidos hablen inglés y español. “El teatro tiene esa magia de dos horas o dos horas y media y es importante que esos jóvenes que hoy tienen una mejor vida entiendan de dónde vienen los suyos, los sacrificios que han hecho para qura ellos tengan más oportunidades. Hay cosas que no se aprecian y lo bello, lo estético, lo bonito del teatro, ayuda”.



A principios del 2018 estuvo en Cali y con la ministra de Cultura de ese momento, Mariana Garcés, visitó La Licorera, el espacio de danza de la capital del Valle, y también el Conservatorio. Hablaron de hacer un musical.



“Pero el covid lo cambió todo. Sin embargo, soy de los que piensan que en Colombia es necesario hacer un trabajo importante con los musicales. Hay gente que no los entiende porque mucho de lo que han visto son historias que no hacen parte de nuestra cultura”.



Eso lo puede cambiar Sergio Trujillo. Porque a él, con su camino organizado y sus pasos firmes, se le sienten las ganas de hacer un musical muy nuestro que se pueda ver en el país y nos cuente, a punta de pasos, historia y música algo nuestro. Ese es su secreto por ahora, mientras sigue trabajando en perfeccionar más historias, escritas desde su poderoso corazón latino.

(Le puede interesar: Netflix cumple 25 años: ¿por qué la celebración es agridulce?)



Con Gustavo Santaolalla hizo Arrabal, un musical que se presentó en el 2016 en el Festival Iberoamericano de Teatro y que llevaron a varios lugares. Esta es una más de sus experiencias fuera de Estados Unidos, porque además ha montado musicales en Europa.

Facebook Twitter Linkedin

Sergio Trujillo en el 2019, cuando ganó el Tony. Foto: Archivo particular



Después de bailar tantos años, ahora Sergio Trujillo dirige, produce y es coreógrafo. No ha sido fácil, el espacio tiene a mucha gente talentosa como él “y establecerse y que la comunidad me pare bolas ha sido un proceso largo”, dice.



De Cali extraña “desayunar todos los días con pandebono, comer chontaduro por la tarde y los fríjoles con arroz y tostada”. Mientras tanto, y para conectar con lo que es con su parte espiritual, esa que está mucho más allá de los premios que ha ganado, barre descalzo su casa de Nueva York.