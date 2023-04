En los años 80 y 90, Sergio Trujillo Dávila fue uno de los dioses de la publicidad en Colombia, sus presentaciones multimedia con centenares de diapositivas eran una marca registrada; fue responsable, por ejemplo, del lanzamiento de Maloka y de la imagen del pabellón colombiano de Expo Sevilla en 1992. La publicidad le dio el poder y la gloria, pero las artes plásticas siempre estuvieron vivas en su cabeza.

Su papá, Sergio Trujillo Magnenat, fue uno de los grandes monstruos del arte colombiano del siglo XX, “desde que me conozco, fui la sombra de mi padre, pero su nombre siempre hizo que me identificara con él”. Trujillo Magnenat dejó una obra clásica e imborrable, pero su hijo no quería pintar paisajes y seguir su camino. En su juventud convirtió su cuarto en un sarcófago con monstruos mecánicos de tamaño natural. Estaba lleno de lápidas. Los hippies de su generación lo convirtieron en un lugar de peregrinación en los años 60 y llegaban a su puerta de todas las ciudades de Colombia para ver sus prodigios. La fiesta se terminó después de su viaje de luna de miel. Llegó a la casa y se encontró con su cuarto vacío. “Mi papá botó todo y pintó las paredes de blanco; nunca le dije nada: en esa época las decisiones de los papás eran inapelables”.



Entró —cómo no— a estudiar Artes Plásticas en la Universidad Nacional, vivió el furor del arte pop, mientras su papá se retorcía con la obra Warhol y su pandilla, “le parecían espantosos”. Sergio pasó de Artes Plásticas a Matemáticas, con Otto de Greiff como maestro, y fue expulsado por un ‘0’ aclamado. Pasó a Diseño Gráfico en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y empezó una carrera alternativa en la que el diseño se convertiría en arte. Y el arte se convertiría en publicidad. Y la publicidad en arte. Su tesis de grado —una serie de repeticiones y fotos de carteles desgastados de políticos con Turbay y María Eugenia Rojas— ocupa toda una sala en su exposición en el Espacio El Dorado, “casi todo se había perdido o se lo habían robado, pero encontré los negativos y volví a trabajarlos en el cuarto oscuro”.



En otra sala hay una serie de fotos de los años 70 en las que usó a los miembros de su familia como modelos para sus experimentos visuales. Y en el sótano está la gran pieza de la exposición: un multimedia de 1983 en el que presenta un poderoso autorretrato en cuatro pantallas; las imágenes lo muestran entre deprimido y guasón y, en todas sus facetas, es absolutamente conmovedor. “En su momento me salvó la vida”, dice, “me acababa de divorciar y dormía en una colchoneta”. Hasta el momento solo lo habían visto sus amigos y alguna vez Fausto Panesso lo presentó en Señal Colombia. Hoy, en El Dorado, Trujillo Dávila presenta su libro 'Sergio, la cámara y yo'. Y este es su Autorretrato de EL TIEMPO.



¿Cuántas cámaras tiene?

Muchas cámaras viejas y pocas nuevas; todas Nikon y ni una sola Canon.



¿Qué tan ordenado es su archivo?

Tengo, aproximadamente, 200.000 diapositivas, una buena cantidad de negativos de 35 mm y algunos 6 × 6 cm. Estoy digitalizándolos y ordenándolos por temas.



¿Cuáles son sus materiales de trabajo favoritos?

Los procesos de la fotografía: los tomo como mecanismos de búsqueda y de experimentación.



¿Qué tan ordenado es su taller?

Ni mucho ni poco.



¿A qué artista vivo o muerto le encargaría que pintara su retrato?

A Francis Bacon.



¿Y a quién le diría que le tomara una foto?

A Diane Arbus.

Julio César Turbay Ayala. Foto: Archivo particular

¿Duchamp o Picasso?

Duchamp y Picasso.



¿Por qué decidió convertirse en artista?

No me convertí; era creyente desde el día de mi nacimiento, ¡no conocí otra cosa!



¿Cuántas piezas cree que ha producido?

No tengo idea.



¿Considera que es un genio?

No.



¿Tiene horarios de trabajo?

Como decía mi papá: no hay que perder el tiempo, ¡hay que producir de lunes a lunes!



¿Cuál es el artista que más admira en Colombia?

Sergio Trujillo Magnenat.



¿Para usted cuál es el artista vivo más importante del mundo?

Fernando Botero.

¿Cuál fue la mejor lección que le dio su papá?

La disciplina y el rigor.



¿Cómo nació esta exposición?

José Darío Gutiérrez y sus curadores, Arturo Salazar y José Ruiz, encontraron un mundo conceptual que había que desenterrar.



¿Cuál es la colección a la que pertenece que más lo hace sentirse orgulloso?

La de Alexis Fabry, un gran coleccionista de fotografía latinoamericana del siglo pasado. Él también compró mi primera fotografía y mi primer dibujo.



¿Tiene alguna obra que no haya querido vender?

Nunca he tenido el deseo de vender; todo lo hago para mí.

El dictador Rojas Pinilla y su hija María Eugenia Rojas. Sergio Trujillo tomaba las fotos de los restos de los carteles políticos publicitarios con ese material lograba sus composiciones. Foto: Archivo particular



¿Colecciona obras de otros artistas?

Tengo una buena colección; hice canjes con la fotografía y obtuve buenas obras de Carlos Rojas, Manuel Hernández, Alfredo Guerrero... ¡Me consintieron mucho!



¿Qué obra del arte universal le gustaría tener en la sala de su casa?

La noche estrellada, de Van Gogh.



¿El arte digital es el futuro? ¿Ya tiene NFT?

Creo en el arte análogo; corresponde al momento de mi vida, lo digital es frío… carece de humanismo.



¿Cuál es su libro de arte de cabecera?

Me quedo con las biografías de los artistas a los que admiro, como Diane Arbus o David Hockney, pero hubo un libro que me impactó profundamente: 'Dios está en el cerebro', de Matthew Alper.



¿Por qué vale la pena comprar una obra suya?

Primero, por el gozo que pueda despertar, y segundo, porque puede ser una mala o muy buena inversión.

Fernando Gómez

REDACCIÓN CULTURA

