¿Se van a tener que guardar todos los monumentos?

¿Se deben guardar los monumentos que en este momento parecen estar en la mira de la discusión y de la rabia de algunos sectores de la sociedad por lo que representan?



Esa es la pregunta que muchos se hacen ante un contexto en el que estas estatuas que han sido criticadas, intervenidas y hasta atacadas.

La respuesta no es fácil. La reciente decisión del Consejo Nacional de Patrimonio de retirar los monumentos de Isabel la Católica y Cristóbal Colón en Bogotá, ante la intención que tenía de derribarlos un grupo de la comunidad Misak como un acto resistencia histórica, plantea la necesidad de una discusión profunda acerca del presente y futuro de esas estatuas:



¿Tocará sacarlas del contexto urbano o esconderlas?



Si se revisa lo ocurrida con la estatuaria de Sebastián de Belalcázar en Popayán y Cali, junto a la imagen de Gonzalo Jiménez de Quesada de la capital o la escultura caída de Antonio Nariño en Pasto, el debate se hace necesario, precisamente para visibilizar el futuro de estas representaciones en el país.

“Nuestra prioridad desde el Ministerio es proteger nuestro patrimonio. Ante posibles afectaciones, decidimos protegerlas y trasladarlas de manera transitoria a la estación de La Sabana”, recalcó la ministra de Cultura, Angélica Mayolo Obregón, refiriéndose al caso de las estatuas de Cristóbal Colón e Isabel la Católica.



Le da contexto: Retiran monumento de Cristóbal Colón en la calle 26

“Hemos recibido solicitudes de diversidad de actores sociales: académicos, comunidades étnicas e historiadores, solicitando abrir espacios de diálogo acerca del patrimonio cultural, los monumentos y los símbolos; y lo que hemos manifestado es que teniendo en cuenta que hay diversidad de criterios frente a ese patrimonio cultural es necesario escuchar todos los planteamientos de la sociedad frente al tema”, explica Mayolo Obregón.



Por ahora, ese proceso apenas está comenzando. “Ya que se requiere escuchar a una multiplicidad de actores sociales”, recalca la ministra, para quien se tienen que acelerar esos procesos y luego se tomarán decisiones en el marco del Consejo de Patrimonio Cultural. “Tras analizar las diferentes posiciones y que requieren un proceso técnico de escucha activa y de valorar la protección de ese patrimonio nacional".

Facebook Twitter Linkedin

La obra Isabel la Católica y Cristóbal Colón (Cesare Sighinolfi, ca 1896) recuperada con el apoyo de Bavaria Foto: Fotos: IDPC

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural también está trabajando en el tema y hasta el momento ha realizado nueve mesas de diálogo en las que han participado 115 personas, incluidos miembros de los Consejos Locales de Patrimonio y de la Asociación Colombiana de Restauradores, académicos y organizaciones sociales representantes de pueblos étnicos, colectivos feministas y colectivos de jóvenes que trabajan en temas concernientes a la memoria, al patrimonio y las prácticas artísticas, entre otros ciudadanos interesados en la discusión.



También puede leer: ¿Y si Sebastián de Belalcázar es una cicatriz?

Facebook Twitter Linkedin

Retiran la estatua de Sebastián de Belalcázar para reparaciones Foto: Juan Pablo Rueda

Puntos de encuentro y debate, es el contexto que en realidad se vislumbra, como también lo dice el artista Jaime Iregui. “Me parece que lo que sí es interesante-más que retirar o guardar- es abrir ese debate acerca de la pertinencia de los monumentos en ciertos lugares de Bogotá ( o el país) . En otras partes del mundo lo que se ha hecho, como los monumentos son figuras que representan algo, es que la ciudadanía participe en una discusión para, posiblemente reorganizar y ver de qué manera se les un nuevo contexto”, piensa Iregui. Para él quitarlos es como borrar la historia y eso también va en contravía a la memoria..



Lo invitamos a leer: El ataque de un artista colombiano contra una estatua en París

Hemos recibido solicitudes de diversidad de actores sociales: académicos, comunidades étnicas e historiadores, solicitando abrir espacios de diálogo acerca del patrimonio cultural FACEBOOK

TWITTER

“Los monumentos deben tener relación con la gente y que se comparta lo que representan. Mire que hasta antes de que pasara todo esto, parece que nadie sabía dónde estaban, como que no le importaba a nadie (…) Para muchas de las nuevas generaciones no eran tan importante ese tipo de imagen del prócer. Pero no es solo aquí, cosas el caso del asesinato de George Floyd en Estados Unidos, lo que llevó a que derrumbar y a cuestionarlos”, agrega.



“No se deben guardar sino recontextualizar”, recalca. “La historia se tiene que contar y que esos personajes estaban en un lugar, posiblemente, no tanto para admirarlos, sino como unos personajes que hicieron parte de la historia. “Ahora, tenemos que contar esa historia completa, no ocultarla”. El debate frente a la pertenencia, representación o relevancia de algunos de estas esculturas podría extenderse a futuro, en el sentido de que habría que analizar muy bien todos los elementos para crear y ubicar una de estas piezas en las ciudades. “Lo que podría discutirse no es tanto si se colocan o no, sino cómo se colocan”, explica.

Facebook Twitter Linkedin

Indígenas Misak tumban estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada Foto: EFE

Para el filósofo y semiólogo Armando Silva, estas figuras guardan muchas veces memorias incorrectas o de avasallamiento de un grupo sobre otro, pero derribarlos de una manera descontextualizada no es lo legítimo. "Creo que cuando se actúa preservándolos y quitándolos de la mirada pública no se hace solo para proteger, sino para quitar esa provocación. Pienso que el concepto de monumento ha sido muy discutido y lo que hay que reflexionar aquí es si la estatuaria tiene sentido y en qué forma se le puede dar sentido”, dice, en concordancia con la idea de Jaime Iregui.



“Yo opino que lo que hay que hacer es hacer una revisión general de la estatuaria ¿Tiene sentido todavía o no? Eso, más que los actos de agresión y desafío lleva a un gran debate con los ciudadanos de cada urbe, propietarios morales de sus monumentos, y con los artistas, la academia, las artes y la arquitectura donde se puede legitimar una verdadera discusión sobre este tema”.



Le puede interesar: Los ataques del arte a los monumentos

Asimismo agrega, “porque uno se pregunta: hoy se ataca los monumentos que representan una memoria hispánica o europea que la tenemos así se quiera pulverizar. ¿Y qué tal si también se incluyen en esta visión recortada destruir las casas de la Colonia o las murallas, puentes y fuertes de nuestras ciudades históricas? Pueden pretender ir contra la Candelaria en Bogotá?, ¿en nombre de quién? Al final el debate es sobre la autenticidad: ¿Entonces es más auténtica una comunidad ancestral que una ciudadanía urbana mestiza en Bogotá o Cali?”. Uno de los tantos puntos que entran en un debate que va a seguir.

Cultura

@CulturaET