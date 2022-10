Sergio Cabrera cuenta que desde niño se sintió atraído por la ópera y que la conoció por los discos que sus papás, los actores españoles Fausto Cabrera y Luz Elena Cárdenas, exiliados en Colombia, tenían en su casa.

“Nos gustó mucho a mí y a mi hermana Marianella y el amor sigue siendo el mismo”, dice, pero solo muchos años después pudo ver una ópera en vivo, porque cuando la familia se fue a vivir a China, cuando Cabrera tenía 10 años, en este país la ópera estaba prohibida, y en Colombia no había.



Fue en Londres donde pudo ver ópera por primera vez en un gran escenario y le tocó 'La traviata'. En vivo y en directo ratificó su pasión por este arte. 'La flauta mágica', 'Aída' y 'El barbero de Sevilla' son, además, algunas de sus favoritas. Y pese a su larga trayectoria como director de cine y televisión, nunca había tenido oportunidad de estar al frente de la dirección escénica de una de ellas.



Pero como este año ha sido especial para él, pues ya dirigió 'Aleida a flor de piel', la obra teatral basada en el personaje de Vladdo, ahora le llegó su turno con 'El elíxir del amor', de Gaetano Donizetti, que se presentará en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, de Bogotá, el 26, 28 y 30 de octubre.



“Hace muchos años, Gloria Zea me propuso hacer ópera. Ella, que fue amiga de mis papás, sabía que me gusta mucho. Pero se empezaron a atravesar proyectos de cine y televisión, y un montaje de estos es como un largometraje, exige mucho tiempo y preparación”, dice Cabrera, que nació en Medellín en 1950.



Los años se fueron en películas como 'La estrategia del caracol', 'Golpe de estadio', 'Ilona llega con la lluvia' y 'Águilas no cazan moscas', entre muchos otros títulos.



Pero el sueño seguía pendiente y hace tres años, en Madrid, España, donde el cineasta ha residido en las últimas décadas, se encontró con René Coronado, director de la Ópera de Colombia, y empezaron a organizar el trabajo. La pandemia llegó y hubo un parón, que a Cabrera le sirvió para ir desarrollando con más tranquilidad el proyecto.

(Tal vez quiera leer: El poderoso discurso de Juan Villoro al recibir el Premio Gabo a la Excelencia)



“'El elíxir de amor' es un melodrama que sucede en un pueblo perdido, donde los pícaros y los abusadores hacen de las suyas. Es una ópera que puede estar en cualquier lugar, en Monguí o en Barichara. Decidí ponerla en La Guajira, porque ha rodado ahí, es bonito visualmente y aquí estamos”.



Además de La Guajira tiene el trasfondo de la Guerra de los Mil Días. Allí, Adina, superficial y frívola; el sargento Belcore, Dulcamara, el embaucador que va de pueblo en pueblo engañando a todos con sus pócimas mágicas, se chocan con la ingenuidad y sencillez de Nemorino, un joven campesino que busca el amor.



Ha sido un reto, claro, pero Cabrera quiere emular a otros directores de cine que han dirigido ópera, como Michael Haneke con 'Così fan tutte', de Mozart, y Franco Zefirelli y Carlos Saura, entre muchos otros.



'El elíxir del amor' tiene 40 artistas en escena y un montaje con la participación de diseñadores y artesanos de la comunidad wayuu, que pusieron toda su sabiduría en la escenografía, la ambientación, el vestuario y el maquillaje.



Y en las voces están Sara Bañeras (soprano española), Julián Henao (tenor), Alejandra Ballestas (soprano) y Hyalmar Mitrotti (bajo), de Colombia, y Gianni Giuga (barítono italiano).

(Le puede interesar: ArtBo y el desafiante regreso de Antonio Caro)



Cabrera los escogió y dice que en ellos está toda la fuerza no solo de los personajes, sino de esta historia: “Tengo una gran admiración por los cantantes de ópera, ellos reúnen la voz y la emoción, son realmente impresionantes”, agrega.



La dirección musical está a cargo de Manuel López-Gómez y participa la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá, bajo la batuta del director venezolano Manuel López-Gómez, y el Coro de la Ópera de Colombia, a cargo del salvadoreño Luis Díaz Herodier.



Después de terminar este trabajo, Sergio Cabrera se irá a China, donde fue nombrado embajador de Colombia por el gobierno del presidente Gustavo Petro. China es un pedazo de él y siempre ha ido con cierta frecuencia. Allí estudió Filosofía por tres años en la Universidad de Pekín y empezó a hacer cine. En 1975, a los 25 años, se fue a Londres a continuar sus estudios cinematográficos.



Cabrera es un hombre de un gran ojo para la dirección, tanto en cine como en televisión, perfeccionista en lo suyo. Ahora hará un trabajo diplomático.



“En los próximos cuatro años o mientras dure mi misión, no podré hacer ningún trabajo, sí escribir, opinar sobre arte, pero dirigir, no”. Por eso, seguramente, la vida le dio dos grandes oportunidades en el 2022 de estar en grades escenarios de Colombia, poniendo su talento al servicio de la creación, su razón de ser.

¿Dónde y cuándo?

26 y 28 de octubre, 8 p. m. 30 de octubre, 5 p. m. Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Calle 170 no. 67-51, Bogotá. Boletas: desde 20.000 a 190.000 pesos. Informes: teatromayor.org

