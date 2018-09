Una versión contemporánea de un clásico de la zarzuela

El director español Ignacio García cuenta que en el norte de su país les tenían un curioso remoquete a aquellos que viajaban a América y después de lograr fortuna regresaban a su tierra: indianos. Incluso, añade García, en esa zona del país hay un tipo de arquitectura que también se conoce como ‘indiana’: palacios ostentosos con los que aquellos personajes querían demostrar que se habían ido pobres de su pueblo y regresaron ricos.



“Hacían grandes casas con elementos arquitectónicos que recordaban a Perú, Colombia o México. Por ejemplo, aunque en el norte de España el clima no es propicio para ello, sembraban grandes palmeras, para que se viera que ellos habían triunfado en el trópico”, apunta.

Justamente, un indiano es el protagonista de la nueva producción que García dirigirá en Colombia: 'Los gavilanes', una zarzuela escrita por José Ramos Martín y con música de Jacinto Guerrero, que se estrenará este sábado en el Teatro Colón.



El personaje central es Juan, quien se va de su pueblo para sobrevivir ante las necesidades económicas y regresa convertido en millonario. Pero el éxito económico no tiene par en su vida sentimental, pues la mujer de la que estaba enamorado antes de partir, Adriana, ahora está casada y tiene una hermosa hija, Rosaura.



Y a pesar de que la historia original se desarrolla a finales del siglo XIX en Francia, García decidió ambientar esta versión en España, en la agitada década de 1930. Es una manera de tratar de sacar el género del terreno tradicional y hasta folclórico en el que usualmente se ubica.



“Aspiramos a una versión contundentemente contemporánea –dice García–. La planteamos en un momento de gran convulsión social, gran pelea por los derechos sociales, de lucha feminista y por los derechos de los trabajadores”, asegura García.

La producción tendrá cerca de 120 artistas en escena, entre ellos los músicos de la Sinfónica Nacional, dirigidos por Alejandro Roca; el Coro de la Ópera de Colombia y un elenco encabezado por los colombianos Nancy Rodríguez, Carlos Cárdenas, Manuel Franco y Karoll Márquez, y los españoles Cristina Faus y César San Martín.

García asegura que la producción también busca sacar el ADN de las dos reflexiones más profundas de la historia: la migración y el valor del dinero. Lo primero se refleja en el hecho de que el protagonista es un hombre que se tuvo que marchar de España porque no tenía para comer y luego encuentra cómo sobrevivir en una tierra lejana, Perú.



“Eso nos sigue pasando hoy en día, aquí lo vivimos en Venezuela, en España con el norte de África, lugares que no les ofrecen a los ciudadanos unas condiciones mínimas para vivir y les obligan a marcharse, muchas veces jugándose la vida.

¿Cuánto tiene que sufrir un ser humano para irse del sitio que lo vio nacer y donde está su familia?, ¿el que se va tiene derecho de volver?, ¿tiene derecho a ser acogido como hijo pródigo?, o, si triunfa afuera, ¿siempre va a valer más el rencor y la envidia que la solidaridad de sus compatriotas?”, se pregunta García.



El segundo tema fundamental es: ¿hasta qué punto el dinero puede asegurar el bienestar?, pues cuando Juan regresa a España y se topa con la noticia de la nueva vida de Adriana, decide desquitarse pagando todas las deudas de la familia de su antigua amada, pero exigiendo casarse con la hija de ella, Rosaura. Ahí es cuando surge la pregunta de si las cosas importantes de la vida se pueden comprar con el dinero.



De hecho, el propio Juan canta en uno de los fragmentos de la pieza: 'No se compra con dinero / la juventud ni el amor'.



Esa cuestión también se plantea en la parte visual, en la que, según García, hay una muestra más trágica que costumbrista. Por eso, la apuesta es que la historia se desarrolle en una especie de páramo en el que Juan va cargado de maletas con oro.

“La metáfora de la maleta está presente todo el tiempo, la maleta llena del que vuelve rico, la maleta vacía del que se va pobre. La maleta que construye casas, que construye asientos, todo se vuelve un entorno de maletas”, asegura.



CUÁNDO Y DÓNDE



‘Los gavilanes’, 29 y 30 de septiembre, 4, 6 y 7 de octubre, en el Teatro Colón. Calle 10 n.° 5-32, Bogotá. Informes: tuboleta.com. Boletas desde 35.000 hasta 95.000 pesos.

Tres décadas del género en Colombia

Con la ‘Antología de la zarzuela’, la Fundación Arte Lírico comenzó la celebración de sus 30 años, con una temporada que se prolongará hasta el 14 de octubre.



La primera pieza, que plantea un recorrido por fragmentos de algunos clásicos del género lírico, como ‘Turandot’, ‘Nabuco’, ‘Romeo y Julieta’, ‘La leyenda del beso’ y ‘La del Soto del Parral’, también se presentará el 29 y el 30 de septiembre.



El ciclo continuará con ‘Luisa Fernanda’, con música de Federico Moreno Torroba y libreto de Federico Romero y Guillermo Fernández-Shaw, que se pondrá en escena el 6 y el 7 de octubre.



Luego, será el turno para el clásico ‘Carmen’, de Bizet, que se podrá ver el 13 y el 14 de octubre.



En la temporada, que cuenta con la dirección general de Estrella de Malagón, participarán un coro de 30 personas, 12 bailarines y un elenco de solistas de Colombia, España, Cuba y Venezuela. La orquesta, conformada por 30 músicos, será dirigida por el español Luis Fernando Pérez, mientras que la dirección escénica correrá a cargo de Federico Figueroa.



CUÁNDO Y DÓNDE



Funciones: sábados, 8 p. m. Domingos, 5 p. m. Hasta el 14 de octubre. Teatro Cafam de Bellas Artes. Av. 68 n.° 90-88. Boletas desde 45.000 pesos.



