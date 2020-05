Se ratifica demolición del edificio Aquarela, de Cartagena

El proyecto Aquarela, de Cartagena, que puso en riesgo la designación de Patrimonio de la Humanidad de la ciudad, "debe ser demolido inexorablemente", informó el procurador Fernando Carrillo.

"No solo violó la altura permitida (4 pisos de unos bloques y seis de otros), sino que es un monumento a la ilegalidad al planificar torres de 32 pisos" dijo la ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez.

El edificio, además de no cumplir con las normas para dar visibilidad a la parte histórica de Cartagena, "no resistiría un sismo", según informó la Sociedad Colombiana de Ingenieros.



La decisión para su demolición se basa en varios aspectos. -El principal, el informe de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que trabaja de la mano con Mincultura, que da cuenta que la edificación no cumple con la norma de sismoresistencia, la NSR -2010.



“No debió haber obtenido una licencia de construcción y la única opción para devolverle a la ciudad el espacio público que invadió es demoliéndolo”, dijo Carrillo.



Vásquez, por su parte, hizo un recuento de lo sucedido con esta edificación, que puso en peligro la designación de las construcciones históricas de Cartagena como Patrimonio de la Humanidad: “Violó la altura permitida y los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT)”.. La intención de la constructora era hacer cuatro torres de entre 31 y 32 pisos, 772 apartamentos y una altura de cerca de 90 metros.



Desde los inicios de su construcción, esta edificación ha tenido problemas y se han abierto investigaciones a los funcionarios de distintas entidades del Distrito de Cartagena, que estaban a cargo de dar los permisos en su momento.



En las varias de las instancias que ha tenido el caso desde el 2018, la Procuraduría y el Ministerio de Cultura han manifestado, entre otros, que las decisiones tomadas por la ciudad presentaron “falta de medidas oportunas y urgentes encaminadas a prevenir la afectación del paisaje urbano en el Paseo Bolívar y la pérdida del valor escénico o paisajístico del centro histórico la ciudad, especialmente en el área de influencia del Castillo San Felipe de Barajas”.



Según el procurador Carrillo, la demolición debe hacerse en los próximos dos meses. Por su parte, la Unesco felicitó a Colombia por este logro.



